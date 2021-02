Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

SPECIAL: Dali Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer iO-6: Mit zwei neuen Farben eine nach wie vor exzellente Wahl

Der Dali iO-6 hat bei uns im Test ausgezeichnet abgeschnitten. Nun gibt es zwei neue schicke Farbvarianten für dieses Modell und auch für den iO-4 ohne aktives Noise Cancelling. Mit den neuen Farbtönen „Army Green“ und „Chalk White“ hat man nun vier Farbvarianten zur Auswahl. Bislang standen "Iron Black" und "Caramel White" zur Debatte.

"Caramel White" war eine der ersten beiden Farbversionen

An-/Ausschalter, LEDs, USB-C-Anschluss

2019, auf der IFA, stellten die dänischen Lautsprecherexperten von Dali mit dem iO-6 und dem iO-4 die ersten beiden Kopfhörer, natürlich als zeitgemäße Bluetooth-Modelle, vor. In der folgenden Zeit machten die Neuerscheinungen durch tadellose Testergebnisse auf sich aufmerksam. Die ausgezeichnete Verarbeitung und die schicke Optik verband der iO-6 in unserem Test mit einem hervorragenden Tragekomfort. Auch richtig gut ist die Akkulaufzeit (iO-6) von bis zu 30 Stunden.

Hochwertige Verarbeitung

Steuerung über die Außenseite der Hörerschale - hier die neue grüne Farbversion

Gesteuert werden die Dali-Kopfhörer über die Außenseite an der Hörerschale, was in der Praxis richtig gut funktioniert. Eine USB-C-Buchse zum Laden ist zeitgemäß, Multi-Pairing hat Dali bewusst nicht verbaut, um keine Störungen in der Verbindungsstabilität zu provozieren. Als Bluetooth-Standard setzte man schon 2019 auf das damals frische Bluetooth 5.0, aptX HD (überträgt vom kompatiblen Sender bis zu 96 kHz724-Bit) ergänzt die Ausstattung.

Der Over-Ear-Kopfhörer punktet schon im passiven Betrieb mit einer sehr guten Geräuschunterdrückung. Gute Voraussetzungen. Was die ANC-Variante angeht, so fällt diese sehr schlicht aus. ANC an oder aus, plus ein Transparency-Modus: Das war's. In der Praxis aber ist uns eine effektiv arbeitende, rauscharme Geräuschunterdrückung deutlich lieber als eine hoch flexible, die aber nicht akkurat arbeitet. Nutzt man die aktive Geräuschunterdrückung, verändert sich das Klangbild nur minimal im Vergleich zur Verwendung ohne ANC. Etwas fülliger, etwas kräftiger im Bassbereich wird die Akustik, steht ANC auf "on".

Strahlendes Weiß trifft auf glänzende Akustik

Klanglich liegt der iO-6 auf einer Linie mit Dalis herausragenden Lautsprechern. Klar, lebendig, zugleich harmonisch und nahtlos: Ideal auch für lange Hör-Sessions. Unterwegs Musik zu lauschen oder Hörspiele zu hören, ist eine wahre Freude. Bedingt durch die äußerst angenehme, nie zu schrille oder spitze Wiedergabe von Stimmen eignet sich der iO-6 auch für Hörspiel-Liebhaber vortrefflich. Und zuhause kann man, wenn man z.B. einen Ultra HD BD-Player oder einen TV mit BT-Unterstützung für Kopfhörer besitzt, mit dem iO-6 auch Filmen auf hohem Niveau lauschen: Tolle Trennung von Stimmen, Effekten und Music Score, ordentliche maximale Pegel - und das verbunden mit dem erwähnten überragenden Tragekomfort.

In vier Farben lieferbar und immer eine gute Wahl

Unser Fazit: Noch mehr Farbauswahl, noch mehr gründe, sich einen iO-6 oder einen iO-4 anzuschaffen. Wir persönlich tendieren klar zum iO-6, denn das sehr wirksame Active Noise Cancelling erhöht den Gebrauchswert massiv.

Special/Refresh: Carsten Rampacher

Datum: 13. Februar 2021

