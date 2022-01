SPECIAL: Unsere fünf Top-Favoriten bei Nubert - allesamt lieferfähig

Aktuell ist es um die Liefersitution gerade bei Elektronik und bei aktiven Lautsprechern schlecht bestellt. Oft handelt es sich nicht nur um einige Wochen, sondern um eine unbestimmte Zeit, in der die beliebte Komponenten nicht lieferfähig sind. Ganz anders läuft es hingegen bei Nubert aus Schwäbisch-Gmünd. Beim Traditionshersteller hat man nämlich vorausschauend gedacht und erntet nun die Früchte dieser Vorgehensweise: Fast alle Nubert-Produkte, so die derzeitige Aussage, werden 2022 lieferbar sein. Derzeit sind satte 97 Prozent des Nubert-Portfolios lieferbar. Darunter auch unsere fünf Favoriten, die in diesem Special nochmals eine besondere Erwähnung bekommen.

Nubert nuBoxx AS-425 max

Optisch attraktiv

Der attraktive HiFi-/TV-Aktivlautsprecher ist wahlweise in weißer oder schwarzer Variante für 668 EUR verfügbar. Er bietet nicht nur Decoder für Dolby Digital und DTS, HDMI mit eARC sowie Bluetooth 5.0 mit aptX HD, sondern auch solide 160 Watt Leistung der eingebauten Endstufen.

Stimmiges Anschlussangebot

Fernbedienung

Mit sauberer Verarbeitung und Nubert-eigenen, belastbaren Chassis sind somit beste Voraussetzungen für eine perfekte akustische Ergänzung des TV-Bilds geschaffen. Eine formschöne Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. In unseren Testreihen überzeugte der schwäbische HiFi-/TV-Aktivlautsprecher mit sattem Klang, gut abgestimmten DSPs (Movie/Musik) und einer tadellosen Pegelfestigkeit.

Nubert nuConnect ampX

nuConnect ampX

Eines der absoluten Highlights im nuPortfolio stellt immer noch der kompakte, optisch schön aufgemachte Stereo-Streamingvollverstärker Nubert nuConnect ampX mit kräftigen 110 Watt Leistung pro Kanal dar, der mit Bestnoten im Test aufwarten konnte und mit 695 EUR sehr fair kalkuliert ist.

Reichhaltiges Anschlussangebot

Das hochwertige, bestens ablesbare Display, die üppige Anschlusbestückung, das für diese Preisklasse weit überdurchschnittlich hochwertige Phonomodul (Phono-Vorverstärker für MM/MC-Systeme) und die geniale per App bedienbare X-Room Calibration für den Bassbereich zeichnen den kleinen Zweikanal-Vollverstärker aus. Dass er auch innen ausgezeichnet aufgebaut ist, ist für einen Nubert Verstärker eine Selbstverständlichkeit.

Innenleben

Der erwachsene, kultivierte Klang lässt keine Wünsche offen und geht deutlich über das hinaus, was man für unter 700 EUR an Performance erwarten kann. Besonders auch Gesamtdynamik und Detaillierungsvermögen sind sehr zu loben.

Nubert nuPro SP-200

Komplettes Set

Zum absolut fairen Preis von 845 EUR gibt es mit diesem Komplett-Set eine Master-Box, die per Kabel mit der ebenfalls im Paket enthaltenen Slave-Box verbunden wird. Die aufgeräumte, moderne Optik folgt einer neuen Nubert-Formensprache, die uns sehr gut gefällt. Der hohe praktische Nutzen des Nubert-Angebots ist ebenfalls zu erwähnen: Mit HDMI und Bluetooth sowie zahlreichen nützlichen Einstellfunktionen fehlt es an nichts, auch nicht an einer hochwertigen Fernbedienung, die im Lieferumfang enthalten ist.

