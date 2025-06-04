UPDATE SPECIAL: am 6./7. Juni 15 Prozent Vor-Ort-Rabatt bei Headphone & Friends-Messe bei HiFi im Hinterhof - Bericht jetzt mit Lageplan

Die Kopfhörer-Messe "Headphones & Friends" steht am 06. und 07. Juni bei HiFi im Hinterhof in der Berliner Großbeerenstraße auf dem Programm. Von 16 bis 21 Uhr herrscht an beiden Tagen volles Programm, zudem gibt es NUR am Freitag und am Samstag während der Messe 15 Prozent Vor-Ort-Rabatt aufs gesamte Kopfhörersortiment. "Ein Fest für die Ohren mitten in Berlin-Kreuzberg" - das ist das Motto der "Headphones & Friends"-Messe.

Wir haben mit Daniel Dimitrov, dem Kopfhörerexperten von HiFi im Hinterhof, bereits ein Interview auch zur Messe geführt

Hier ist der Lageplan - alles, was Rang und Namen hat, ist vor Ort

In verschiedenen Räumen des renommierten Berliner Fachgeschäfts und auch im Außenbereich gibt es alles, was das Herz des Kopfhörer-Liebhabers höher schlagen lässt. Thematisch sauber organisiert, kann sich jeder Besucher den perfekten Überblick über alles verschaffen, was gerade in der Welt der Kopfhörer und des passenden Zubehörs angesagt ist.

Kopfhörer-Studio

Feliks Audio Envy Meisterwerk - High End Kopfhörerverstärker mit Western Electric 300B Röhren für 10.990 EUR

Auch Gäste aus der Industrie heißt man in Berlin willkommen. Im Kopfhörer-Studio wird Thomas Halbgewachs von der Headphone Company zugegen sein, und Produkte von Meze, Feliks Audio, Astell & Kern sowie von RAAL werden präsentiert.

Lehmzimmer

Stax steht auch im Fokus

Im Lehmzimmer gibt es Kopfhörer-Experience mit Stax, Jens Wölfert von ATR ist vor Ort, ebenso Karsten Franzen von Chord Electronics - und von Chord kommen kompakte, ultra-performante Komponenten:

Chord Anni, rund 1.700 EUR

Der Anni Desktop-Vollverstärker kann Kopfhörer ebenso wie kompakte Lautsprecher ansteuern. Er setzt auf die Chord-eigene ULTIMA-Schaltungstechnologie.

Chord Huei, Phono-Stage, 1.500 EUR, in GB entwickelt und hergestellt

Huei ist eine sehr kompakte Phonostufe für MM- und MC-Systeme, die über zahlreiche Impedanz- und Gain-Anpassungsoptionen verfügt.

Chord Qutest, DAC, ganz pur, 1500 EUR

Qutest ist ein reiner D/A-Konverter ohne weitere Zusatzfunktionen. Wie sämtliche DACs aus dem Hause Chord besitzt der Qutest einen FPGA-Chip mit eigens entwickelten Wandler-Algorithmen.

Christof Mallmann und Fried Riem sind von Violectric vor Ort und haben ebenfalls Antworten auf die Fragen der Headphone-Fans.

Weiterer Raum im Rahmen der Messe

Cayin HA-300 MK2, ein transformatorgekoppelter High End-Kopfhörerverstärker in Röhrentechnik (ab 5.479 EUR)

In einem weiteren Raum ist ebenfalls Kopfhörer-Prominenz zugegegen: Maher Alrefaai bietet viele Informationen zu den edlen Röhren-Kopfhörerverstärkern von Cayin.

HiFiMAN Susvara (6.699 EUR), auch von uns getestet

Andre Georgi von Sieveking (er führt HiFiMAN- und Rega-Produkte vor, man kann die unvergleichbare Kombination von Headphones & Vinyl genießen) und Hans Hamacher von Mega Audio präsentiert die Produktwelt von Audeze.

Gaming und Filmton

Audeze Maxwell mit mitgeliefertem Zubehör

Highlight auf der "Headphones & Friends" Messe wird auch eine Gaming- und Filmton-Präsentation sein. Hier zeigt Alexander Raum den Audeze Maxwell an der Playstation und an der Xbox.

Weitere Präsentationen im Kopfhörerstudio

Weitere Präsentationen finden im Kopfhörerstudio von HiFi im Hinterhof statt. Hier wird das HiFi im Hinterhof-Stammsortiment wie ein Parcour aufgebaut, und acht bis zehn Sets, von günstig bis teuer, können gehört werden. Überall, damit man optimal vergleichen kann, läuft die gleiche Musik, und damit jeder Geschmack bei den Besuchern berücksichtigt wird, gibt es 5 Playlisten: Rock, Pop, Jazz, Klassik und Electro. Eine kleine Ecke wird auch mit exklusiven, feinst verarbeiteten und akustisch starken McIntosh-Komponenten bestückt sein. Vor dem Kopfhörerstudio wird für die ""Headphones & Friends"-Messe noch extra ein Pavillon aufgebaut, hier findet folgender Vergleich statt: Mobil & kabelgebunden versus Bluetooth-Kopfhörer - das wird sicherlich viele Kopfhörer-Liebhaber brennend interessieren! Zudem gibt es dort auch einen spannenden Kabel-Workshop.

Luxury Lounges

Nun wird es luxuriös und gängige Maßstäbe sprengt HiFi im Hinterhof mit Leichtigkeit: In den beiden Luxury Lounges wird gezeigt, was beim Thema Kopfhörerklang möglich ist, wenn die finanziellen Ressourcen durchaus beachtliche Ausmaße annehmen.

