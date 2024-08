XXL-TEST: Cambridge Audio Melomania M100 - TWS In-Ear-Kopfhörer mit ANC, starkem Akku und beeindruckendem Sound

Vor wenigen Wochen hat Cambridge Audio das neueste Modell der Melomania-Serie vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und aptX Lossless-Audio-Unterstützung.

Der Hersteller sieht im Neuzugang einen echten HiFi-Kopfhörer im TWS-Kleinformat mit klarem Fokus auf hohe Klangperformance. Dennoch setzt man auch beim Noise Cancelling auf hohe Qualität. Die hybride Kombination ist mit Feed-Back- und Feed-Forward-Technologie mit externen Mikrofonen zur Erfassung von Umgebungsgeräuschen und Mikrofonen im Gehörgang ausgestattet.

Laut Cambridge Audio ist der M100 ab Werk auf den vom britischen Hersteller gewohnten homogenen, klaren und räumlich authentischen "Great British Sound" abgestimmt. Der Kopfhörer bringt zusätzlich eine Reihe von Optionen mit, die es ermöglichen, den Klang an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Das geschieht mit der neuen Melomania App. Ein Transparenzmodus, um Außengeräusche gut wahrnehmen zu können, ohne dass die In-Ears aus dem Ohr genommen werden müssen, steht ebenfalls auf der Ausstattungsliste. Dies ist z.B. sehr hilfreich auf Reisen, um Durchsagen am Airport oder im Zug nicht zu verpassen.

Entwickelt wurde der M100, wie alle Cambridge Audio-Produkte, im Firmenhauptquartier. Vom identischen Team, das hinter zahlreichen hochwertigen und performanten HiFi-Komponenten steht. Speziell angefertigte, große Premium-Treiber mit 10mm Durchmesser und mit Neodym-Magneten werden mit einer Class-AB-Verstärkung kombiniert, wie sie auch in den beliebten Cambridge-HiFi-Verstärkern der CX-Serie zum Einsatz kommt. Um zu garantieren, dass diese Kombination ihr volles Potenzial entfalten kann, ist der M100 mit Qualcomms Snapdragon Sound mit aptX Lossless Wireless- und aktueller Bluetooth 5.3-Technologie ausgestattet.

Auch die Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz. Recyceltes Neodym für die Treibermagnete und 50% recyceltes Plastik wird verwendet. Die Verpackung ist außerdem vollständig frei von Kunststoffen.

Anzeige



Der Cambridge Audio Melomania M100 ist ausschließlich in Schwarz erhältlich und liegt preislich bei 199 Euro.

Earbud im Detail

Damit die TWS-Hörer effektiv vor Umwelteinflüssen geschützt werden und auch beim Sport problemlos genutzt werden können, verfügen diese über eine IPX4 Schutzklasse. Selbst ein leichter Regenschauer kann den britischen TWS-Hörern nichts anhaben.

Selbstverständlich verfügen die Melomania M100 ebenfalls über eine integrierte Freisprecheinrichtung. Die M100 verwenden 3-Mikrofon-cVc, ein von Qualcomm entwickeltes System, welches dafür sorgt, dass sich die eigene Stimme von den Umgebungsgeräuschen abhebt. So soll eine hervorragende Sprachqualität bei Telefonaten sichergestellt werden. Dazu später mehr.

Ladecase im geschlossenen Zustand

Im Lieferumfang der Cambridge Audio Melomania M100 befindet sich ein Ladecase, das aus mattschwarzem Kunststoff hergestellt ist. Das Case ist sehr sauber verarbeitet und die Oberseite ziert ein Cambridge-Logo. Der Klappmechanismus des Case ist in Kunststoff ausgeführt. Für eine optische Aufwertung sorgt eine umlaufende Chromverzierung im Mittelteil des Etuis. An der Front informieren ingesamt drei LEDs über den Akkustand.

