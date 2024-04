SPECIAL: Was leistet die Darstellung mit High Frame Rate 120 Hz beim Gaming und beim Betrachten von Filmen?

Immer mehr moderne 4K- und 8K Smart-TVs unterstützen High Frame Rate (HFR) 120 Hz. Was aber genau verbirgt sich dahinter und zu was ist dieses Feature in der Praxis gut?

Highend-Gaming wird immer wichtiger, hier bei Panasonic

Zunächst ganz banal: Ein 120-Hz-Fernseher kann jedes Bild z.B. eines 120-FPS-Spiels darstellen. Wenn man also demnach passionierter Gamer ist und moderne Hightech-Spiele mit hoher Bildrate genießen möchte, braucht man - neben einer leistungsfähigen Grafikkarte - einen HFR 120-Hz-TV. Natürlich kann man mit einem solchen Display auch mit niedrigeren Bildraten spielen (abwärtskompatibel).

Ist denn alles so einfach? Und wie sieht es mit HFR für Filme aus? Es sind noch zahlreiche Fragen offen, die wir nun versuchen, zu beantworten.

Zunächst noch eine Anmerkung zum Gaming-Thema. Hier ist es von großer Bedeutung, dass die Bildwiederholfrequenz des verwendeten TVs so weit es möglich mit der Bildfrequenz der angeschlossenen Spielekonsole übereinstimmen sollte. Das kann mit Technologien wie VRR sichergestellt werden.

Gaming bei Samsung

Anzeige



Gut an der Beschriftung zu erkennen: LG rüstet viele OLEDs nicht erst seit diesem Jahr mit 120 Hz/HFR-fähigen HDMI-Terminals aus

Zockt man ein Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde, braucht man naturgemäß einen TV, der 120 Hz unterstützt. Für ein 60-FPS-Spiel ist ein Fernseher notwendig, der die Ausgabe mit 60 Hz sicherstellt. Stimmen Bildwiederholfrequenz und Bildrate nicht überein, kann es zu deutlichen, störenden visuellen Beeinträchtigungen kommen. Praktisch sind daher TVs mit variabler Bildwiederholfrequenz. Mit variablen Bildwiederholraten ausgestattet, ist der Fernseher in der Lage, seine eigene Bildwiederholfrequenz basierend auf der Bildrate des angezeigten Inhalts anzupassen. So ist stets realistisches und flüssiges Gaming möglich.

Wichtig: Bildwiederholraten von 120 Hz sind für Spiele absolut nicht zwingend notwendig. Man kann jedes Spiel problemlos auf einem Fernseher mit einer niedrigeren Bildwiederholfrequenz spielen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Bildrate übereinstimmt und nicht ein Parameter abweicht. Möchte man mit 120 FPS (Frames per Second) spielen, braucht man auch einen TV, der 120 Hz HFR unterstützt – sonst ist kein vernünftiges, hochwertiges Gaming möglich.

Sony PS5

Xbox

Anzeige

Setzt man einen TV ein, der lediglich 60 Hz unterstützt, könnten die Einstellungen der angeschlossenen Konsole Abhilfe schaffen. Bei modernen Konsolen wie der PlayStation 5 und der Xbox Series X ist es möglich, die Signalausgabe exakt an die Bildwiederholfrequenz des TV-Geräts anzupassen. Wer also keinen Wert legt auf Gaming mit 120 FPS, kann auch einfach die Konsole auf 60Hz (60 FPS) einstellen bzw. wird dies ohnehin automatisch erledigt und muss sich keine weiteren Gedanken machen.

Zu erwähnen wäre auf jeden Fall noch, dass unter Praxisbedingungen die Bildrate eines Spiels nicht in jedem Moment dieselbe ist. Im Gegensatz zu Filmen, bei denen die Bildrate festgelegt ist, variiert sie bei Spielen, wie die verwendete Hardware probiert, mit einer sich häufig ändernden Verarbeitungsintensität auseinander zu setzen.

Ein weniger intensiver, eher ruhiger Teil eines Spiels läuft vielleicht mit einer relativ konstanten Bildrate von z.B. 50 Bildern pro Sekunde, aber ein plötzlich auftretender massiver Effekt könnte dazu führen, dass die Hardware viel härter arbeiten muss und die Bildrate aus diesem Grund auf 30 Bilder pro Sekunde oder unter Umständen noch weniger heruntergehen könnte.

Diese ständigen und plötzlichen Änderungen der Bildfrequenz können auf Displays, die mit statischen Bildwiederholfrequenzen laufen, zu nervigen Rucklern und zu störendem Tearing führen. Ein moderner Smart-TV, der die variable Bildwiederholfrequenz (VRR, Feature von HDMI 2.1 oder auch NVIDIA G-Sync oder AMD FreeSync) unterstützt, passt seine Bildwiederholfrequenz erfreulicherweise dynamisch an die momentan aktuelle Bildfrequenz des Spiels an, was zu einem stets flüssigen, nahtlosen Spielerlebnis führt. Das ist zum einen augenschonend, zum anderen macht Gaming so auch viel Spaß. Weltweit bekannte Games wie zum Beispiel Halo, Fortnite oder Call of Duty und Halo sind für maximale Bildraten von 120 Hz (HFR) ausgelegt.

Anzeige



Interessant am Rande: Alle iPhone Pro-Modelle bereits ab dem iPhone 13 Pro/Pro Max unterstützen HFR 120 Hz, und auch verschiedene Android-basierte Top-Smartphones.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: HFR