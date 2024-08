SPECIAL: NAD C 379 - Neuer HybridDigital-Stereoverstärker mit ESS SABRE Premium-DAC auf der High End

Erst kürzlich hatten wir den NAD C 399 bei uns im Test - mit einem hervorragenden Ergebnis, sodass wir schon gespannt auf den etwas kleineren NAD C 389 warten, der 2022 auf der High End präsentiert wurde..Doch passend zur High End 2024 in München legt NAD Electronics jetzt nochmal nach und präsentiert den C 379 HybridDigital DAC Stereo-Vollverstärker. Und liest man sich die Merkmale des neuen Modells der "Classic"-Serie aufmerksam durch, so kommt einem in den Sinn, dass auch der C 379 bereits hohe Ansprüche souverän erfüllen kann.

Neues Modell der beliebten NAC "Classic"-Serie

Der NAD C 379 HybridDigital DAC begeistert mit seiner sorgfältig konstruierten Class D-Ausgangsstufe, einen ESS SABRE DAC auf Referenz-Niveau und verfügt über die zweite Generation der Modular Design Construction (MDC) Technologie. Diese besteht aus Einschüben für zusätzliche Module auf der Rückseite, auf diese Art und Weise sind Erweiterungen und Ausbaumöglichkeiten eingeschlossen. Der NAD C 379 wird ab Sommer 2024 zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von € 1.199 im deutschen autorisierten Fachhandel verfügbar sein - das scheint mehr als fair zu sein in Anbetracht der technischen Qualität.

Wenden wir uns dem NAD C 379 im Detail zu.

Der NAD C 379 verfügt über reichlich Leistung

Er verwendet eine abgestimmte UcD-Ausgangsstufe mit HybridDigital Technologie, um die 80 Watt permanente Leistung (bei 8 und 4 Ohm) und eine dynamische Spitzenleistung von 120 Watt (4 Ohm) unter allen Bedingungen mit Gelassenheit zu liefern, alles selbstverständlich praktisch völlig rauschfrei und ohne Verzerrungen. Der C 379 kann überdies mit dem C 268 Stereo-Leistungsverstärker in einer vollständig symmetrischen Konfiguration gebrückt werden, um kontinuierlich 300 Watt und kurzzeitig über 500 Watt an Leistung offerieren zu können.

NAD C 268

Kurz zur NAD C 268, die auf 999 EUR kommt. Sie ist eine preislich äußerst attraktive Stereo-Endstufe, deren Funktionsvielfalt und Technologien in anderen Endstufen dieser Preisliga wohl kaum zu finden sind. Im Monobetrieb erreicht die NAD C268 eine Dauerleistung von stattlichen 300 Watt an 8 Ω, sind beide Kanäle separat in Betrieb, setzt sie noch immer großzügige 2 x 80 Watt frei. Für die Verbindung zum Vorverstärker gibt es sowohl symmetrische XLR-Eingänge als auch klassische Cinch-Buchsen. Um einen perfekten Lautstärkeabgleich aller im Verbund eingesetzten Endstufen zu garantieren, verfügt die C268 über einen Pegelregler für das Eingangssignal.

Zurück zum neuen NAD C 379.

Mit hoch effizienter Stromversorgung

Die hoch effiziente Stromversorgung des NAD C 379 verbraucht weniger als die Hälfte der Energie von konventionell aufgebauten Verstärkern seiner Klasse und versorgt gleichzeitig alle Verstärkerstufen mit purer Kraft. Diese energiesparende Versorgung und das ausgewogene Design ermöglichen auch eine nahezu perfekte Spannungsregulierung unter vielen Bedingungen in der Praxis.

„Der NAD C 379 steht in einer eigenen Klasse, da er jede wesentliche Komponente eines Musiksystems integriert und alle Musikquellen von Vinyl bis zu digitalem Streaming unterstützt.“, sagte Cas Oostvogel, Produktmanager von NAD Electronics. Mit für die Preisklasse aufwändigem Aufbau, sinnvoller Funktionsvielfalt und den kompromisslos auf beste Klangqualität ausgerichteten Schaltkreise, die praktisch kein Rauschen erzeugen, repräsentiert der C 379 perfekt die Werte, för die NADs "Classic" Serie bei HiFi-Fans geschätzt wird.

