Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

SPECIAL: Canton Smart Vento 5 - neuer aktiver Centerlautsprecher für 1.500 EUR

Nach dem Smart GLE 5 Aktiv-Centerlautsprecher (oben in weißer Version) erweitert Canton die Smart-Produktlinie nun um den neuen Smart Vento 5 Center. Damit kann man die Smart Vento Modelle Smart Vento 3 und Smart Vento 9 nun optimal zu einen Mehrkanal-Surroundset ausbauen.

Hochglanzschwarze Variante

Der Center agiert als Slave, so kann man z.B. das Centersignal einer Smart Vento 3 oder einer Smart Vento 9 an den Smart Vento 5 schicken, der dann in einem Mehrkanal-Setup die Rolle des physisch vorhandenen Centers übernommt.

Das Gitter ist grundsätzlich in Schwarz gehalten, auch beim Kauf des Smart Vento 5 mit weißem Gehäuse

Daher braucht man für z.B. ein 5.1 Setup nicht zwingend einen Smart Connect, sondern kann ausschließlich z.B. aus 2 x Vento 6, 1 x Vento 5 und 2 x Vento 3 ein vollaktives Mehrkanal-Setup erstellen.

Smart Vento 5 in Schwarz mit Standfuß (optional)

Was die Endstufe betrifft, wird Bewährtes übernommen. Die 350 Watt-Class D-Endstufe kennt man zum Beispiel aus der Smart Vento 3. Damit ist auch im großen Hörräum eine souveräne Umsetzung von Musik- und Filmton möglich. Wahlweise lieferbar ist der Smart Vento 5 Aktiv-Centerlautsprecher in schwarzem oder weißem Hochglanzlack. Wie man es von den Hessen kennt, wird das Finish wieder mit enormer Tiefenwirkung im wahrsten Wortsinn glänzen können. Die äußerst sorgfältige Verarbeitung ist Canton-Tradition. Damit man ein so überzeugendes Finish hinbekommt, wird das Gehäuse in acht Arbeitsschritten lackiert, geschliffen und versiegelt.

Smart Vento 5 in weiß, ohne Gitter, mit passendem Standfuß

Das Gehäuse selbst ist enorm solide gebaut und liefert dadurch optimal Arbeitsbedingungen für die verwendeten Treiber. Als Membranmaterialien werden, wie üblich bei der Vento-Baureihe, hochwertiges Titanium (Tief- und Mitteltonbereich, 174 mm) und Keramik (Hi-Res-Audio-geeigneter 25 mm Hochtöner) eingesetzt, was für die homogen, präzise und detaillierte Musik- und Filmtonwiedergabe sorgt. Als optisches Detail bringt auch der Smart Vento 5 Center die schraubenlosen Diamond-Cut-Aluminiumringe mit. Wer eine zurückhaltendere Optik wünscht, kann die akustisch optimierte und magnetisch haftende Stoffblende vor den Center setzen.

Hier die technischen Daten in der Übersicht:

Unser Fazit: Der Canton Smart Vento 5 Centerlautsprecher ist die perfekte Ergänzung zur Smart Vento 3 und zur Smart Vento 9. Mit 1.500 EUR ist er nicht günstig, dafür aber auch edel verarbeitet.

Typische Vento-Gehäuseform des schwarzen Centers

Wer weniger Geld ausgeben und trotzdem eine enorme Performance realisieren möchte, für den hat Canton mit Smart GLE 9 (1.700 EUR), Smart GLE 5 (800 EUR) und Smart GLE 3 (1.250 EUR Paarpreis) eine einfacher verarbeitete Alternative.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 28. Februar 2020

Anzeige

Tags: Canton