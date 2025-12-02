SPECIAL: Gratis Dirac Live-Bundle beim Kauf eines Denon AV-Verstärkers bis 07. Dezember

Noch bis zum 07. Dezember gibt es beim Kauf eines hochwertigen Denon Mehrkanal-Verstärkers das komplette Dirac Live Raumkorrektur-, Basskontroll- und aktive Raumbehandlungspaket (ART) gratis dazu. Mit Dirac ist eine besonders präzise und effektive akustische Optimierung an die räumlichen Gegebenheiten möglich. Das lohnt sich nicht nur bei schwierigen Räumlichkeiten. Selbst in akustisch bereits behandelten Heimkinos und Hörräumen lassen sich mit dem ebenso raffinierten wie umfangreichen Technologiepaket von Dirac klar nachvollziehbare Verbesserungen erzielen.

Wir konnten bereits bei unterschiedlichen Geräte-Tests die Leistungsfähigkeit von Dirac prüfen und bestätigen. Aus unserer Sicht lohnt sich die Einmessung mit Dirac in nahezu jeder Ausgangssituation, auch wenn der finanzielle Aufwand prinzipiell nicht unerheblich ist. Wer alle drei Pakete (Room Correction, Bass Control und ART) möchte, liegt schnell bei knapp 1.000 US-Dollar. Wer auf eine hochpräzise Abbildung, authentische Kulisse und einen nachdrücklichen, kraftvollen, aber absolut exakten Tieftonbereich Wert legt, sollte sich die aktuelle Gratis Bundle-Aktion also nicht entgehen lassen. Zumal die an der Aktion teilnehmenden AV-Verstärker für ein mitreißendes Heimkino-Spektakel bereits eine hervorragende Basis bieten.

Die Aktionsprodukte:

Das Angebot gilt jeweils für den Neukauf bei teilnehmenden autorisierten Händlern:

Der Download-Code für das Dirac Live Bundle wird direkt vom Händler zur Verfügung gestellt. Elementar wichtig ist der Kauf des Denon AV-Verstärkers bis einschließlich 07. Dezember 2025.

Bei den drei Mehrkanal-Verstärkern handelt es sich um die Flaggschiffe im Denon Portfolio. Hier ist alles an Bord, was man sich als Heimkino-Enthusiast nur wünschen könnte und neben dem umfangreichen Ausstattungspaket gibt es hier bei allen Vertretern einen rundum audiophilen Aufbau, exklusive und ausgewählte Bauteile und geballte Technologiekompetenz für ein wirklich erstklassiges Heimkino-Erlebnis. Das gilt für den AVC-A1H und AVC-A10H im Besonderen, aber auch der AVC-X6800H steht hier kaum hintenan. Die beiden letztgenannten haben ihre Leistungsfähigkeit bei uns im Testbetrieb ausgiebig bestätigt. Das absolute Topgerät hat uns zudem bereits mehrfach regelrecht in Staunen versetzt. Zuletzt, als das Ausnahmemodell mit fünfzehn Endstufen ein großes 9.4.6-System von Bowers & Wilkins, mit Standlautsprechern sowohl im Front- als auch im Surround-Bereich, im Alleingang befeuerte. Völlig souverän und mit sensationellem Ergebnis.

Wer Dirac Live und die drei Geräte bereits kennt, biegt am besten direkt auf die Händler-Finder-Website ab und sichert sich vor Ablauf der Aktion das Gratis-Bundle. Wer sich nochmal genauer über alles informieren möchte, für den fassen wir die einzelnen Modelle inklusive unserer Einschätzungen aus den Tests sowie das Dirac-Paket hier nochmal in aller Kürze zusammen. Direkt zu ausführlichen Specials bzw. Testberichten der AV-Verstärker geht es zudem hier:

Dirac Live + Bass Control + ART in der Kurz-Übersicht

Dirac Live in Verbindung mit einem Denon AV-Verstärker

Zunächst zum Dirac Bundle-Paket. Wer sich mit der Thematik beschäftigt, kennt Dirac Live vermutlich bereits als effektives Raumkorrektur- und Einmess-System. Es arbeitet enorm präzise und übertrifft im Ergebnis praktisch alle sonstigen bekannten automatisch arbeitenden Technologien, darunter auch die Eigenentwicklungen der meisten Hersteller. Anfänglich wurde der Erfolg etwas ausgebremst, da das Handling nicht ganz so einfach war und bei der Einmessung ab und an noch Fehler auftraten. Inzwischen sind diese Kinderkrankheiten aber ausgemerzt und selbst technisch wenig versierte Anwender kommen mit Dirac Live in der Regel mühelos zum Ziel. Es ist vielleicht noch ein wenig umständlicher als das Setup-Mikrofon in den AV-Verstärker zu stecken und auf den Startknopf zu drücken, aber auch bei Dirac wird man Schritt für Schritt durch das Prozedere geführt. Zudem gibt es neben der PC-Software auch die Möglichkeit, das Ganze per Smartphone- oder Tablet-App zu erledigen. Mit dem jetzt intuitiven Interface ist alles recht flink erledigt, außerdem gelingt eine präzise Personalisierung der gewünschten Klangkurve. Der einzig bleibende Nachteil ist der zusätzliche finanzielle Aufwand. Einmal für die Dirac Lizenz und, wenn man nicht bereits über eines verfügt, ein kalibriertes Mikrofon, wie z.B. das häufig verwendete miniDSP UMIK-1. Ersteres entfällt durch die aktuelle Denon-Aktion komplett.

