High End 2022: Neuer Vollverstärker C 389 von NAD

Als kleiner Bruder des vor kurzem vorgestellten neuen Vollverstärker-Flaggschiffs der NAD Classic Serie C399 verfügt der brandneue NAD C389 weitestgehend über die gleichen Konstruktions- und Ausstattungsmerkmale der größeren Modells. Zahlreiche analoge und digitale Eingänge, darunter ein HDMI eARC Anschluss, innovative HybridDigitalTM-Endstufen und ein hochauflösender 32 Bit / 384 kHz ESS Sabre D/A-Wandler machen den C389 zur vielseitigen und klangvollen Zentrale jedes HiFi-Systems.

Als zweites NAD Modell ist der C389 überdies mit der neuesten Generation der Modular Design Construction (MDC) Technologie ausgestattet. Dieses MDC2 bezeichnete Konzept ermöglicht es, den Verstärker mit Hilfe rückseitig integrierter Steckplätze mit optionalen Modulen zu versehen, die den Funktionsumfang des Geräts erweitern und einen Zugang zu künftigen Technologien ermöglichen. Das erste (gegen Aufpreis) verfügbare MDC2-Modul namens BluOS-D schafft beispielsweise die Voraussetzungen für hochauflösendes BluOSTM Multiroom-Musikstreaming und hat darüber hinaus AirPlay2, Spotify Connect, Tidal Connect und die Dirac Live® Raumkorrektur an Bord. Zudem lässt sich der C389 in Verbindung mit dem MDC2 BluOS-D Modul in zahlreiche Smarthome- Steuerungssysteme integrieren.

Die HybridDigitalTM-Endstufen des C389 mobilisieren eine Daueraus- gangsleistung von 2 x 130 Watt und erreichen Impuls-Leistungsspitzen von bis zu 350 Watt an 2 Ω, das reicht auch für größere Hörräume. Das HybridDigitalTM-Design ist bekannt für seine große Bandbreite, einen extrem gleichmäßigen Frequenzgang, sein sauberes Clipping- Verhalten, die hohe Stromlieferfähigkeit und die Stabilität bei anspruchsvollen niederohmigen Lautsprecherlasten. Rauschen und Verzerrungen bleiben unter allen Betriebsbedingungen verschwindend gering, weshalb der C389 bei allen Lautstärken stets besonders neutral, dynamisch, detailreich und räumlich aufspielt.

Der C389 verfügt über zwei optische und zwei koaxiale Digitaleingänge sowie, sehr praktisch, über einen HDMI eARC-Anschluss für die Wiedergabe der Audiosignale eines angeschlossenen Fernsehgeräts. Gesteuert wird diese Funktion praktischerweise über die Fernbedienung des TV-Geräts. Analog-Fans kommen mit zwei Cinch-Hochpegeleingängen und einer hochwertigen Phonostufe für Magnettonabnehmer voll auf ihre Kosten. Der Phono-Vorverstärker ist auf eine ultrapräzise RIAA-Entzerrung, extrem geringes Rauschen und hohe Übersteuerungsreserven ausgelegt und verfügt zudem über eine innovative Schaltung, die Infraschallanteile unterdrückt, ohne die Basswiedergabe zu beeinträchtigen. Die Hochpegeleingänge sind mit rauscharmen Pufferverstärkern ausgestattet, um klangliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Volle Ausstattung und leistungsstarke Endstufen

Das Streamen von Musik vom Smartphone, Tablet oder Computer ist kabellos und in 24 Bit-Auflösung per Bluetooth® aptXTM HD möglich – zugleich lässt sich ein Bluetooth®-Kopfhörer ansteuern, wie bei NAD üblich, gibt es demnach bidirektionales Bluetooth. Außerdem verfügt der C389 über Vorverstärker-Ausgänge und zwei Subwooferausgänge sowie einen Kopfhöreranschluss.

Der NAD C389 wird voraussichtlich ab September 2022 zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.499,– € im autorisierten Fachhandel erhältlich sein.

Ausstattung und technische Daten NAD C389 in der Übersicht:

extrem rausch- und verzerrungsarme HybridDigitalTM UcD Endstufen

2 x 130 W Dauerausgangsleistung an 4 und 8 Ω, 300 W Impulsleistung an 4 Ω • zwei Steckplätze für optionale MDC2-Module

bidirektionales Bluetooth® aptXTM HD für Empfangen und Senden

jeweils 2 koaxiale und optische Digitaleingänge, 2 analoge Hochpegeleingänge, HDMI-eARC-Eingang, 2 Subwooferausgänge, Vorverstärkerausgang

Abmessungen (B x H x T): 435 x 120 x 390 mm, Gewicht: 11,2 kg

Special: Carsten Rampacher, NAD Presse

Fotos: NAD PR

Datum: 20. Mai 2022

