Mitteldeutsche HiFi-Tage: ELAC zeigt Concentro M 807 und VELA- sowie ELEGANT-Boxenserie

Natürlich präsentierte ELAC den neuen Ausnahme-Lautsprecher Concentro M 807 auch auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen, die vergangenes Wochenende in Leipzig stattfanden. Der Luxus-Lautsprecher zum Paarpreis von 44.000 EUR war bei uns bereits im Preview und beeindruckt mit modernstem High Tech.

Innenleben

Der Vierwege-Lautsprecher besitzt die ELAC-eigene VXe-Technologie (Variable Coax Electric), so kann jeder Lautsprecher ideal auf die jeweilige Aufstellungssituation im Hörraum eingestellt werden.

Insgesamt bietet das VXe-System nicht weniger als 25 mögliche Kombinationsmöglichkeiten, um die Schallverteilung möglichst passend zu gestalten. Optisch sieht man das System in Form der sechs kleinen Mitteltontreiber, die rund um den JET 6c Bändchenhochtöner angeordnet sind. Zur Bestückung gehören noch zwei Mittel-/Tieftöner und Basschassis an beiden Seiten des Gehäuses.

ELAC Vela FS403

Auch die erfolgreiche VELA-Serie war in Leipzig vertreten, und zwar durch den ELAC Vela FS403 Regallautsprecher mit JET6-Hochtöner und durch die mittlere der drei Standboxen, die VELA FS408.2, eine 2,5 Wege-Konstruktion mit JET6 Hochtöner und leistungsstarken AS-XR-Konusmembranen für die Tief- und Mitteltonwiedergabe.

Das schicke, maritim anmutende Design der VELA-Serie kam auch beim Publikum in Leipzig sehr gut an, ebenso die, typisch ELAC, hervorragende Verarbeitung.

ELAC VELA FS 408.3

ELAC ELEGANT BS 312 (links, als Schnittmodell) und die einfachere ELEGANT BS 305

Die ELEGANT-Serie wurde ebenfalls präsentiert. Sie besteht aus zwei besonders kompakten Lautsprechern: Der ELAC Elegant BS 305 (499 EUR/Stück) und der nochmals höherwertigen mit JET6 Hochtöner und AS-XR Konusmembran ausgestatteten ELEGANT BS 312.

Wer wenug Platz hat und trotzdem hervorragenden Klang genießen möchte, dem können wir gerade die ELEGANT BS 312 ans Herz legen. Bedingt durch den JET 6-Bändchenhochtöner wird ein enormes Auflösungsvermögen erzielt, aber auch die Mitten und selbst der Bassbereich überzeugen restlos.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. November 2025

