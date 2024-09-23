SPECIAL: Erste Höreindrücke vom Cambridge Audio Evo One auf dem PIEGA Experience Day 2024

In einem großen Special haben wir das 1.499 EUR kostende All-In-One-System Cambridge Audio Evo One bereits in nahezu allen Details präsentiert. Nun hatten wir im Rahmen des PIEGA Experience Days in der Schweiz die Gelegenheit, den Evo One erstmals zu hören. Das Device mit gekonnten Retro-Stilelementen besitzt nicht weniger als 14 x 50 Watt, was zu einer imposanten Gesamtleistung von 700 Watt führt. Die insgesamt 14 Chassis sind überall rund ums Gehäuse untergebracht, was einenn ausgesprochen räumlichen Sound zur Folge hat.

Audio-Optionen in der App

Der Class D-Verstärker arbeitet sehr effizient und entwickelt ein enormes Leistungsvermögen, später mehr dazu. Der DAC verarbeitet bis zu 192 kHz/32-Bit, und das verbaute, per App steuerbare Streamingmodul unterstützt sehr viele Dienste & Funktionen: Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Googlecast ist an Bord, ebenso AirPlay 2. Auch findet sich eine Internet Radio-Plattform im Angebot. Auch zahlreiche Audio-Einstellungen (EQ, Raumanpassung) sind bequem per App steuerbar.

Anschlüsse

An Anschlüssen ist ebenfalls viel vorhanden, unter anderem auch Phono MM und HDMI-eARC. Letzteres ist in Verbindung mit der Bauform des Evo One sehr praktisch, denn man kann den flachen, recht breiten All-In-One-Speaker auch in Form eines Centers unterm Smart-TV einsetzen.

Anzeige



Logo

Kantenverarbeitung

Elegante Stoffbespannung

Das nobel verarbeitete Gerät überzeugt mit faltenloser, eleganter Stoffbespannung und einer makellosen Oberflächenqualität.

Klanglich haben wir uns folgende drei Bespiele angehört:

Daddy Lessons, Beyoncé

Here We Go Again, Ray Charles

Hideway, Kiesza

Top-Klang, exzellentes Display

Anzeige



Beeindruckend bei allen drei Beispielen war die enorm weitläufige, nahezu lückenlose Räumlichkeit. Hier hätten wir nicht gedacht, dass eine doch noch als kompakt zu bezeichnende Komponente derartig souverän spielen kann. Aber auch die Loslösung vokaler Elemente vom Gerät gelingt ausgezeichnet. Und das ist einem wirklich großen Raum oberhalb der 40 Quadratmeter. Prima ist es auch um das Auflösungsvermögen bestellt. Über den gesamten Frequenzbereich wird sauber detailliert, und auch die "kleinen Zwischentöne" werden nicht übergangen, sondern impulstreu mit eingearbeitet. Höhere Pegel im großen Raum sind dank der üppigen Endstufenleistung kein Problem.

Echte Bereicherung des Marktes

Obwohl es sich um eine digitale Class D-Endstufe handelt, im Sinne bester Effizienz, ist die akustische Auslegung authentisch, auch der Hochtonbereich wirkt klar und homogen. Insgesamt ist der Evo One eine echte Bereicherung auf dem All-In-One-Markt, formschön, sehr gut ausgestattet, akkurat verarbeitet und außergewöhnlich gut klingend. Wir freuen uns schon auf den finalen Test.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 23. September 2024

Anzeige