Anzeige



Case im geöffneten Zustand, inklusive Earbuds

LEDs informieren über den Akkustand des Ladecase

Chrom/Aluminium-Finish im mittleren Bereich des Case

Rückseite des Case, inklusive USB-C-Ladebuchse

Anzeige



Ein sehr wichtiges Thema bei In-Ear Kopfhörern ist die Akkulaufzeit. Diese befindet sich auf exzellentem Niveau: Bis zu 10 Stunden Wiedergabe bei aktiviertem ANC bzw. 16 Stunden ohne Geräuschunterdrückung sind möglich. Zwei volle Ladungen stecken außerdem im mitgelieferten Case, was die Laufzeit auf insgesamt 52 Stunden ohne ANC und 33 Stunden mit ANC erhöht.

Ein induktives und kabelloses Laden, wie z.B. bei den Apple AirPods, wird von den Cambridge Audio Melomania M100 erfreulicherweise ebenfalls unterstützt. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein USB-C Kabel für den herkömmlichen Ladevorgang. Ein Netzteil ist nicht dabei. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls integriert und so reichen nur 10 Minuten Ladezeit für weitere 2 Stunden Akku-Laufzeit aus. Wie bei TWS In-Ears üblich, werden die Ohreinsätze beim Ladevorgang im Case fest von Magneten fixiert.

USB-C Ladekabel in der Detailansicht

Rückseite eines Earbuds

Fünf paar Ohrstöpsel befinden sich im Lieferumfang

Anzeige



Damit die TWS-Hörer auch bestmöglich an den Gehörgang des Benutzers angepasst werden können, befinden sich im Lieferumfang ingesamt fünf Paare unterschiedliche Größen Ohraufsätze. Die aus antibakteriellem Silikon hergestellten Tips stehen in den Größen S, M, L, zur Verfügung und die aus Premium-Memory-Schaum gefertigten Aufsätze in den Größen S und L.

Der M100 ist nicht der leichteste TWS-In-Ear, den wir kennen, aber gut ausbalanciert und absolut komfortabel zu tragen.

Touchsensoren auf den Außenseiten der Earbuds

Für eine komfortable Bedienung der Melomania M100 direkt im Ohr sind auf den beiden Außenseiten der Earbuds Berührungssensoren untergebracht. Wir möchten die unterschiedlichen Befehle der Touchfelder erläutern.

Wir starten mit dem Funktionsumfang des linken In-Ears: Um die Lautstärke zu verringern, muss der Sensor berührt und gehalten werden. Um den vorherigen Titel abzuspielen, muss dieser zweimal kurz berührt werden. Wird das Touchfeld nur einmal kurz berührt, wird das ANC aktiviert bzw. deaktiviert oder der Transparenzmodus eingeschaltet. Eine Damenstimme informiert über den ausgewählten Modus.

Erfolgt bei der Musikwiedergabe ein Anruf, kann dieser durch ein zweimalige Betätigung des Touchfeldes angenommen werden. Um einen Anruf abzuweisen, genügt ein längeres Halten des Bedienfeldes und um einen Anruf zu beenden, genügt ein zweimaliges Auflegen des Fingers.

Kommen wir nun zum Funktionsumfang des rechten Touchsensors: Möchte der Nutzer die Wiedergabe pausieren bzw. starten, berührt man das Bedienfeld einmalig kurz. Für ein Erhöhen des Lautstärkepegels muss der Sensor lange gedrückt werden und soll der darauffolgende Titel abgespielt werden, genügt ein zweimaliges Berühren des Touchfeldes. Die haptischen Befehle bei einem eingehenden Anruf sind bei beiden Earbuds identisch.

Weitere Anpassungen der Gestensteuerung können in der Melomania App vorgenommen werden. Die App sowie die Gestensteuerung werden wir nachfolgend gerne noch genauer erläutern.

Weiter geht es auf Seite 2 mit der Einrichtung und der neuen Melomania App!

Anzeige



Seiten: 1 2 3 4

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Cambridge Audio