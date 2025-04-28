SPECIAL: Interview mit Daniel Dimitrov von HiFi im Hinterhof zum Kopfhörermarkt und zur geplanten Messe "Headphones & Friends"

Bei HiFi im Hinterhof in der Berliner Großbeerenstraße findet am Wochenende vor Pfingsten, am 6. und 7. Juni, jeweils von 16 bis 21 Uhr, die "Headphone & Friends" Messe statt - und wie es der Name bereits vermuten lässt, dreht sich während dieser Messe alles um das Thema Kopfhörer, Kopfhörerverstärker und Zubehör. Wir haben uns mit Daniel Dimitrov unterhalten, dem "Meister der Kopfhörer" im Haus. Das Interview haben wir Anfang April durchgeführt.

Carsten Rampacher/AREA DVD: Schön, dass wir uns etwas über die Headphones & Friends Messe etwas unterhalten können. Daniel, stelle dich doch erst einmal kurz vor: Was machst du hier? Wie bist du zum Thema Kopfhörer gekommen?

Das Thema Kopfhörer spielt bei HiFi im Hinterhof eine große Rolle

Man kann in der Großbeerenstraße auch sehr edle Setups hören

Daniel Dimitrov: Ich arbeite seit 1999 bei HiFi im Hinterhof. Ich habe bereits relativ früh, wie wahrscheinlich viele, meine Leidenschaft für Kopfhörer entdeckt. Man fängt ja irgendwann an, z.B. mit einem Walkman damals, um die Häuser zu ziehen und Musik über einen Kopfhörer zu hören, um ungestört die Lieblings-Hits zu hören Das waren logischerweise meine ersten „Aha“-Erlebnisse und dann bin ich damals bei meiner Ausbildung auf das Thema Kopfhörer gekommen und habe das konsequent immer weiterverfolgt. Als ich dann bei HiFi im Hinterhof angefangen habe, bin ich auf Hersteller gestoßen, die ich vorher überhaupt nicht kannte. So etwas wie Stax z.B., dass Kopfhörer in Preisregionen existieren, wo ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Das habe ich erst bei HiFi im Hinterhof kennengelernt.

Carsten: Wie siehst du die Entwicklung im Kopfhörermarkt oder wo siehst du persönlich deine Schwerpunkte? Der Kopfhörermarkt ist ja auch ein ganz relevantes „mobiles“ Thema geworden. Während es früher vielleicht noch stärker für den HiFi-Fan zuhause eine sehr große Rolle gespielt hat, hat man jetzt, zumindest subjektiv, den Eindruck, dass das etwas abnimmt und man immer mehr nach Kopfhörern sucht, die man im Idealfall zuhause und unterwegs verwenden kann. Wie siehst du denn da die Marktentwicklung?

Auch Bluetooth-Kopfhörer wie der edle Focal Bathys liegen im Trend

Genauso aber hochwertige Kopfhörer/Kopfhörerverstärker-Kombinationen für zuhause

Daniel: Es gibt zwei Strömungen. Einerseits, dass man komplett mobil werden will und eigentlich fast überall hören möchte. Oft auch per Bluetooth, in der Bahn, im Bus, und und und, da wird oftmals nicht auf die bestmögliche Qualität geachtet.

Und dann gibt es aber tatsächlich auch viele Leute, die wirklich ein hochwertiges Setup haben, auch wenn das einer zweiten HiFi-Kette teilweise schon nahe kommt. Einen kleinen Wandler, einen guten Kopfhörerverstärker und Kopfhörer in Kombination, das sind die typischen Bausteine für eine solche Kette. Und es gibt durchaus Anwender, die zuhause nicht mehr die klassische HiFi-Anlage nutzen, sondern ein Kopfhörer-Setup inklusive hochwertigem Musik-Streaming verwenden und dann natürlich gänzlich anders hören. Im Sinne von kabelgebunden, qualitativ hochwertig bis extrem hochwertig und abseits des üblichen In-Ears- und Bluetooth-Marktes.

Carsten: Wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, was hier sozusagen in deinem Alltag als Kopfhörer-Experte bei HiFi im Hinterhof passiert: Welche Kunden wollen welche Komponenten beziehungsweise welche Kette? Also was sind, auch für dich, die aktuellen Highlights in diesem Bereich oder nach welchen Produkten wird viel gefragt und was verkaufst du gerne?

Daniel: Zunächst ist uns bei HiFi im Hinterhof enorm wichtig, dass wir jedem Kunden völlig unvoreingenommen gegenübertreten. Das heißt: Wir schauen, was ist die bisherige Situation, was hat er bisher gehört, was möchte er damit machen? Wird mit den Kopfhörern gearbeitet, also vielleicht zur Abmischung im Studio, sind das natürlich andere Empfehlungen, als wenn man zuhause entspannt Musik genießen möchte.

Meze Poet für 1.998 EUR: Ein offener, magnetostatischer Over-War-Kopfhörer der Spitzenklasse, 55 Ohm Impedanz

Wir haben derzeit sehr großen Erfolg mit Marken wie HiFiMAN und Audeze. Beides sind Brands, die nicht so populär sind wie beyerdynamic oder Sennheiser, aber die gerade in der Form einer sehr natürlichen Wiedergabe ganz weit vorne spielen. Eine junge Marke, die seit einigen Jahren am Markt vertreten ist, ist die Firma Meze Audio aus Rumänien. Dieser Underdog findet bei uns immer mehr Fans, die hier ihre Wohlfühloase gefunden haben. Meze ist ein Hersteller, der seine Treiber insgesamt etwas poppiger abstimmt, ein wenig runder und wärmer. Das trifft bei vielen Kunden genau den Nerv, so kann man Hören "erleben" und gleichzeitig rund sowie harmonisch auch lange Hörsessions durchziehen.

