SPECIAL: LG stellt neue Soundbars für 2024 vor

Das neue Jahr 2024 hat noch gar nicht begonnen, da präsentiert LG bereits, wie wir schon per News angekündigt haben, neue Soundbars.

Im einzelnen erweiterte LG Electronics das Soundbar-Sortiment um die drei Modelle DS95TR, DSG10TY und DS70TY, die in vielen Bereichen optimiert wurden. Zudem planen die Südkoreaner Lautsprecher- und Kopfhörerneuheiten für immersives Entertainment. Auf der CES 2024 in Las Vegas, die Anfang Januar stattfindet, können Besucher Innovationen und Technologien live erleben.

LG S95TR

Zurück zu den Soundbar-Modellen DS95TR, DSG10TY und DS70TY. Die Geräte versprechen eine noch bessere Synergie zwischen Fernseher und Soundbar - hier hat LG z.B. mit "WOW Orchestra" schon beim 2023er Sortiment einen klaren Weg eingeschlagen. LG spricht bei den neuen Soundbar-Systemen von "hoher Klangqualität, optimierten Features und anspruchsvollem Design"

WOW Orchestra verstärkt auch 2024 die Intensität der Zusammenarbeit zwischen Soundbar und LG Smart-TV, indem die Soundbars beim Anschluss an kompatible LG-Fernseher zusammen mit den integrierten TV-Lautsprechern für ein offenes und räumlich dchtes Klangbild sorgen. Alle Modelle unterstützen übrigens Dolby Atmos und DTS:X.

DS95TR-System: Soundbar

DS95TR-System: Satelliten und Wireless-Subwoofer

Die Modelle DS95TR und DSG10TY sind dank WOWCAST in der Lage, sich kabellos mit kompatiblen LG TVs verbinden und Audiosignale bis hin zu Dolby Atmos in unkomprimierter Tonqualität zu übertragen. Sämtliche neuen Soundbar-Modelle bringen zudem über WOW Interface mit, sodass Soundbar-Einstellungen intuitiv und komfortabel am TV getätigt und Sound-Modi mit dem Fernseher geteilt werden können.

Beim Premium-Modell DS95TR handelt sich sich um eine 9.1.5-Soundbar mit 810 Watt, die dank ihrer mitgelieferten Rearspeaker und fünf Up-Firing-Kanälen inklusive einem Center-Up-Firing-Lautsprecher ein räumlich praktisch lückenloses, dreidimensionales Mehrkanal-Erlebnis offeriert. Das DS95TR-System verfügt über weiter optimierte Hochtöner für noch klarere, präzisere Hochtonabbildung und integriert einen zusätzliche passive Bassmembran für verbesserte Tieftonqualität und eine optimierte Balance von Soundbar und Subwoofer. Hier sind wir gespannt, wie sich diese Maßnahmen in der Praxis auswirken werden.

Die Soundbar der G-Serie macht sich perfekt an der Wand

Ergänzt wird das Soundbar-Sortiment um das in Form und Aussehen mit den extrem dünnen, wandmontierten LG OLED G- und LG OLED M-Serien abgestimmte Design-Modell DSG10TY, das sich dank WOW Orchestra, WOW Interface und WOWCAST optimal als akustische Erweiterung für die genannten LG OLED TV-Serien eignen. Natürlich arbeitet die Soundbar auch mit anderen an der Wand montierten TVs bestens zusammen. Die 420 Watt starke 3.1-Soundbar DSG10TY bietet eine ausgezeichnete Klangqualität, verzichtet aber dank WOWCAST bei einem kompatiblen LG TV auf sichtbare Kabel zwischen TV und Soundbar.

Perfekte Kombination mit dem TV

Die 400 Watt starke 3.1.1-Soundbar DS70TY verfügt wie ihre große Schwester über einen Center-Up-Firing-Treiber (drittes Top-Firing-Modul in der Mitte oben auf der Soundbar) und ist ideal für LG QNED-Fernseher geeignet, da sie direkt unter dem TV-Gerät installiert werden kann. Mit einer speziellen optionalen Halterung, die das Konzept der 2023er LG Soundbar DSC9S aufgreift, wird die DS70TY ohne Bohren direkt am Fernseher befestigt und befindet sich somit in perfekter Position gleich unter dem TV. Sie fügt sich so vor allem bei einer Wandmontage des Fernsehers perfekt in die Umgebung ein und erleichtert die Installation, da nur der Fernseher selbst wandmontiert werden muss.

Elegant integrierte Bedienelemente

Alle neuen Soundbars integrieren LGs Triple Level Spatial Sound-Technologie, die auf Basis einer konstanten Kanal- und Tonanalyse unter Zuhilfenahme einer 3D-Engine einen natürlichen, aber gleichzeitig ausgesprochen räumlichen Sound erschafft. Die AI-Raumkalibrierung wurde für 2024 einer Überarbeitung unterzogen: Diese seit Jahren stetig verbesserte Funktion analysiert innerhalb kürzester Zeit die Umgebungsbedingungen und damit die Akustik eines Raums und optimiert die Klangeinstellungen der Soundbar entsprechend. Neu ist nun in 2024, dass auch Rücklautsprecher – entweder im Lieferumfang einer LG Soundbar enthalten oder optional nachträglich hinzugefügt – in diese Analyse einbezogen und ebenfalls kalibriert werden.

Auch im Bereich Lautsprecher gibt es interessante Neuheiten. So garantiert das neue, IP55-geschützte Modell DXO2 der LG XBOOM 360-Lautsprecher-Serie nicht nur omnidirektionalen 360°-Sound in tadelloser akustischer Güte und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit, sondern kommt zudem wie seine Vorgänger im charakteristischen konisch-zylindrischen Design. Eine 360°-Stimmungsbeleuchtung mit Audio-Reflektoren sorgt für das passende Zusammenwirken von Akustik und Lichteffekten.

Vom 9. bis 12. Januar präsentiert LG Home Entertainment seine Innovationen und Technologien auf der CES 2024. Der Technologiekonzern ist am Stand #15501, Central Hall, Las Vegas Convention Center zu finden. Aktuelle Meldungen und Ankündigungen von LG auf der CES stehen unter #LGCES2024 in den sozialen Medien bereit. Das komplette deutsche AV-Line-up für 2024 sowie die dazugehörigen UVPs werden Anfang März bekanntgegeben.

Special: Carsten Rampacher, LG Presse

Fotos: LG

Datum: 22. Dezember 2023

Tags: Dolby Atmos Soundbar