SPECIAL: Cambridge Audio CXA81 Mk II - neuer Stereovollverstärker mit Premium-DACs und 2 x 80 Watt

Im Mittelpunkt der Cambridge Audio CX-Serie steht der neue Stereovollverstärker CXA81 Mk II. In bester Tradition der britischen HiFi-Manufaktur erweist sich der CXA81 Mk II als kraftvoller Class-AB-Verstärker mit 80 Watt Leistung pro Kanal und offeriert abseits seiner klanglichen Qualitäten ein umfangreiches Ausstattungspaket im klassischen HiFi-Gewand. Das neue Modell ist der ideale Spielpartner für den kürzlich erschienenen Netzwerkplayer CXN100 und CXC CD Transport. Akustisch, so verspricht der Hersteller, wurde nochmals erfolgreich optimiert, und Premium-DACs vom Typ ESS ES9018K2M SABRE32 DAC (Digital-Analog-Wandler) beweisen die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, den CXA81 Mk II zu einem akustischen Highlight seiner Preisklasse werden zu lassen. Wenden wir uns den Details zu.

Class-AB-Verstärkung mit 2 x 80 Watt Leistung

Elegant und leistungsstark

Seit der Entwicklung seines ersten Vollverstärkers im Jahr 1968 hat Cambridge Audio stets nach neuen Wegen geforscht, um das Hörerlebnis weiter zu verbessern – und im Verlauf dieses Prozesses realisiert, dass ein authentischer, lebhafter Soudn stehts Bestand hat und immer den wichtigsten Kaufgrund für einen Stereovollverstärker darstellt. Zur Optimierung der bereits sehr ausgefeilten akustischen Performance des bisherigen CXA81 haben die Ingenieure von Cambridge Audio den CXA81 Mk II neu abgestimmt, um noch mehr Feinheit, Transparenz und Räumlichkeit ins Klangbild einfließen zu lassen. Zum Erreichen dieses Ziels wurden unter anderem zehn neue hochwertige Bauteile in der Schaltung verwendet. Die klassische Kombination aus Class-AB-Verstärkung und einem üppig dimensionierten Ringkerntransformator treibt mit 80 W Leistung pro Kanal auch, so verspricht Cambridge Audio, anspruchsvolle Lautsprecher an. Der CXA81 Mk II behält die volle Kontrolle übers anliegende Musiksignal und offeriert einen enormen Detailreichtum.

Symmetrische Eingänge, High-End-DAC und Bluetooth aptX HD

Ausgezeichnete Anschlussvielfalt, analog (Cinch/XLR), digital (optisch/koaxial)

Aufgrund der RCA (Cinch)- und XLR-Eingänge für analoge Quellen, die durch digitale Toslink-, Koaxial- und USB-Audio-Anschlüsse ergänzt werden, ist der Cambridge CXA81 Mk II flexibel hinsichtlich der möglichen Optionen für die Signal-Zuspielung. Bluetooth inklusive aptX HD ist integriert und ermöglicht kabelloses Hören in tadelloser Qualität. Und auch ein Cambridge Audio Alva Plattenspieler nimmt schnell und unkompliziert Verbindung mit dem Vollverstärker auf. Weiteren akustischen Schliff erhält der CXA81 Mk II durch den Einsatz des Digital-Analog-Wandlers ESS ES9018K2M SABRE32. Dieser neue DAC verleiht dem Verstärker höchst beachtliche Fähigkeiten und eine überzeugende klangliche Auflösung, ganz gleich, welche digitale Quelle gewählt wird.

Perfekt aufeinander abgestimmt: CXA81 Mk II mit CXN100 und CXC

Komplette Modellfamilie mit Netzwerkplayedr und CD-Laufwerk

Der Stereovollverstärker CXA81 Mk II ergänzt den kürzlich vorgestellten CXN100 Netzwerk-Player von Cambridge Audio, der den Vorgänger CXN V2 auf eindrucksvolle Weise ersetzt. Abgerundet wird die CX-Serie durch den CXC Compact Disc Transport. Die von den Ingenieuren im Melomania Headquarter perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten bilden ein klanglich herausragendes HiFi-System, das seine Zuhörer in höchste klangliche Dimensionen führt.

Preise und Verfügbarkeit

Kaufpreis: 1.199 EUR, auf dem Level des Vorgängers

Der Cambridge Audio CXA81 Mk II ist ab Mai 2024 im Cambridge Audio Webshop und bei autorisierten Händlern zum Preis von 1.199,00 Euro (unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland inkl. Mehrwertsteuer) erhältlich.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 16. April 2024

