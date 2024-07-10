SPECIAL: Cambridge Audio Melomania P100 - der erste Bluetooth-NC-Over Ear-Kopfhörer der britischen HiFi-Spezialisten

Erst kürzlich präsentierte der britische Traditionshersteller Cambridge Audio den neuesten TWS In-Ear-Kopfhörer Melomania M100, den wir kurz nach dem Release direkt im Test hatten. Nun wird das Unternehmen erneut auf dem Kopfhörermarkt aktiv und bringt mit dem Melomania P100 den ersten NC-Over-Ear-Kopfhörer des Hauses mit Class-A/B-Verstärker und bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit auf den Markt. Auch das Thema Nachhaltigkeit, so der Hersteller, sei bei der Realisierung des P100 essentiell gewesen.

Hier das weiße Modell. Der P100 eignet sich nicht zuletzt dank extrem langer Akkulaufzeiten perfekt für den mobilen Einsatz

Natürlich ist der Markt an für den mobilen Einsatz ausgelegten Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung extrem reichhaltig und stark besetzt. Trotzdem möchte Cambridge Audio mit dem Melomania M100 hier Akzente setzen und gegen die Konkurrenz bestehen können. Dabei behilflich ist, neben einigen speziellen technischen Merkmalen, auch der fair wirkende Kaufpreis von 279 EUR. Lieferbar ist der Over Ear-Kopfhörer, ganz klassisch, in seidenmatt-weißer oder schwarzer Variante. Ab dem 15. Juli ist der Over-Ear-Kopfhörer im Webshop des englischen Anbieters zu finden.

Weiße Variante als Freisteller

Cambridge Audio verfolgt zudem das Ziel, den klaren, homogenen und detailreichen Klang der HiFi-Komponenten des Hauses auch auf den Melomania P100 zu übertragen. Dazu wurden verschiedene konstruktive Maßnahmen ergriffen.

Treiber-Konstruktion

Im Detail

Die 40 Millimeter messenden Treiber sind mit einer Sandwichmembran aus Polyurethan und Polyetheretherketon versehen. Bei letzterem handelt es sich um einen auch in der Medizintechnik eingesetzten Spezialwerkstoff mit naturähnlichen und langzeitstabilen Materialeigenschaften. Und auch die Verstärkung ist nicht "von der Stange". Die Briten setzen auf einen klassischen Hi-Fi-Verstärker mit Class-A/B-Schaltung für besonders feinen, authentischen Klang.

Zeitloses Design

Als Bluetooth-Version greift Cambridge Audio aufs moderne Bluetooth 5.3 zurück, hinzu kommen AAP und apX Adaptive. Unterstützt werden bis zuu 96 kHz/24-Bit. Alternativ ist auch ein kabelgebundener Betrieb über USB-C oder mittels des mitgelieferten Adapters auf 3,5 mm Klinke möglich.

Die Ohrmuscheln sind mit sorgfältig ausgewähltem Memory-Schaumstoff gepolstert und mit veganem Kunstleder überzogen, um einen äußerst komfortablen Sitz zu garantieren.

Cambridge Audio hat bei der Grundabstimmung des P100 die typischen akustischen Eigenschaften der großen HiFi-Geräte verinnerlicht. Daher klingt der Over-Ear-Kopfhörer im Grundzustand transparent und natürlich. Aber jeder Hörer hat andere Präferenzen. Darum bietet der P100 innerhalb der Melomania Connect App einen Sieben-Band-Equalizer an. Die Akustik kann mit dessen Hilfe auf den Musikgeschmack des Trägers und dessen Wahrnehmung angepasst werden. Hinzu kommen sechs Voreinstellungen, die nach Erfahrungswerten mit vielen Hörern auf verschiedene Musikgenres zugeschnitten wurden. Der stolze Besitzer kann EQ-Kurven zudem frei einstellen, speichern und benennen.

In der Melomania App, die im Apple Appstore und Google Playstore kostenlos zum Download bereitsteht, lässt sich auch ein Gaming-Modus aktivieren. Der P100 unterstützt diesen Modus zur Synchronisierung von Bild und Ton beim Spielen. Die Latenzzeit wurde auf lediglich 80 ms herabgesetzt.

Die überzeugende Akkulaufzeit von 60 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung ermöglicht eine lange und intensive Verwendung des Melomania P100. Bei ausgeschaltetem Noise-Cancelling beträgt die Akkureserve dann sogar bis zu 100 Stunden. Ebenfalls integriert wurde eine Schnellladefunktion. Nur 5 Minuten Ladezeit ermöglichen weitere 2 Stunden Wiedergabe mit ANC oder 4 Stunden ohne ANC.

Ein nachhaltiges Gesamtkonzept gehört auch zum Melomania P100

Bei der Neuentwicklung der Melomania-Modelle hat Cambridge Audio darauf geachtet, so viele nachhaltige Materialien wie möglich einzusetzen. Der P100 wird zu 50 % aus recyceltem Kunststoff gefertigt und kommt in einer zu 100 % recycelbaren, plastikfreien zum Kunden

Damit die Lebensdauer jedes einzelnen Exemplars so weit wie irgend möglich verlängert werden kann, können die eingebaute Batterie und auch die Ohrpolster des P100 vom Besitzer selbst ausgetauscht werden. Das ist wirklich nachhaltig und durchdacht, diesen Bonus des einfachen Akkuwechsels bieten viele Konkurrenzprodukte nicht.

Mit dem P100 möchte Cambridge Audio den Over Ear-Markt aufmischen

„Das Bestreben, ein nachhaltigeres Produkt zu entwickeln, treibt uns von Cambridge Audio an. Wir waren als Gründungsmitglied bei EarthPercent dabei, der Initiative von Brian Eno, die Musik und Ökologie verbindet. Die neuen Melomania P100 erfüllen aber noch eine öffentliche Aufgabe: Musikgenuss mit echtem HiFi-Sound für alle zu ermöglichen", erklärt James Johnson-Flint, Inhaber von Cambridge Audio.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: Cambridge Audio Presse/RTFM

Datum: 10. Juli 2024