Anschlüsse

Sauberes Finish

Wahlweise in weißer oder schwarzer Variante zu haben, eignet sich dieses Set sogar fürs kleine Tonstudio, möchte man hier links und rechts neben dem großen PC-Monitor richtig überzeugende Schallwandler haben. Die Ausstattung umfasst auch die "Wide" Funktion (oder, im Nubert-Jargon, "Hörizonterweiterung"), welche die Klangbühne effektiv weitet und so ein ausgezeichnetes räumliches Gefühl bereitstellt. So ausgerüstet, stellt das nuPro SP-200 Set eine tolle Wahl für den Musik- und Filmton-Genuss dar und bringt es auf 2 x 20 plus 2 x 40 Watt Nennleistung. DTS und Dolby Digital werden ebenfalls decodiert.

Nubert nuSub XW-1200

nuSub XW-1200

Der größte der aktuellen nuSubs ist der XW-1200, der für 985 EUR wahlweise in weißer oder schwarzer Version angeboten wird. Optional lässt sich aus dem schlicht-elegant gestalteten Basskraftwerk auch ein Wireless-Sub machen. Der nach unten abstrahlende Bassreflex-Subwoofer kann mittels der praktischen X-Room Calibration auf den Hörraum abgestimmt werden.

Elektronik

Unterseite, hier sitzt der 320 mm Treiber

Die gesamte Einmessung erfolgt per Smartphone-App. Für Android Smartphones bietet Nubert darüber hinaus ein spezielles Mikrofon für optimale Messergebnisse an. Der Subwoofer beeindruckt mit 360 Watt Nennleistung, einer unteren Grenzfrequenz von sagenhaften 19 Hz (bei +/- 3dB) und mit einem großen, dennoch absolut impulstreuen 320 mm Treiber mit Membran aus geschöpftem Papier. In unserem Test legte der nuSub XW-1200 richtig ab und lieferte krass tiefe, voluminöse und exzellent gestaffelte Bässe. Durch die Abstimmung mit der Nubert X-Room Calibration konnten störende Einflüsse des Raums auf ein Minimum limitiert werden.

Nubert nuPro X-8000 RC

Extrem leistungsfähig präsentiert sich die nuPro X-8000 RC

Bei uns im Testbetrieb wurde schnell klar: Die nuPro X-8000 RC ist eine der besten aktiven Lautsprecher mit Funkverbindung für den Wireless-Betrieb, die wir kennen.

Mit dabei: Die praktische und effektive X-Room Calibration für die Einmessung des Bassbereiches bis 160 Hz per App

Wahlweise in edlem Schleiflack Weiß oder Schwarz erhältlich, werkeln im Inneren pro Box vier Endstufen mit jeweils 210 Watt Nennleistung. So werden die Chassis des Lautsprechers in 3,5 Wege-Bassreflexbauweise optimal angesteuert.

Anschlüsse

Die umfangreiche Anschlussbestüclung und Bluetooth 5.0 inklusive AAC- und aptX HD-Support zeichnen die pro Stück 1.895 EUR kostende Konstruktion ebenso aus wie die X-Room Calibration. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten sind dank des hervorragend ablesbaren Displays und der ergonomisch gut geformten Fernbedienung komfortabel zu managen. Akustisch beeindruckt die nuPro X-8000 RC durch den enormen Nachdruck im Bassbereich, die schier unerschöpfliche Endstufenleistung, durch herausragende Gesamtdynamik und eine enorme klangliche Gesamthomogenität. Ohne Zweifel - dieser Wireless-Aktivlautsprecher ist jeden Cent wert und eine Anschaffung für viele Jahre.

Fazit

Nubert schafft das, an dem viele Konkurrenten scheitern: Eine ausgezeichnete Lieferfähigkeit für beinahe alle Produkte aus dem Programm. Auch unsere redaktionellen "Lieblinge" sind allesamt zu haben. Übrigens: Auch die passiven Lautsprecherserien nuVero und nuLine stehen zur Verfügung - aber um diese beiden Modellreihen kümmern wir uns in einem eigenen Special, in dem wir die von uns favorisierten Lautsprecher vorstellen.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18. Januar 2022

