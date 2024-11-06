SPECIAL: 15./16. November 2024 - Große Canton Reference-Vorführung bei Euronics Elsässer in Sindelfingen

Bei Euronics Elsässer in der Schwertstraße 37 bis 39 im schwäbischen Sindenfingen bei Stuttgart findet am 15. und am 16. November eine große Vorführung mit den exklusiven Lautsprechern der aktuellen Canton Reference-Serie statt - und zwar ganztags während den Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.

Bei Elsässer vorrätig sind die Boxen Reference 1/2/3/5/7 und 9, der Fokus der Vorführungen liegt auf den Modellen Reference 1/2/3 sowie 5.

Jeder ist herzlich willkommen, die HiFi-Experten aus Sindelfingen bitten aber um eine Anmeldung unter

hifi@euronics-elsaesser.de.

HiFi-Kennern und auch Mehrkanal-Liebhabern aus Schwaben dürfte Euronics Elsässer ein Begriff sein, denn mit einer der größten HiFi-Sortimente in Süddeutschland ist das Geschäft auf 700qm und mit insgesamt vier hochwertigen Studios für High End, Phono, Lautsprecher und Heimkino ausgestattet. Musik und HiFi waren seit den 60er Jahren ein Kerngeschäft der Firma, mit dem ersten HiFi Studio im Umkreis und damals mit seiner „Musik Boutique“ ein Vorbild hinsichtlich des Schallplattenhandels.

Wer sich vorab über die aktuelle Canton Reference-Serie informieren möchte, kann dies auf unterschiedlichem Wege tun.

Euronics Elsässer hält das hochwertige Canton Reference-Sortiment in Sindelfingen bereit

Nochmals zur Übersicht die Haupt-Merkmale der 2023er Canton Reference-Lautsprecher:

Reference 2

High-End-Qualität made in Germany: Exzellente Gehäuseverarbeitung auf höchstem Niveau, drei edle Oberflächen zur Wahl, zeitlos-elegante, leicht geschwungene, hochwertige Formgebung

Modernste Membrantechnologie

Modernste Membrantechnik mit Black Ceramic Tungsten (BMC) Membranen für Mittel- und Tieftonbereich, Aluminium-Keramik-Oxyd-Hochtöner für optimale Impulstreue bei hohen und höchsten Frequenzen

Erstklassige Anschlussterminals

Langzeitstabile, leichtgängige WBT nextgen-Polklemmen

Satte 10 Jahre Garantie auf alle passiven Canton Reference-Lautsprecher

Deckt ein Spektrum von (jeweils Paarpreise) 20.000 EUR (Reference 1) bis 1.800 EUR (Reference 9) ab. Hinzu kommen Reference Center (Stückpreis 2.700 EUR) und Reference SUB (Stückpreis 3.500 EUR)

Unsere Eindrücke von der Canton Reference-Serie kurz zusammengefasst:

Cantons Reference-Lautsprecher beeindrucken mit einem bis ins Detail schlüssigen Gesamtkonzept. Das beginnt bereits mit der Optik. Modern, ästhetisch, schön, so könnte man die Boxen aus Weilrod im Taunus in drei Wörten zusammenfassen,, geht es um ihre Erscheinung. Durch die drei attraktiven Oberflächen integriert sich jeder Reference-Lautsprecher auch ins hochwertige & stilvolle Wohnambiente. Die Verarbeitung erfüllt dabei höchste Ansprüche. Gehäuse in der Qualität handgeschreinerter Möbel, überaus hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals, präzise eingepasste, komplett schwarze Membranen - all dies verdichtet sich zu einem imposanten Gesamteindruck.

Klanglich trumpfen die Reference-Schallwandler durch ihre enorme Homogenität und ihr hohes Maß an akustischer Harmonie auch bei enorm hohen Lautstärken auf. Die sehr angenehme Auslegung geht mit einem erstklassigen Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich einher. Alle Canton Reference-Lautsprecher sind keine "Diven", die bei einem Musikstil glänzen, beim nächsten aber "zicken" - nein, es handelt sich bei de hessischen Edel-Schallwandlern um echte Universalisten, die mit jedem Musikstil klarkommen und auch bei semi-optimalem Quellmaterial dank der gekonnten Abstimmung durch Canton Mastermind Frank Göbl noch vollends überzeugen können.

Pegelfest und mit hohem Wirkungsgrad, sind die bildschönen Lautsprecher auch noch einfach aufzustellen. Sie punkten mit ihrem angenehm breiten Abstrahlverhalten und müssen daher vom Winkel her kaum auf die Hörposition angepasst werden. Der große Sweet Spot sorgt dafür, dass man selbst bei den kleineren Reference-Lautsprechern mit mehreren Zuhörern sämtliche akustische Quellen genießen kann.

Fazit

Die Canton Reference-Serie bei Euronics Elsässer hören

Es lohnt sich, zu Euronics Elsässer zu kommen und die luxuriösen Multitalente live zu hören. Durch das breite Angebot wird nahezu jeder den für seine Zwecke passenden Canton Reference Lautsprecher finden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Euronics Elsässer/Canton, Carsten Rampacher, Oksana Fritz

Datum: 06. November 2024