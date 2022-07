SPECIAL: Nubert nuBoxx AS-425 max und Nubert nuPro AS-3500 - beide klangstarken Nubert-Soundbars nach wie vor lieferbar

Nubert bietet mit der nuBoxx AS-425 max und der nuPro AS-3500 zwei ausgesprochen klangstarke, aber auch flexible und intuitiv bedienbare Soundbars an, die zusätzlich durch einfache Installation und hohe Wertigkeit überzeugen. Nicht zuletzt, und das scheint besonders in diesen Zeiten kein unwichtiges Kriterium zu sein, können die beiden Audio-Komponenten auch durch ihren geringen Stromverbrauch punkten. Leistung bringen sie allerdings dennoch satten mit und liefern eine überaus beeindruckende Pegelfestigkeit und Souveränität bei enorm hohem Schalldruck. Und das Beste: Sowohl die nuPro AS-3500 für 995 Euro als auch die nuBoxx AS-425 max für 698 Euro sind im Nubert Webshop sowie auf Amazon sofort verfügbar!

Nubert nuPro AS-3500

nuPro AS-3500

Ehrlicher Klang auf aktuellem Stand der Technik - so könnte man die nuPro AS-3500 in bescheidener Manier beschreiben. Sie leistet allerdings noch viel mehr. Die flotte Handhabung, einfache Inbetriebnahme und intuitive Bedienung, der geringe Stromverbrauch, die enorme Pegelfestigkeit und der exzellente Sound mit tadelloser Sprachwiedergabe zeichnen die Nubert-Soundbar aus und hebt sie von Modellen der Konkurrenz, auch teureren Komponenten, klar ab. Raumfüllenden Stereoklang mit 160 Watt Gesamtleistung bringt sie mit und liefert mit zwei Subwoofern kraftvollen Tiefton bis hinunter auf 36 Hz, auch das groß dimensionierte Gehäusevolumen trägt hier natürlich zu einem satten Fundament bei.

Sauber integrierte Treiber der nuPro AS-3500

Rundum hochwertige Verarbeitungs- und Materialqualität

Hochwertige Standfüße

Die Wide-Funktion zieht die Kulisse nochmal kräftig auf und bietet ein besonders immersives und räumliches Klangerlebnis. Für klare Dialoge und eine perfekte Stimmenverständlichkeit in jeder Situation zeichnet die Funktion Voice+ verantwortlich. Ob bei Nachrichtensendungen, Sportkommentaren oder Filmdialogen im Actionspektakel, Voice+ sorgt für optimale Verständlichkeit. An Schnittstellen hält die nuPro AS-3500 HDMI 2.1 bereit und unterstützt den eARC. Erstmals werden hier auch Dolby Digital und DTS unterstützt und dekodiert, früher hat sich die Signalverarbeitung von Nubert auf PCM-Signale beschränkt.

Bedienelement

Rückseite

Anschlüsse

Leistungsstarke Chassis sind integriert, die auch in der nuPro X-Serie zum Einsatz kommen. Das 2,5-Wege-System ist mit zwei 169 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran und vier Endstufen ausgestattet, die auch die beiden 25 mm Seidengewebekalotten-Hochtöner und die zwei 119 mm Mitteltöner mit Polypropylenmembran antreiben. Zusätzlich zu den genannten Klangmodi gibt es beim nuPro AS-3500 eine Klangregelung für Bässe und Mitten/Höhen. Für komfortable drahtlose Audiosignalzuspielung steht Bluetooth inkl. aptX HD und AAC zur Verfügung. Ein Display ist zwar nicht integriert, dafür ein zentrales Bedienelement mit farbigen Leuchtdioden, die über den gewählten Eingang und Pegel informieren.

Nubert nuPro AS-3500

Exklusiv ist es um die Verarbeitungsqualität bestellt. Die sauber aufgebrachte Seidenmatt-Lackierung gefällt sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Einschlüsse gibt es keine und die gerundeten Ecken und Kanten wirken makellos. Die Treiber sind ohne sichtbare Verschraubung integriert und das Abdeckgitter haftet magnetisch. Die Standfüße aus Metall wirken ebenfalls sehr solide, Mini-Spikes sorgen für ausreichend Abstand und Bodenentkopplung.

Die nuPro AS-3500 ist sofort verfügbar!

nuBoxx AS-425 max

Nubert nuBoxx AS-425 max

Ebenfalls sofort verfügbar ist die leistungsstarke nuBoxx AS-425 max, die sowohl als günstigere als auch kompaktere Alternative gelten kann. Trotz des attraktiven Preises und der geringeren Abmessungen muss man klanglich nur geringfügig Kompromisse eingehen und auch die Bedienung und der geringe Stromverbrauch sind auf tollem Niveau. Die exzellenten DSP-Funktionen Wide und Voice+ sind auch hier integriert und garantieren räumlichen Sound und eine tadellose Dialogverständlichkeit in allen Situationen. Ebenso wie die nuPro AS-3500 dekodiert auch die nuBoxx AS-425 max Dolby Digital und DTS. Sie lässt sich auch per HDMI eARC mit einem entsprechenden Fernseher verbinden und liefert, verbunden über ein einzelnes HDMI-Kabel, ein intensives Klangerlebnis nicht nur von Disc-Medien, sondern natürlich auch von Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Apple TV+.

Hochtöner und Tief-/Mitteltöner linke Seite

Zentral platziertes Bedienelement

Rückseite

Anschlüsse

Bassreflexöffnung

Erhältlich ist die nuBoxx AS-425 max in Schwarz/Graphit oder Weiß/Eisgrau und bietet für den Kaufpreis von unter 700 Euro eine hohe Verarbeitungsqualität. Das 2-Wege-System ist in einem MDF-Gehäuse untergebracht und trägt ein erstaunlich hohes Gewicht von bis zu 50 kg - selbst großen TV-Modellen dient die Soundbar also als klanglicher Untersatz. Das Gehäuse ist foliert und macht rundum einen ausgezeichneten Eindruck. Auch hier ist die abnehmbare Frontabdeckung magnetisch haftend und mit einem speziellen Akustikstoff bespannt. 160 Watt sind hier ebenfalls als Dauerleistung angegeben und werden von vier Digitalverstärkern bereitgestellt. Zwei Hochtöner, Seidengewebekalotten mit 25 mm Durchmesser, werden von vier 118 mm großen Tief-/Mitteltönern mit Polypropylenmembran begleitet.

Hochwertige Gehäuseverarbeitung auch bei diesem Modell

Die Fernbedienung liegt sowohl der nuPro AS-3500 als auch der nuBoxx AS-425 max bei

Nubert nuBoxx AS-425 max

Das zentrale Bedienelement sitzt auch hier in der Mitte und informiert über farbige Leuchtdioden über den aktuellen Betriebszustand, Eingang und Pegel. Schon nach kurzer Zeit fällt die Bedienung mit dem multifunktionalen, gerasterten Drehregler problemlos. Dazu gibt es eine hochwertige Fernbedienung mit Metalloberfläche im Lieferumfang. Neben HDMI, TOSLINK und SPDIF steht auch hier Bluetooth mit aptX HD und AAC zur Verfügung. Auch einen externen Subwoofer kann man mit der nuBoxx AS-425 max verbinden.

Die nuBoxx AS-425 max ist sofort verfügbar!

Wer sich nochmal ausführlicher über die beiden Nubert HiFi-/TV-Aktivlautsprecher informieren möchte, findet hier den Testbericht der nuPro AS-3500 und hier den Testbericht der nuBoxx AS-425 max.

Special: Philipp Kind

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 30.07.2022

