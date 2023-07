TEST: KEF R3 Meta - Dreiwege-Regallautsprecher mit dem legendären UNI-Q-Chassis und Meta-Technologie

Der KEF R3 Meta ist ein Dreiwege-Regallautsprecher mit hochkarätiger Technik für einen Stückpreis von 1.100 EUR, daraus resultieren 2.200 EUR Paarpreis. Farblich ist die Auswahl sehr stimmig, Schwarz Hochglanz, Weiß Hochglanz, Walnuss Matt und die Indigo Gloss Special Edition.

Wenden wir uns den Details des R3 Meta Lautsprechers zu und starten umgehend mit der Schallabsorption durch MAT.

Labyrinthartige Struktur

Die Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT) ist eine hochkomplexe, labyrinthartige Struktur, bei der jeder der speziell konzipierten Kanäle eine bestimmte Frequenz mit größtmöglicher Effizienz absorbiert. In Kombination der einzelnen Kanäle wirkt dieses System wie ein akustisches "schwarzes Loch", das 99 % des unerwünschten Schalls von der Rückseite des Hochtöners absorbiert. Daraus resultierende Verzerrungen werden beseitig, eine besonders direkte, klare, authentische Klangreproduktion ist die Folge.

UNi-Q-Treiber der 12. Generation mit MAT

Uni-Q-Chassis in unserer R3 Meta Box

Im Detail

Typisch für KEF-Lautsprecher befindet sich ein ein maßgeschneidertes Uni-Q-Treibersystem der 12. Generation - wie erwähnt mit MAT - in der Schallwand. Der hochentwickelte Koaxialtreiber funktioniert nach dem Prinzip der Punktschallquelle und offeriert einen in Bezug auf die zeitliche Richtigkeit optimalen Klang. Auch in diesem Test des R3 Meta konnten wir uns von diesen Vorzügen wieder live überzeugen.

165 mm Basschassis, Flachmembran aus Aluminium

Weiterhin finden sich weitere Optimierungen und Modifikationen, die exklusiv für die neue R-Serie entwickelt wurden. Von der optimierten Hochtöner-Spaltdämpfung, die Resonanzen auf ein extrem niedriges Niveau setzt und so die Detailtreue verbessert, bis zum flexiblen Entkopplungs-Chassis, das unerwünschte Vibrationen eliminiert und so für mehr akustische Präzision sorgt. Die Hybrid-Tieftöner aus Aluminium garantieren exakte, druckvolle und dynamische Bässe, und die durchdacht konzipierte Frequenzweiche steht dafür, dass jedes Chassis genau den vorgesehenen Frequenzbereich wiedergibt.

Sehr hochwertiges Terminal

Schraubanschlüsse aus der Nähe

Hier kann man die Brücken, die hier integriert sind, zu- oder aufmachen

Zu den Daten. Die KEF R3 Meta ist ein Dreiwege-Kompaktlautsprecherund und mit einem Uni-Q-Treiber (Hochtöner: 25 mm belüftete Aluminiumkalotte mit MAT, Mitteltöner: 125 mm Aluminium-Membran) und einem Tieftöner (165 mm Hybrid-Aluminiummembran) bestückt. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 420 Hz und 2,3 kHz Der Frequenzbereich (-6 dB) wird mit 38 Hz bis 50 kHz angegeben. Der Frequenzbereich (±3 dB) liegt zwischen 58 Hz und 28 kHz. Maximal werden 110 dB Schalldruck erzeugt, und der angeschlossene Verstärker sollte zwischen 15 und 180 Watt Leistung pro Kanal mitbringen. Die nominale Impedanz gibt KEF mit 4 Ω (min. 3,2 Ω) an, und die Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) mit 87 dB. Das Gewicht pro Lautsprecher liegt bei 12,4 kg, die Abmessungen (H X B X T) mit Terminal betragen 422 x 200 x 336 mm.

R3 einzeln mit Gitter

Hochwertiges, magnetisch haltendes Gitter

Elegant und minimalistisch

Sauberes Finish hinten

Akkurate Verarbeitung vorne

Bassreflexrohr

Der KEF R3 Meta Lautsprecher präsentiert sich in hervorragender Verarbeitungsqualität. Das Gehäuse könnte der Ära des Bauhaus-Stils entsprungen sein, konsequent eckig, dabei elegant, schlicht und zeitlos. Die Lautsprecher-Schutzgitter, extrem dünn und magnetisch haftend, sind mit die besten, die wir kennen. Das Holzfurnier ist exakt aufgebracht und unterstreicht den hohen Verarbeitungsstandard. Natürlich sind die Lautsprecherchassis ohne sichtbare Schrauben sehr exakt in die Schallwand eingepasst.

Gewindebohrungen auf der Unterseite

R3 auf dem passenden Ständer

Die beiden Ständer

Fuß

Oberer Bereich

Kabeldurchführung

Der R3 Meta verfügt über ein nahtlos aufbauendes Unibody-Gehäuse, was den konsequent minimalistischen optischen Eindruck weiter verstärkt. Für rund 350 EUR Aufpreis gibt es optisch perfekt passende, hervorragend verarbeitete Lautsprecher-Ständer dazu. Auf diesen steht der R3 Lautsprecher sicher, und die Kabel können ebenfalls durch den Standfuß geführt werden.

