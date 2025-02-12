SPECIAL: Der Arcam SA45 Streaming-Vollverstärker an KEF-Regal-LS für 4.999 EUR auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Der Arcam RADIA SA45 (4.999 EUR) wurde schon vor geraumer Zeit präsentiert, auch ist der Streaming-Vollverstärker bei Händlern vorbestellbar - lieferbar war er bislang noch nicht, nun soll sich das bald ändern. Bewundern konnte man das solide und zugleich schick sowie modern wirkende Device auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg am ersten Februar-Wochenende. Mit hochwertiger Technik wird beim SA45 keinesfalls gegeizt.

Mit Class G-Verstärkung

Das merkt der Arcam-Fan bereits daran, dass die hauseigene Class G-Technik bei der Signalverstärkung durch den Endverstärker zum Einsatz kommt. Diese verbindet auf nahtlose Art und Weise die Vorzüge des reinen Class A-Sounds mit der Leistungsfähigkeit von Class AB-Modulen - was in einer Spitzenleistung von bis zu 300W/Kanal gipfelt (an 4 Ohm, 180 Watt an 8 Ohm). Hochklassige, exakt arbeitende DACs sind für Eingangssignale mit bis zu 768 kHz/32-Bit gerüstet. Im gesamten Aufbau innen kommen streng selektierte Bauteile zum Einsatz. Für eine perfekte Anpassung der HiFi-Kette auf den Hörraum ist sogar das leistungsfähige Raumeinmesssystem Dirac Live vorhanden.

Fernbedienung

Zudem basiert der Arcam RADIA SA45 auf einer hochwertigen Streaming-Plattform,, welche unter anderem Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL und Spotify Connect sowie Roon Ready unterstützt.

Arcam RADIAApp, Internet Radio

Der SA45 ist kompatibel zur Arcam RADIA App und besitzt auch ein Bluetooth-Modul (Version 5.2) inklusive aptX Adaptive und AAC. Es ist kein Problem, an das Gerät mit dem großen 8,8 Zoll messenden Farbdisplay verschiedene Zuspieler anzuschließen. Es finden sich rückseitig zum Beispiel Stereo Cinch- und XLR-Anschlüsse als analoge Optionen, für den digitalen Gebrauch steht z.B HDMI eARC bereit.

Großes Farbdisplay in 8,8 Zoll

Darüber hinaus gibt es eine durchdacht aufgebaute Phonovorstufe, die sowohl mit MM- als auch mit MC-Tonabnehmern kompatibel ist. Das Finish umfasst ein langzeitstabiles Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Detailverarbeitung, in das bei den zwei gut zur Hand liegenden Drehreglern eine attraktiv wirkende Beleuchtung integriert wurde.

Der Aufbau in Hamburg

Natürlich wurde der RADIA SA45 zusammen mit KEF-Lautsprechern gezeigt. Die Sound-Experten entschieden sich, da es sich um einen verhältnismäßig kleinen Raum handelte, mit drei unterschiedlichen KEF Regallautsprechern vorzuführen, die wir alle im Test hatten:

Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta: Für den Paarpreis von 1.198 EUR dürfte es derzeit schwerfallen, einen besser klingenden Regallautsprecher zu ergattern. Der Dreiwege-Schallwandler mit Uni-Q-Treiber der 12. Generation inklusive MAT beeindruckte in unserem Test mit enormer Klarheit, hervorragender Dynamik und straffem, nachdrücklichen Bass.

KEF R3 Meta

KEF R3 Meta: Auch diesen Dreiwege-Lautsprecher (Paarpreis 2.200 EUR) konnten wir ausführlich testen. Wir waren und sind sehr beeindruckt vom zeitlos-schönen Design, der bis ins Detail sauberen Verarbeitung und natürlich nicht zuletzt vom überragenden Klang. Auch bei diesem Modell setzt KEF auf MAT und einen hoch entwickelten Uni-Q-Treiber.

KEF Reference 1 Meta

KEF Reference 1 Meta: Hier haben wir einen der absoluten Lieblinge unserer Redaktion, den in Maidstone (GB) gefertigten Dreiwege-Regallautsprecher Reference 1 Meta für 9.000 EUR Paarpreis. Man denkt aufgrund des vollen, absolut kultivierten und kompletten Klangbildes eher an einen Standlautsprecher durchaus beachtlicher Größe - aber nein, der mit modernem Uni-Q-Chassis inklusive MAT ausgestattete Reference 1 Meta spielt auf. Das makellose, feine Finish und die wunderschöne Optik runden unsere Eindrücke wirkungsvoll ab, die wir im entsprechenden Test dokumentierten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Carsten Rampacher, ARCAM

Datum: 11. Februar 2025

