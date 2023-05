TEST: Heco In Vita 3 - stilvoller, edler Regallautsprecher mit homogenem Klang

Zum Paarpreis von exakt 999 EUR steht der Heco Zweiwege-Regallautsprecher In Vita 3 zur Verfügung. Bestellt werden kann er auch direkt auf der Heco-Website im Shop des Traditionsunternehmens. Klassisch geht es hinsichtlich der wählbaren Ausführungen zu, entweder weiß oder schwarz, jeweils hochglänzend mit matten Elementen kombiniert.

Verarbeitung

Richtig schön und edel

Auch mit der sehr hochwertigen Abdeckung

Die Membranen schimmern durch

Das äußerst stabil wirkende Gehäuse findet unsere volle Zustimmung, das gilt auch für die soliden silberfarbenen Füße, die das Erscheinungsbild abrunden. Die magnetisch haftenden Abdeckungen mit geringer Bautiefe gehören zum Besten, was wir bislang bei Lautsprechern dieser Preisliga finden konnten: Die sichtbare Transparenz mit den dahinter schimmernden Membranen, umgeben von edlem Aluminium - das hat was.

Bassreflexöffnung

Anschlussterminal

Wir halten den Auftritt der In Vita 3 für richtiggehend exklusiv, atypisch für die Preisklasse. Dazu passt auch die Rückseite, die ebenfalls Maßstäbe fürs investierte Geld setzt. Erstklassige Lautsprecherkabel-Terminals, wahlweise mit der Option, den Hochtonbereich um 2 dB anzuheben, die auf einer hochwertigen Platte arrangiert sind. Darüber dann die ebenfalls mit einem edlen Alu-Ring garnierte Bassreflexöffung - der Zierring ist mit gleich vier Schrauben langzeitstabil befestigt.

Hochwertige Standfüße

Noblesse im Detail

Das wirkt schick: Logo auf der Oberseite

Richtig gelungenes Design, das gilt auch für die seitliche Ansicht

Hochglanz trifft auf Matt - gefällige Kombination

Rückseite

Sehen wir uns die Box aus seitlicher Perspektive an, sind wir erneut beeindruckt: Endlich mal etwas Neues beim Design - aber kein verspielter Schnickschnack, sondern auch hier etwas richtig Schönes. Keine Frage: Optik, Anmutung, Materialqualität: Die In Vita führt die starke Konkurrenz teilweise erschreckend gnadenlos vor. DAS ist wirklich kompromisslose Spitzenqualität zum fairen Preis.

Technik

Hochtöner

Die Chassis-Bestückung umfasst einen Fluktus-Hochtöner mit Seiden-Compound-Kalotte, Computer-optimierter Mehrwellen-Frontplatte aus Aluminium und einem daraus resultierenden breiten, dennoch präzisen Abstrahlverhalten. Dadurch, dass der Hochtöner bis hinauf auf 43 kHz spielt, kann man auch modernes Hi-Res-Audio-Material bedenkenlos zuspielen.

Tiefmitteltöner

Der 170 mm messende Tiefmitteltöner mit Aluminium-Druckguss-Korb hat eine für Heco typische Kraftpapier-Membran, die einerseits leicht, andererseits hoch belastbar ist. Im Bassbereich spielt unser Schallwandler bis auf 30 Hz herunter, das ist ausgezeichnet. Ob das auch in der Praxis so ist, werden wir später in den Klangtestreihen feststellen. Die Bassreflex-Öffnungen der Boxen sind strömungsoptimiert, was man auch in den Testreihen bemerkt, da es praktisch keine störenden Strömungsgeräusche gibt.

Frequenzweiche

Heco setzt auch auf eine besonders hochwertige Frequenzweiche. Diese ist amplituden- und phasenoptimiert. Der Zweiwege-Bassreflex-Lautsprecher bietet einen Wirkungsgrad von 90 dB, eine Impedanz von 4 bis 8 Ohm und eine Belastbarkeit von 90 Watt (RMS) beziehungsweise 160 Watt (maximal). Die vom Hersteller empfohlene Verstärkerleistung liegt in einem Bereich zwischen 20 und 160 Watt. Frequenzen zwischen 30 Hz und 43 kHz können dargestellt werden. Inklusive Terminal ist die In Vita 3 kompakte 205 mm breit, 377 mm hoch und 333 mm tief.

