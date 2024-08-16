SPECIAL: Alles über das Cambridge Audio Evo One-System - vollwertige HiFi-Anlage mit 700 Watt und 14 Chassis

Cambridge Audio bringt mit dem Evo One ein neues, äußerst performantes Komplettsystem auf den Markt, das eine aus zahlreichen Bausteinen bestehende HiFi-Anlage nahezu vollständig ersetzen kann – nur ein Disc-Laufwerk ist nicht eingebaut, auf ein solches können aber auch viele mittlerweile verzichten. Und wenn man es doch benötigt, so liefert Cambridge Audio innerhalb der elegant-hochwertigen Evo-Baureihe auch einen CD-Transport im passenden Design aus.

Zurück zum Evo One. Das erste All-in-one-Heimsystem von Cambridge Audio bietet raumfüllenden High-End-Klang aus einem hochwertig verarbeiteten Gehäuse mit großem Farbdisplay und mit feiner Retro-Optik. Das neue Device bringt eine enorme Anschluss- und Zuspielvielfalt mit. Die eingebaute Plattform StreamMagic, mittlerweile in der vierten Generation, unterstützt direktes Streaming von Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Roon Ready, UPnP und ermöglicht den Zugriff auf die schier unzähligen Internetradio-Stationen.

HiRes Audio-Material wird bis zu einer Auflösung von PCM 32Bit/192kHz über Wi-Fi oder mit kabelgebundenem Ethernet unterstützt. Für eine Vielzahl an Streaming-Wegen bietet der Evo One Bluetooth, AirPlay 2 und Google Cast. Für die gemeinsame Nutzung von Musik über verschiedene Geräte im ganzen Haus -. Multiroom - ist der Evo One mit Google Home, Apple AirPlay und Roon Systemen kompatibel.

Rückseite

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten per Kabel stellen sicher, dass der Evo One über eine enorme Flexibilität verfügt. Am HDMI eARC kann ein Smart-TV angeschlossen werden, der dann die Lautstärke über seine Fernbedienung steuert.

Ein Plattenspieler mit MM-Tonabnehmersystem kann direkt angeschlossen werden

An der MM-kompatiblen Phonostufe können Signale von einem Schallplattenspieler mit MM-Tonabnehmersystem unverstärkt verarbeitet werden, während der Line-Eingang zusätzlichen analogen Quellen offensteht. Ein optischer Digitaleingang und eine USB-Buchse für Speicherkarten bieten Optionen hinsichtlich digitaler Verwendungsmöglichkeiten.

Ingesamt 14 Chassis wurden verbaut

Nicht weniger 14 Chassis in Drei-Wege-Technologie ermöglichen im Evo One einen räumlich dichten und durchaus nachdrücklichen Klang: Vier Hochtonkalotten im Ein-Zoll-Format plus vier passende Mitteltöner wurden in die Front und in die Seiten des Gehäuses eingebaut, für beste Detaillierung und eine enorme akustische Weitläufigkeit. Das Auditorium muss dabei nicht wie bei den meisten kabellosen Lautsprechern in einem oftmals zu kleinen Sweetspot sitzen: Beim Evo One wird jeder Platz mit breitem Raumklang versorgt. Eine enorme Gesamtleistung von 700 Watt RMS und gleich sechs Tieftöner im geschlossenen Gehäuse stehen für einen tiefen, kontrollierten Bass mit ausgezeichneten Pegelreserven.

Der Cambridge Audio Evo One bringt raumfüllenden Klang aus lediglich einer leistungsstarken Komponente ins Wohnzimmer. Optisch besticht die minimalistische Ästhetik mit gezielt gesetzten Retro-Elementen. Die Formensprache folgt dem Konzept der Evo-Produktfamilie und fügt sich dank der Höhe von nur 13 Zentimetern unauffällig in jede Wohnumgebung ein.

Eleganz im Retro-Look

Klare Linien, zeitlose Formgebung und individuell gemasertes Echtholzfurnier aus Walnuss machen jeden Evo One zu einer echten Stil-Ikone, die einen hohen optischen Wiedererkennungswert besitzt. Der große 6,8-Zoll-Farbbildschirm frischt das Retro-Design durch ein praktisches und zugleich modern-formschönes Element auf. Er lässt sich wahlweise als Zeitanzeige, mit dem Albumcovern, den Titelinformationen oder den stilvollen VU-Metern belegen.

VU-Meter-Anzeige auf dem 6,8 Zoll Farbdisplay

Die „StreamMagic“-Plattform kann, wie gehabt, komfortabel über die kostenlose App für iOS und Android gesteuert werden. Der große Funktionsumfang ermöglicht nicht nur zügiges Streaming von lokal gespeicherter Musik von UPnP-Geräten, sondern hält auch die Verbindung zu vielen relevanten Streaming-Diensten wie Spotify Connect, Qobuz, Deezer und Tidal Connect sowie zu einer Vielzahl an Internetradiostationen. Sämtliche Funktionen des Evo One können über die StreamMagic-App oder die mitgelieferte Fernbedienung aufgerufen werden.

Mit einem integrierten 7-Band-Equalizer und einer anwählbaren Raumkorrektur stehen die passenden Möglichkeiten zur akustischen Individualisierung bereit. Die wesentlichen Wiedergabefunktionen wie Play, Pause, Lautstärkeregelung und Quellwahl lassen sich außerdem auch direkt am Gerät kontrollieren. Der Cambridge Evo One ist im Cambridge Audio Webshop sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland inkl. Mehrwertsteuer liegt bei 1.499 EUR.

Unser Fazit

Wir halten den neuen Cambridge Audio Evo One für äußerst interessant. Mag der Preis au fden ersten Blick noch hoch erscheinen, so relativiert sich diese Einschätzung schnell, wenn man den Gegenwert genauer betrachtet. Viel Technik, viel Ausstattung und viel Leistung, so könnte kurz die Zusammenfassung lauten. Das Ganze verpackt in einem schicken Gehäuse mit viel Retro-Charme – eigentlich sehen so Sieger aus, und daher sind wir überzeugt davon, dass der Evo One seinen Weg gehen wird.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Cambridge Audio