Garten Studio, Luxury Lounge 1

Audeze LCD-5 (4.990 EUR)

Niimbus US 5 (ab 5.299 EUR), ein edler Kopfhörerverstärker für dynamische und elektrostatische Kopfhörer. Auch aktive Boxen können angesteuert werden

Riviera AIC10 mit reinem Class A-Aufbau, der satte 2 x 20 Watt leistet und auch schwierige Kopfhörer versorgen kann

HiFiMAN Susvara Unveiled (8.799 EUR)

Im Garten Studio, in der Luxury Lounge 1, steht Equipment, das man wirklich nicht alle Tage sieht. So das Stax-Ensemble SRS 9800T (13.000 EUR) sowie die Kombination Niimbus 5 & Audeze LCD-5 (10.000 EUR) plus der Traum-Kombination aus dem Riviera Kopfhörerverstärker AIC10 und dem feinsten High End-Kopfhörer HiFiMAN Susvara Unveiled, den wir auch bereits im Test hatten (Kombinationspreis circa 29.000 EUR). Doch das war selbst in dieser ersten Luxury Lounge noch nicht alles: Auch der oben im Text bereits präsentierte Feliks Audio Envy Meisterwerk (Kopfhörerverstärker der Superlative) und der RAAL Imanis (Kopfhörer, Preis zusammen rund 20.000 EUR) stehen bereit. Die absoluten Kopfhörer-Experten von HiFi im Hinterhof, Daniel Dimitrov und Clark Jungmann, moderieren hier.

Hofkino, Luxury Lounge 2

Im Hofkino befindet sich dann die Luxury Lounge 2. Dort kann man den Malvalve Headamp Three MK4 bewundern:

Malvalve Headamp Three MK4 (ab 6.999 EUR)

Front im Detail

Einen symmetrischen Kopfhörerverstärker in Vollröhrentechnik für elektrostatische, magnetostatische und dynamische Kopfhörer, der jetzt auch in Silber und wahlweise mit zwei frontseitigen Köpfhöreranschlüssen erhältlich ist.

Stax SRX 9000 (Kopfhörer alleine: 7.249 EUR)

Ohrmuscheln außen

Treiber

Zusammen präsentiert wird er mit dem Stax SRX 9000 (15.000 EUR Setpreis Stax + Malvalve). Der Stax SRX 9000 ist das aktuelle Topmodell des japanischen Herstellers und natürlich ein Elektrostat. Die Gehäuse der Treibereinheiten bestehen komplett aus Aluminium, und mit neu entwickeltem Schutzgitter sowie einer Edelstahl-Kopfbügel-Bauruppe mit 9-fachem Einstellung-Klicksystem präsentiert sich der Hochleistungskopfhörer edel und durchdacht in jedem Detail.

Audeze CRBN 2 (7.422 EUR)

Treiberkonstruktion

Alternativ ist der Malvalve Headamp Three MK4 auch mit den Headphones Audeze CRBN 2 zu begutachten, auch hier liegt der Setpreis bei rund 15.000 EUR.

Als Kopfhörer der absoluten Superlative kommt noch der Sennheiser HE1 (69.000 EUR) hinzu.

Sennheiser HE1

Eindrucksvolles Schauspiel

Das Sennheiser High End-Produkt kommt passend zum 70-jährigen Firmenjubiläum und besticht schon durch sein gesamtes, unvergleichliches Konzept: Beim Einschalten fahren acht Röhren in fließender, nahtloser Bewegung aus dem Gehäuse, und die Lautstärkeregler schälen sich exakt getaktet aus dem Marmorgehäuse. Die Vakuumröhren sind mit dem federgelagerten gedämpften Gehäuse aus Marmor verbunden, wodurch Körperschall-Übertragungen umgangen werden – und umgeben von Quartzkolben, die Störungen durch Luftschall vermeiden. Der Ultra High-End-Verstärker punktet mittels extrem impulstreuer Wiedergabe bei geringsmöglichen Verzerrungen. Für die Digital/Analog-Umwandlung empfängt der Verstärker digitale Signale über optische und koaxiale SPDIF-Eingänge beziehungsweise den USB-Eingang. Zudem verarbeitet er hochaufgelöste PCM- und DSD-Daten. Musikdaten werden mit den acht internen DACs des ESS SABRE ES9018 in höchster Präzision in analoge Signale konvertiert. Der parallele Einsatz von vier Kanälen pro Stereo-Seite ist hierbei hervorzuheben. Der Sennheiser HE1 ist der erste elektrostatische Kopfhörer mit in die Ohrmuscheln integrierten Cool Class A MOS-FET Hochspannungs-Verstärkern, und mit einem Frequenzgang von 8 Hz bis über 100 kHz, sowie dem geringsten Verzerrungsgrad, der je für ein Klangreproduktionssystem gemessen wurde (0,01% bei 1 kHz, 100 dB SPL) setzt er neue Maßstäbe, was Klanggüte und Klangtreue angeht.

Unser Fazit

Auf geht's nach Berlin! Jeder Kopfhörerliebhaber, der nicht das Glück hat, in Deutschlands Hauptstadt zu leben, sollte sich definitiv zur "Headphones & Friends" Messe aufmachen! Denn hier gibt es nicht nur reichhaltig Informationen zu den Themen Kopfhörer & Kopfhörerverstärker sowie zu weiterem Zubehör, sondern auch jede Menge Hör-Gelegenheiten, um sich einen eigenen akustischen Eindruck von Kombinationen aus Kopfhörer & passendem Verstärker in vielen unterschiedlichen Preisklassen zu verschaffen. Auch das Thema Filmton, Dolby Atmos und Gaming werden ausführlich behandelt - kurzum, praktisch alles, was man mit Headphones anstellen kann, passiert bei der "Headphones & Friends"-Messe.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: HiFi im Hinterhof, Carsten Rampacher

Datum: 02. Juni 2025, Update 04. Juni 2025