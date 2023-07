SPECIAL: Der neue Samsung XXL-Fernseher Q80C mit fast 2,5m Bilddiagonale

Bildriese gefällig? Samsung präsentiert den neuen 4K QLED Q80C in beeindruckenden 98 Zoll fürs Heimkino ohne Projektor und Leinwand. Auch Stadion-Atmosphäre will man mit dem Neuzugang ins Wohnzimmer bringen oder die vollständige und pure Gaming-Immersion ermöglichen. An Bord natürlich der Smart Hub 2023 mit allen Annehmlichkeiten, Quantum Dot-Technologie und wohl auch guter Sound. Mit Multi View packt Samsung eine ordentliche Portion Flexibilität ins Gerät und nutzt den riesigen Bildschirm besonders effektiv.

Samsung Q80C in 98 Zoll

Samsung erweitert mit dem GQ98Q80CATXZG sein Premium TV-Portfolio und will mit fast 2,5m Bilddiagonale Kino-Feeling ins Wohnzimmer transportieren. Ebenfalls im Fokus liegen Gaming, smarte Features und ein hochwertiges Klangerlebnis.

Beeindruckende Bilder

Trotz seiner imposanten Größe soll sich der 98 Zoll große QLED-Fernseher dank SuperSlim Design elegant ins Wohnzimmer integrieren. QLED Direct Full Array, also eine flächendeckende LED-Beleuchtung hinter dem LCD-Panel, soll für gute Kontrastwerte und einen tiefen Schwarzwert auch bei Tageslicht sorgen. Die Quantum Dot-Technologie im 100Hz-Panel garantiert intensive, authentische Farbgebung mit hoher Natürlichkeit.

An Bord ist der Neural Quantum Prozessor 4K für die hochwertige Signalverarbeitung mithilfe von 20 neuronalen Netzwerken für Bildoptimierung in Echtzeit. Hinzu kommt der "Supersize Picture Enhancer", der mittels AI-gesteuertem Upscaling Schwarzwerte anpasst, Kanten schärft, Bildrauschen minimiert und so ein detailreiches Bild auf den großen 98 Zoll bereitstellt. Besonders dreidimensional und plastisch wird der Eindruck laut Hersteller mit dem Real Depth Enhancer. Dabei werden Positionen von Menschen und Objekten in Szenen analysiert und der Kontrast im Bildvordergrund maximiert. Der Q80C verfügt auch über den Filmmaker Mode.

Ansicht leicht schräg

Abseits seiner Größe, dem schlanken Design und der authentischen Bildwiedergabe möchte der Q80C mit smarten Funktionen und Features überzeugen. Das intelligente Feature "Eye Comfort Mode" passt Helligkeit und Farbton an und entlastet so die Augen. Er reguliert Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch und berücksichtigt auch tagsüber die Sonnenauf- und untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.

Außerdem legt Samsung auf eine qualitativ hochwertige Klangabbildung wert. Insbesondere soll durch das Zusammenspiel von OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) und Dolby Atmos die direktionale Nachvollziehbarkeit von Effekten erhöht und ein dreidimensionaler Sound generiert werden. Der Active Voice Amplifier für hohe Sprachverständlichkeit ist ebenfalls an Bord. Die Ausgangsleistung des Soundsystems beträgt 40 Watt RMS.

Der TV ist natürlich Q Symphony kompatibel und kombiniert bei der Verwendung einer Samsung Soundbar die Lautsprecher der Komponente mit den Schallwandlern im Fernseher. Wer möchte, kann auch seine Philips Hue-Lampen mit dem Gerät verneten. Inhalte, die auf dem TV wiedergegeben werden, werden dann von einem stimmungsvollen Lichterspiel ergänzt.

Bei HDR bietet der Q80C die identischen Ausstattungsmerkmale wie die anderen TVs aus dem Samsung-Sortiment. Hier werden also HDR10 und HDR10+ unterstützt, Dolby Vision bleibt außen vor. Der TV ist PANTONE-zertifiziert, was ihm eine akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen attestiert.

Wer Angst hat, der Fernseher wäre für das eigene Wohnzimmer zu groß, dem sei gesagt: der ideale Betrachtungsabstand beträgt bei der großen Bilddiagonale von Samsung lediglich 3m. Das gilt besonders dann, wenn man häufig hochauflösende Bildinhalte in 4K ansieht.

Q80C mit Hexagon-Standfuß

Multi View und smarte Features

Wie eingangs erwähnt ist der Samsung Smart Hub im Q80C integriert. Er dient als Steuerzentrale des Fernsehers und bringt den Zugriff auf zahlreiche Streaminganbieter und Apps mit. Auchder Samsung Gaming Hub ist dabei und ermöglicht den Zugang zu einer Vielzahl von aktuellen Spielen, ohne dass ein PC oder eine Konsole mit dem TV verbunden werden muss. Gaming-Fans können sich außerdem über den Motion Xcelerator Turbo+ freuen, der eine flüssige Bewegtbilddarstellung liefern soll. Die bereits bekannten Features Dynamic Black EQ, Mini Map Zoom und der Super Ultra Wide Game View sind ebenfalls integriert. Der Q80C ist darüber hinaus auch FreeSync Premium Pro zertifiziert. Die Eingabeverzögerung liegt laut Samsung bei 8ms.

Für den Fernseher mit 98 Zoll Bildgröße ist Multi View natürlich ein sehr interessantes Feature. Diese Option erlaubt es, den großen Bildschirm zu teilen und zwei Inhalte gleichzeitig anzuzeigen. Parallel kann z.B. YouTube und Live-TV laufen oder auch das Spiel der Lieblingsfußballmannschaft während dem Zocken.

Mit der SmartThings App lässt sich der Fernseher einrichten, bedienen und mit anderen smarten Geräten im Haus verbinden. Während dem TV-Genuss kann man dann kompatible Geräte direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Bei der Anschlussbestückung setzt man wie üblich auf vier HDMI-Schnittstellen mit 4K/120Hz und HDMI eARC. ALLM und VRR werden unterstützt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Samsung 98 Zoll QLED 4K Q80C ist ab sofort zum Preis von 7.999 Euro erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: Samsung

Datum: 08.07.2023