Dirac Live optimiert den Klang also frequenzbezogen und hinsichtlich des Timings im gesamten Hörraum. Während unserer Praxistests konnten wir hier eine verbesserte Direktionalität von Effekten und Lokalisierung beobachten. Die gesamte immersive Kulisse wird klarer und ist sauberer differenziert. Auch der Bassbereich ist straffer, präziser und weniger von Resonanzen negativ beeinflusst. Dirac Live Bass Control geht dann noch einen Schritt weiter und analysiert mithilfe von KI zahlreiche Mess- und Positionsdaten aller angeschlossenen Subwoofer, um zu bestimmen, wie sich der Bassbereich im jeweiligen Raum verteilt. Dabei werden dann Lücken im Frequenzspektrum ausgemacht und eliminiert. Es erfolgt eine zeitliche Abstimmung und eine Anpassung der Phase in den niedrigsten Frequenzbereichen. Durch die dann gleichmäßige Verteilung der tiefen Schallelemente werden Schwankungen zwischen den Hörpositionen ausgeglichen. Das dann optimale Zusammenspiel der Subwoofer mit allen anderen Lautsprechern ist maßgeblich für eine authentische, nachdrückliche und präzise Tieftonwiedergabe im gesamten Raum verantwortlich. Vorteil ist auch, dass man bei der Aufstellung der einzelnen Subwoofer mit Dirac Live Bass Control sehr flexibel ist.

Schließlich ist auch Dirac ART (Active Room Treatment) im Gratis-Bundle enthalten. Die Technologie stammt aus dem professionellen Bereich und ein fortschrittliches Verfahren zur aktiven Raumbehandlung. "Aktiv" ist hier auch gleich das Stichwort. Konventionellere Systeme arbeiten mit frequenzabhängigen Filtern. ART hingegen basiert auf aktivem Gegenschall. Man kann es sich ähnlich vorstellen, wie ein moderner Noise-Cancelling-Kopfhörer funktioniert. Mehrere Lautsprecher im System, auch und gerade der oder die Subwoofer, wirken gezielt gegen störende Raumresonanzen. Stehende Wellen werden eliminiert, Raumdröhnen ebenfalls drastisch reduziert und es entsteht ein sehr präzises, klares, kontrolliertes Klangbild.

Unter Zuhilfenahme aller drei Dirac Live-Technologien hebt man das akustische Niveau im Wohnzimmer, aber auch im bereits akustisch behandelten Raum, auf ein neues Niveau. Es ist natürlich kein Allheilmittel und man sollte immer die grundlegenden akustischen Maßgaben sowie die klassischen raumakustischen Methoden berücksichtigen. In Kombination aber wird man mit der Dirac Technologie nochmal einen nicht unerheblich eklatanten Schritt nach vorne machen. Dirac bietet sich natürlich auch dann besonders an, wenn bauliche Maßnahmen nur schwierig umzusetzen sind.

Die Denon AV-Verstärker - AVC-A1H

Denon AVC-A1H Topmodell

Werfen wir noch einen Blick auf die Aktionsmodelle und beginnen mit dem Denon AVC-A1H Topmodell. Nicht vier Fäuste, sondern fünfzehn Endstufen gibt es hier für ein wirklich beeindruckendes "Halleluja". Das Flaggschiff unter Denons AV-Komponenten unterstützt, wie auch die anderen zwei Modelle, alle modernen 3D-Audioformate (Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, MPEG-H, 360 Reality Audio) und bietet HDMI-seitig volle 8K-Kompatibilität, 4K120, Dolby Vision und HDR10+ Adaptive. Gamer profitieren von VRR und ALLM und für Multiroom-Streaming stehen HEOS, AirPlay 2 und Bluetooth bereit.