Mit hochwertigemm ESS-DAC

Die digitale Schaltung basiert auf dem extrem präzise arbeitenden ESS SABRE ES9028 DAC, einem der leistungsstärksten 32-Bit Digital-Analog-Wandler der Branche mit exzellenter Dynamik und unglaublich niedriger Verzerrung.

Mit der zweiten Generation der NAD Modular Design Construction, MDC 2, und den dazu gehörenden zwei Erweiterungsslots ermöglicht es der C 379 dem Anwender, die Fähigkeiten des Verstärkers mit aufkommenden A/V-Technologien und zusätzlichen Funktionen durch entsprechende Module zu erweitern, einschließlich BluOS hochauflösendem Multi-Room-Streaming und Dirac Live Room Correction.

Das gegen Aufpreis verfügbare MDC2 BluOS-D Modul realisiert darüber hinaus eine optimale Integration mit BluOS und Apple AirPlay 2.

Die BluOS-App (Screenshot vom Test des C 399) bietet auch zahlreiche Audio-Einstellungen

Mit BluOS ist es möglich, den C 379 über WLAN oder LAN ins Heimnetzwerk einzubinden und das moderne Multi-Room-Wireless-Musikmanagementsystem mit einer Auflösung von 24 Bit/192 kHz erleben. Gesteuert wird alles über die BluOS App für Smartphone, Tablet oder Desktop. So gerüstet, verwaltet BluOS die digitale Musiksammlung und verbindet sich mit über 20 relevanten Musikstreaming-Diensten, darunter Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Spotify und mehr.

Rückseite, links die beiden MDC2 Modulschächte

Darüber hinaus ist der NAD C 379 mit einer breiten Auswahl von analogen und digitalen Anschlussmöglichkeiten versehen, so zum Beispiel aptX HD Bluetooth, HDMI eARC, MM-Phonostufe und zwei unabhängige Subwoofer-Ausgänge. Durch die HDMI-Schnittstelle ist es auf komfortablem Wege möglich, den C 379 mit dem Smart-TV zu verbinden, und den kraftvollen Stereoverstärker nebst zwei schönen Lautsprechern (wie zum Beispiel den Dali Oberon 7 (Paarpreis aktuell: 1.199 EUR) zu verbinden und so exzellenten Klang zju genießen. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass der Smart-TV über HDMI PCM-Ton ausgeben kann.

Der integrierte Verstärker beinhaltet auch einen eingebauten separaten Kopfhörerverstärker mit niedriger Ausgangsimpedanz und hoher Ausgangsspannungsfähigkeit, der eine breite Palette auch hochwertiger Kopfhörer antreiben kann.

Der NAC C 379 wird auf der High End 2024 in München vom 9.-12. Mai erstmalig vorgestellt und ist in Raum D.107 im Atrium 3.1 zu finden.

Technische Spezifikationen

Maßgeschneiderter HybridDigital UcD Verstärker mit Stereo- und Brückenmodi

2 x 80 Watt pro Kanal kontinuierliche Leistung (8 und 4 Ohm)

2 x 120 Watt pro Kanal dynamische Spitenleistung (4 Ohm)

1 x 300W, im Brückenmodus

ESS SABRE 32-Bit/384kHz DAC

Zwei MDC 2 Ports für Upgrades und erweiterte Funktionen

MM-Phonostufe mit genauer RIAA-Entzerrung und ultraniedrigem Rauschen

Integrierter separater Kopfhörerverstärker für niedrige und hohe Impedanz

HDMI eARC, optische digitale und koaxiale digitale Eingänge

Zwei unabhängige Subwoofer-Ausgänge

Unser Fazit

Wir werden es uns nicht nehmen lassen und den NAD C 379 einem ausführlichen Praxistest zu unterziehen - im Sommer, wenn das neue Modell lieferbar sein wird. Wir sind schon sehr gespannt, denn NAD bietet für knapp 1.200 EUR eine exzellente technische Ausstattung mit äußerst hochwertigen Baugruppen und flexibler Anschlussbestückung sowie modularem Aufbau.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: NAD Deutschland Presse

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 08. Mai 2024

Tags: NAD