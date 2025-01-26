SPECIAL: Der neue eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 im Detail

Die Streamer, Netzwerk-Player, DACs und Vorstufen der DMP-Serie von eversolo erfreuen sich bei audiophilen HiFi-Enthusiasten hoher Beliebtheit. Auch uns haben sowohl der DMP-A6 Master Edition als auch der DMP-A8 mit ihrer außerordentlich hohen Leistungsfähigkeit, Flexibilität und hohem Bedienkomfort überzeugt. Davon konnten wir uns in ausgiebigen Tests selbst überzeugen:

Im Januar 2025 sollen sowohl der DMP-A6 Gen 2 als auch der DMP-A6 Gen 2 Master Edition, der über nochmals hochwertigere Bauteile und Merkmale verfügt, in Deutschland verfügbar werden.

Die Preise lauten wie folgt:

DMP-A6 Gen 2: 869 Euro

DMP-A6 Gen 2 Master Edition: 1.299 Euro

Wir beleuchten in diesem Special die Highlights der neuen Modelle mit besonderem Fokus auf die neue Master Edition.

Neue Femtosekunden-Taktgeber

Master Edition Upgrade: Femtosekunden-Audio-Clock

Auf Basis der Standardedition baut die DMP-A6 Master Edition Gen 2 auf und bringt für die nochmals höhere Präzision und geringstes Phasenrauschen ein raffiniertes Taktsystem mit. Zwei Femtosekunden-Audiotaktgeber sind integriert und kombinieren extrem geringen Jitter mit extrem geringem Phasenrauschen. Optimierte Algorithmen sorgen für den geringen Jitter und einen absolut stabilen Rhythmus für ein reines Audiosignal.

OPA1612A Op-Verstärker

Master Edition Upgrade: OPA1612-Operationsverstärker

An Bord sind gleich mehrere Operationsverstärker, angeordnet in einem Array, von Texas Instruments. Die OPA1612 bieten eine Verzerrungsrate von nur 0,000015% bei 1kHz. Durch die praktisch verlustfreie Signalverstärkung und Signalübertragung wird der Dynamikbereich, so eversolo, erheblich erweitert und die Klangintegrität bleibt erhalten. Außerdem stehen verschiedene Ausgabemethoden für das beste Hörerlebnis zur Verfügung.

Master Edition Upgrade: Lautstärkeregler optisch anpassbar

Die Master Edition Gen 2 des DMP-A6 kommt auch mit einem optischen Leckerbissen daher. Der neue Lautstärkeregler leuchtet in einem eleganten Farbverlauf. Laut Hersteller ein emotionaler Wert, der der Bedienung eine feierliche Note verleiht. Verschiedene RGB-Beleuchtungseffekte sind voreingestellt, aber auch eine individuelle Anpassung ist möglich.

Lautstärkeregler mit RGB-Beleuchtung

Hochwertiges Gehäuse, Display und Linear-Netzteil

Die Master Edition ist selbstverständlich mit allen Funktionsmerkmalen der "Standard"-Edition ausgestattet. Das gesamte Gehäuse besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und ist mit einem 6-Zoll-Display auf Retina-Niveau ausgestattet. Für die Stromversorgung ist ein sehr rauscharmes lineares Audio-Netzteil integriert. Mit dem neuen Netzteil wird das Rauschen auf unter 40uV reduziert.

Rückseite DMP-A6 Master Edition Gen 2

HDMI-Ausgang

HDMI ARC und TRIGGER OUT

Der DMP-A6 Master Edition Gen 2 ist natürlich auch mit HDMI ARC und Trigger Out ausgestattet. Außerdem gibt es einen zusätzlichen HDMI Audioausgang. Für die Netzwerkintegration stehen WLAN und die Gbit-Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Außerdem verfügt der Streamer über optische und koaxiale Ein- und Ausgänge und einen PC-USB-Audioeingang vom Typ B. Analoge Audioausgänge sind sowohl als Stereo Cinch als auch als XLR ausgeführt.

Über HDMI kann der DMP-A6 Master Edition Gen 2 Mehrkanal-Audio bis 5.1 und einschließlich DSD Native ausgeben.

Symmetrische Schaltungsarchitektur im Inneren des DMP-A6 Master Edition Gen 2

Symmetrische Schaltungsarchitektur

Der DMP-A6 Master Edition Gen 2 verfügt über eine vollständig symmetrische Schaltungsarchitektur von der Dekodierung bis zum Ausgang. Dieses Design soll für eine geringere Verzerrung und einen breiteren Dynamikbereich sorgen.

Zwei ES9038Q2M High-Fidelity-DAC-Chips

Zwei ES9038Q2M DACs von ESS Technology sorgen für die hochpräzise Wandlung. Jeweils der linke und der rechte Kanal wird von einem einzelnen Chip verarbeitet.

ESS ES9038Q2M DAC in zweifacher Ausführung

Streaming-Features

Streaming und XMOS XU316 Audio-Interface

Die Master Edition Gen 2 ist mit dem XMOS XU316 Audio-Interface ausgestattet, unterstützt DSD512 Native und PCM 768kHz/32-Bit.

Für Streaming sind zahlreiche Dienste integriert, darunter auch Roon sowie die Tidal Connect-Funktion. Die Bedienung erfolgt üder die mobile App oder den Touchscreen.

Bei der Suche werden plattformübergreifende globale Musiksammlungen unterstützt, die Favoriten von verschiedenen Online-Musikplattformen in ein einheitliches System integrieren. Dank intelligenter Kategorisierungs- und Suchfunktionen sollen sich Lieblingstitel schnell und einfach finden lassen.

App am Smartphone

App-Screenshots

Special: Philipp Kind

Datum: 26.01.2025