XXL-TEST: Stereo-Streaming-Verstärker Nubert nuConnect ampXL an der nuVero 170 - der Modellathlet mit unfassbarer Endstufenleistung

Für 1.485 EUR kommt der Nubert nuConnect ampXL in Kürze auf den Markt. Wir hatten bereits die Möglichkeit, den flachen, potenten Streaming-Stereoverstärker genau unter die Lupe zu nehmen.

Nubert hat auch gleich einen weiteren Anreiz zum Kauf: Wer bis zum 31. Juli 2023 einen nuConnect ampXL bestellt, erhält auf ein beliebiges Paar Nubert-Passivlautsprecher 15 % Rabatt. Diese Aktion gilt nur bei Bestellung der Lautsprecher bis zum 30. April 2024, und ist nicht gültig bei Rückgabe des nuConnect ampXL.

nuConnect ampXL - Inside

Bis an den Rand gefüllt: Innenleben des hochwertigen Vollverstärkers

In dem silbernen Kästchen steckt der hochwertige Phono MM/MC Pre-Amp

Stromversorgung

Sorgfältiges Layout auch im Detail

ESS-DAC

Was ist wichtig am nuConnect ampXL? Widmen wir uns dem Innenleben des Vollverstärkers.

Der zum Einsatz kommende Schaltverstärker ist Nubert-Eigenentwicklung mit eigenen Ausgangsfiltern und einer schwachen Gegenkopplung, das merzt Grundrauschen aus. Die Technik nennt sich „Post Filter Feedback“, kurz PFFB. Der Verstärker ist dadurch extrem phasentreu sowie laststabil. – sogar 2-Ohm-vollstabil. An 2 Ohm leistet er mindenstens 2 x 500 Watt (Sinus). An 4 Ohm stehen immer noch gewaltige 2 x 340 Watt bereit, an 8 Ohm sind es 2 x 190 Watt. Hochwertige DACs aus den renommierten Hause ESS ermöglichen eine präzise Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal.

Verarbeitung außen

Schlicht und hochwertig gestaltete Frontblende, linker Bereich mit Standby-Schalter

Rechter Bereich mit Funktionselementen

Rückseite komplett

Aus seitlicher Perspektive

Auch seitlich hinten: Das Finish ist auf Top-Level

Gerätestandfuß im Detail

Bekannte Fernbedienung

Hier im Detail

Der nuConnect ampXL punktet mit seiner sauberen Verarbeitung, die bis ins Detail reicht: Auch, wer genau hinschaut, wird wenig Nachteiliges entdecken. Gut, wer es sehr genau nimmt, wünscht sich vielleicht auf der Rückseite noch hochwertigere Schraubanschlüsse für die Lautsprecherkabel/Bananenstecker, oder auch eine noch gediegenere Fernbedienung. Letztere unterscheidet sich nicht von der, die dem deutlich günstigeren nuConnect ampX beiliegt. Ansonsten herrscht eitel Sonnenschein. Ein großes, gut ablesbares, gut auflösendes Display, sehr hochwertige Seitenwände des Gehäuses, ein massives Gehäuseteil oben und unten, eine schlichte, akkurat verarbeitete Frontblende - das passt alles zu nahezu 100 Prozent.