Beeindruckender Trafo

Die DAC-Platine im Denon AVC-A1H

Endstufe im Detail, hier auch sichtbar der massive Kühlkörper und die Kupferplatte

Beim über 30kg schweren Gerät ist ein kompromisslos audiophiler Aufbau Programm. Alleine der Trafo bringt 11,5kg auf die Waage. Dazu gibt es streng separierte Bereiche, massive Alu-Kühlkörper, zusätzliche Kupferplatten zur optimierten Wärmeableitung und ausschließlich streng selektierte Komponenten. Zwei Elkos mit einer Kapazität von 33.000 µF sorgen für hohe Leistungsreserven. In Verbindung mit einem leistungsstarken Lautsprechersystem schöpft der AVC-A1H aus dem Vollen. Selten haben wir eine derart geschlossene, räumliche Kulisse mit erstaunlich dichter Atmosphäre erlebt. Spektakuläre Dynamikeigenschaften, maximale Kontrolle und Souveränität liefert der Mehrkanal-AV-Verstärker, selbst in Kombination mit anspruchsvollen Lautsprechern. Der AVC-A1H ist ein echtes Ausnahme-Gerät und agiert wie eine Vor-/Endstufen-Kombination aus einem hochintegrierten Gehäuse. Wir waren sowohl von Filmton, aber auch seiner Mehrkanal-Musikwiedergabe schwer begeistert. In Verbindung mit Dirac wird das Effektspektakel nochmals klarer und präziser, aber auch dann präsentiert das Denon Flaggschiff ein durchweg angenehmes, nie anstrengend wirkendes Klangbild - perfekt für lange Filmabende.

AVC-A10H

Denon AVC-A10H

Innenleben des AVC-A10H

Reichen 13 Endstufen aus, ist der Denon AVC-A10H eine wirklich exzellente Wahl, der dem Topmodell nur in wenigen Details nachsteht. Mit sehr ähnlicher Ausstattung, aber eben zwei Endstufen weniger und ohne XLR-Schnittstellen, bietet auch der AVC-A10H enorme Flexibilität und akustische Performance im anspruchsvollen Heimkino. Aus klanglicher Sicht kommt die Familie absolut durch: Auch der AVC-A10H bietet ein sehr immersives, sehr dynamisches Klangbild mit dichter Atmosphäre, hoher Geschwindigkeit, hoher Dynamik und kraftvollem Nachdruck.

Beim Design verbiegt sich Denon ohnehin nicht und auch bei der Einrichtung und Menüführung gibt es keine Überraschungen. Die graphische Benutzeroberfläche liegt in 1080p-Auflösung vor, ist gut übersetzt und bietet zahlreiche Hilfetexte und Grafiken für eine unproblematische Bedienung. Gerade der Einrichtungsassistent sorgt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, dass selbst Heimkino-Neulinge schnell und erfolgreich ans Ziel gelangen.

Alle Infos zum Denon AVC-A10H im ausführlichen Testbericht:

AVC-X6800H

Denon AVC-X6800H im Test

Auch der AVC-X6800H bietet eine reichhaltige Anschluss-Sektion

Auch der Denon AVC-X6800H ist überdurchschnittlich gut ausgestattet, kommt mit Unterstützung aller 3D-Audioformate, voller 8K HDMI-Beschaltung und Gaming-Features daher. Mit insgesamt elf Endstufen ist auch er für große Heimkino-Setups gerüstet. Dank 13.4-Kanal-Signalverarbeitung lässt er sich außerdem in Verbindung mit zusätzlichen Endstufen kompromisslos erweitern. Vier Subwoofer-Ausgänge, eine neuentwickelte DAC-Platine, optimierte Endstufentransistoren und ein großer Trafo sind an Bord und sorgen für hohe akustische Performance.

Konsequenter Innenaufbau auch beim AVC-X6800H

Auch hier erhält man die typische Denon-Klangsignatur. Mit hoher Präzision, Dynamik und einer sehr klar strukturierten, präzisen Surround-Abbildung mit erstaunlich klarer Ortbarkeit und Direktionalität einzelner Klangeffekte. Die dichte, immersive Atmosphäre ist mit transparenten, aber nie unangenehmen Höhen versehen. Stimmen bieten auch bei komplexer Kulisse höchste Verständlichkeit und untenrum geht es druckvoll, aber mit hoher Kontrolle zur Sache. In Kombination mit Dirac schöpft man die akustische Leistungsfähigkeit des AVC-X6800H vollständig aus.

Fazit

Mit der aktuellen Denon-Aktion bietet sich für anspruchsvolle Heimkino-Anwender eine exzellente Gelegenheit: Wer bis zum 07. Dezember einen der drei AV-Verstärker erwirbt, erhält das komplette Dirac-Paket inklusive Bass Control und ART ohne zusätzliche Kosten. Für das akustische Upgrade wird sonst ein hoher dreistelliger Betrag fällig. Mit Dirac kitzelt man auch das letzte Quäntchen an Klangperformance aus den drei Modellen und wird klare Verbesserungen in den Bereichen Präzision, Räumlichkeit und im Tieftonbereich erzielen.

Alle Aktionsmodelle - AVC-X6800H, AVC-A10H und AVC-A1H - sind werkseitig schon mit enormen Leistungsreserven, umfassender 3D-Audio-Unterstützung und einem modernen, kompromisslos audiophilen Aufbau versehen. Mit Dirac holt man das volle Potential aus den Geräten. Für ein erstklassiges Heimkino-Erlebnis ohne akustische Kompromisse.

Special: Philipp Kind

Fotos: Denon / AREA DVD

Datum: 02. Dezember 2025