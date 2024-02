SPECIAL: Vorbestellungsaktion mit Extra Rabatt auf die Buchardt Audio A700 Limited Edition startet

Bei HiFi Pilot startet jetzt die große Vorbesteller-Aktion zum Aktivlautsprecher-Highlight Buchardt Audio A700 in der Limited Edition. Ab 6.100 EUR gibt es zum Vorbestellerpreis den eleganten, leistungsfähigen aktiven Standlautsprecher in weißer oder schwarzer, matter Lackausführung. Walnuss-Holzfurnier kostet 200 EUR mehr. Zudem ist es möglich, verschiedene Hubs/Erweiterungen gleich mitzubestellen - natürlich zu besten Konditionen.

Passender Stereo-Hub

Flexible Anschlussbestückung

Der Buchardt Audio Stereo-Hub, eine hochflexible Schaltzentrale unter anderem mit genialer Einmessung (mittels Apple iPhone, Modelle ab 6S) und Google Chromecast sowie umfangreicher Anschlussbestückung, kommt auf faire 300 EUR zusätzlich (dieser Preis gilt nur, wenn man die Boxen bestellt). Wahlweise kann man für 1.300 EUR auch den Primare SC15 in schwarz oder titan bestellen.

Hier geht es zur Landing Page der A700LE bei HiFi Pilot.

Was sind denn die Unterschiede der A700LE im Vergleich zur herkömmlichen A700, die wir auch im großen XXL-Test hatten?

A700LE in weißer Ausführung mit Abdeckungen

A700LE in weißer Version - offen

In Dänemark gefertigt für unübertroffene Qualität

Ausgestattet mit dem brandneuen RFA-19 Hochtöner für kristallklare Höhen

Revolutionäre Mastertunings für ein maßgeschneidertes Hörerlebnis

Elegant gestaltete Gehäuse, die in jedem Raum eine gute Figur machen

Kardioides Dispersion-Mastertuning für präzise Klangausrichtung

Nun gehen wir auf alle oben genannten Punkte genauer ein

Der A700 Limited Edition ist eine sorgfältig überarbeitete und verbesserte Ausführung des Buchardt Audio A700.

Neuer verbesserter Hochtöner - hier der A700LE in Schwarz

Verbesserter Hochtöner: Die A700LE integriert die beeindruckende Leistung des von erfahrenen Buchardt Audio-Ingenieuren mit größer Liebe zum Detail entwickelten RFA19-Hochtöners, was zu einer nochmals besseren Detailwiedergabe und einer höheren Auflösung im oberen und unteren Mitteltonbereich führt. Diese Neuerung markiert, so verspricht der dänische Hersteller, einen signifikanten Fortschritt in der Hochtonleistung.

Neue Mastertunings: Das "Mastermind" des Lautsprechers wurde komplett überarbeitet, um die Integration des neuen Hochtöners so zu ergänzen, dass er seine Qualitäten voll ausspielen kann. Diese tiefgreifende Überarbeitung der Mastertunings basiert auf den Erfahrungen und Innovationen der Buchardt Audio- Ingenieure, die mit viel Sorgfalt und Akribie wichtige akustische Merkmale veränderten, um den Klang ein Stück näher an die Perfektion zu bringen.

Rückwärtige Tieftöner

Optionales kardioides Abstrahlverhalten: Ein besonderes Merkmal der A700LE ist die Möglichkeit, ein kardioides Abstrahlverhalten zu erreichen. Durch die Verwendung des hinteren Tieftöners zur Auslöschung tiefer Frequenzen zwischen 90-300 Hz – einem Bereich, in dem Lautsprecher üblicherweise omnidirektional sind – minimiert Buchardt Audio Rauminterferenzen und erreicht eine klare Präsentation von Bass und unteren Mitten.

Beste Handwerkskunst, gerade beim Gehäuse mit Holzfurnier

Dänische Handwerkskunst: Jede A700LE wird in Dänemark gefertigt und ist in den Farben Schwarz, Weiß sowie in einem exquisiten Walnussholzfurnier erhältlich. Das Walnussgehäuse durchläuft einen speziellen Öl- und Wachsprozess, um das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu erhalten und gleichzeitig seine Tiefe und Wärme klar herauszustellen. Dieses Verfahren sorgt nicht nur für eine visuelle Aufwertung, sondern garantiert auch, dass die Lautsprecher über Jahre hinweg ihre Schönheit bewahren.

Kerneigenschaften

Mehr dazu in unserem Test der "normalen" Buchardt Audio A700.

Unser Fazit

Exzellentes noch besser zu machen, ist immer eine komplexe Mission. Aber den erfahrenen Ingenieuren von Buchardt Audio trauen wir das zu - natürlich werden wir die Fähigkeiten der Buchardt Audio A700LE auch in einem Test nochmals überprüfen. Wer den Vorbesteller-Rabatt ausnutzen möchte, kann dies hier sofort tun.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: HiFi Pilot/Buchardt Audio

Datum: 06. Februar 2024

