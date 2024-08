SPECIAL: Nubert High End 2024 - Neues Standkonzept mit vier Bereichen für viele Produkte der schwäbischen Klang-Manufaktur

Vom 09. bis 12. Mai öffnet das MOC München wieder seine Tore für Freunde der gepflegten Akustik aus aller Welt. Nubert präsentiert die aktuellen Produkte eingebettet in ein neues Standkonzept, das auf 64 Quadratmetern in vier Themenbereiche unterteilt ist. Die Klangspezialisten aus Schwäbisch Gmünd laden alle Freude des authentischen Klangs dazu ein, die Produkte in einem Ambiente zu erleben, das Klang und Design nahtlos zusammenbringt. Das Nubert Messeteam freut sich auf einen Besuch in Halle 4, Stand T09/T12/U07.

Neues Standkonzept in vier Akten: Amplify your Sound

Mit einem komplett neuen Standkonzept unter dem Motto „Amplify your Sound“ zeigt Nubert auf der diesjährigen High End, wie flexibel die Produkte aus Schwäbisch Gmünd eingesetzt werden können. In vier verschiedenen Themenbereichen werden die Nuberts erstklassige Lautsprecher im jeweiligen passenden Ambiente präsentiert und können sich auf 64 Quadratmeter gekonnt präsentieren.

nuZeo-Aktivlautsprecher

Natürlich darf hier die nuZeo Serie nicht fehlen, schließlich begeistern die luxuriösen Aktivlautsprecher mit überragendem Klang, der derzeit zum Besten gehört, was in diesem Preissegment mit aktiven Lautsprechern möglich ist. Und zwar in jeder Form, sowohl als Standlautsprecher, Regallautsprecher oder Centerlautsprecher - denn auch, wenn im High End-Setup die Zweikanal-Qualitäten herausgestellt werden, dank X-Connect Surround sind auch Mehrkanal-Konfigurationen möglich.

Unterstützt werden die nuZeo-Aktivlaursprecher auf der High End, wie schon angedeutet vom nuControlX Stereo-Vorverstärker, der nichtnur mit seinem schönen, modernen Design glänzt, sondern auch mit einer Armada exzellenter Einstellmöglichkeiten, die selbst semiprofessionelle Anwender begeistern wird. Vollendet wird das Konzept einer allumfassend arbeitenden Stereovorstufe durch umfangreiche Streaming-Optionen.

Nun zu einer weiteren Präsentation auf dem Nubert-Stand. In einem vollausgestatteten Wohnzimmer präsentiert sich die nuBoxx-Serie als akustisch hochwertiger, aber preislich überraschend fairer Einstieg in die HiFi-Welt.

Wir konnten uns schon in zwei Tests von den enormen Qualitäten der nuBox-Schallwandler überzeugen:

nuConnect amp XL

Und auch der passende Zuspieler steht in Form des überaus kraftvollen nuConnect ampXL bereit, der mit satten 340 Watt pro Kanal weit über das hinauschießt, was sonst in seiner Preisklasse üblich ist.

Das nächste Segment ist für Heimkino-Liebhaber gedacht. Sowohl kabelgebunden als auch wireless demonstriert Nubert hier, was an Nachdruck, Dynamik und Räumlichkeit bei modernen Mehrkanal-Komponenten möglich ist. Sogar der rote Teppich für die optische Gala-Vorstellung ist standesgemäß vorhanden. Und das ist noch nicht alles, denn der Heimkinoliebhaber kann noch am Ticketschalter kurz innehalten, um sich ein "goldenes" Ticket mit exklusivem Rabattcode für den Nubert-Shop zu sichern.

Das Projekt schließt mit dem kreativen Bereich des Nubert Messestands ab. Hier machen nicht nur Gamer vor dem leistungsstarken PC große Augen (und Ohren), man kann auch selbst im Heimstudio-Aufbau aktiv werden und dem Mixing und Mastering frönen. Potentielle Rpckstars der Zukunft dürfen sich zudem eine E-Gitarre schnappen und selbst erleben, wie gut die Live-Reproduktion tatsächlich klingt.

Noch mehr Gaming-Sound bei „the sound of gaming“

nuBoxx A-125 pro

Der High End Partner konsolenfan.de präsentiert an Stand A10/B09 in Halle 1 unter dem Motto „the sound of gaming“ die interessante Mischung aus Videospielen und hochwertigen Klang - und so steht auch ein speziell für die High End 2024 designtes Paar nuBoxx A-125 pro bereit, um zu demonstrieren, wie positiv hochwertige aktive Lautsprecher das gesamte Erlebnis beim Gaming beeinflussen.



Nochmals die Messeinfos:

Nubert ist auf der High End 2023 im MOC München Halle 4, Stand T09/T12/U07 zu finden. Am 09. und 10. Mai sind Pressevertreter und Fachbesucher herzlich eingeladen für ausführliche Gespräche und Vorstellungen der zahlreichen Produkte. Am 11. und 12. Mai freut sich Nubert auf zahlreiche Endkunden am Messestand unter dem Motto „Amplify your Sound“ zum Fachsimpeln, Gedankenaustausch und gemeinsamen Probehören.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Philipp Kind, Carsten Rampacher

Datum: 01. Mai 2024

