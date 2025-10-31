PREVIEW: ELAC Highend-Standlautsprecher Concentro M 807 - das Technik-Wunder mit der klaren Wiedergabe

Auf der High End 2025 wurde der neue ELAC CONCENTRO M 807 Highend-Lautsprecher zum Stückpreis von 22.000 EUR – daraus folgt ein Paarpreis von 44.000 EUR – erstmals präsentiert. Serienmäßig ist er wahlweise in Hochglanz-Schwarz oder Hochglanz-Weiß erhältlich. Die Ringe um die Lautsprecherchassis gibt es wahlweise in silbern oder schwarz – bei der Bestellung gibt man einfach an, welche Ausführung man präferiert. Der massive Aluminium-Fuß ist stets in Graphitgrau lackiert. Wer möchte, kann sich den CONCENTRO M 807 gegen entsprechenden Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lackieren lassen. Und hier kann man entscheiden: Möchte man nur das Lautsprechergehäuse in der Wunschfarbe in Auftrag geben, oder sollen zusätzlich die Zierringe um die Chassis ebenfalls in einer speziellen Farbe ausgeliefert werden? Dritte Option ist es noch, sich den Aluminium-Fuß nach Wunsch lackieren zu lassen. Hier also bestehen viele interessante Individualisierungsoptionen.

Wenden wir uns nun dem CONCENTRO M 807 zu. Er ist als Vierwege-Lautsprecher konstruiert und wurde mit ELACs neuer VXe-Technologie ausgestattet. Die spezielle Formgebung des Gehäuses ist mit für den hohen Wiedererkennungswert verantwortlich. Die in unserem Falle hochglanzschwarze Lackierung ist von hervorragender Qualität und besitzt eine hohe Tiefenwirkung.

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Wie es sich für ein Premium-Produkt der Luxusklasse gehört, sind auch Einzelheiten wie die exzellenten Lautsprecherkabel-Anschlussterminals von höchster Güte.

Sehr spezielle Gehäuseform

Hier die Rückseite

Was man in Bezug auf die Gehäuseform wissen muss: Jeder Radius, jede Fläche und jede Krümmung soll nicht nur optische Attraktivität erzeugen, sondern dient vor allem der akustischen Perfektion. Die dreidimensionale, allseitig fliehende Schallwand mit ihrer klaren Kontur fällt sogleich auf, und die zueinander gewinkelten Seitenflächen unterfüttern den eleganten Auftritt, während die gebogene Rückwand und die charakteristische Oberseite den Auftritt des CONCENTRO M 807 Standlautsprechers vervollständigen.

Edles Hochglanzfinish

Wie bereits beschrieben, bilden edle Hochglanzlackierungen in schwarz, oder weiß, alternativ auch in individuellen Farbtönen, die Oberflächen der aufwändig aus Holzwerkstoffen hergestellten Gehäuse. Für zusätzliche optische Noblesse stehen Applikationen aus Aluminium, druckgegossenen oder aus dem Vollen gefräst, bereit.

Massiver Aluminium-Sockel der pro Stück 62 kg wiegenden Box, graphitgrau lackiert

Daraus bestehen die Schallführungen der Lautsprecherchassis oder auch die massive Bodengruppe. Auf der High End 2025 war zudem ein Schnittmodell ausgestellt, das auf der einen Seite offen ist und daher perfekt den aufwändigen Aufbau der Frequenzweiche zeigt, ebenso die sorgsame Verteilung des Dämmmaterials und die hochwertige Van den Hul-Innenverkabelung mit großen Querschnitten.

Der CONCENTRO M 807 gibt Frequenzen zwischen 22 Hz und 50 kHz wieder und eignet sich daher auch sehr gut für Hi-Res-Audio-Material mit erweitertem Frequenzbereich. Sie ist mit 300 Watt dauerhaft und mit 400 Watt maximal belastbar. ELAC rät zu Verstärkerleistungen zwischen 80 und 600 Watt pro Kanal. Der Schallwandler weist eine Minimalimpedanz von 3,1 Ohm auf, während die Nominalimpedanz bei 4 Ohm liegt. Der Wirkungsgrad liegt bei 88 dB (2,83V/1m). Für die Wiedergabe hoher Frequenzen zuständig ist der ELAC JET 6c Bändchenhochtöner, der für enorme Klarheit und großen Detailreichtum bei der Wiedergabe des Hochtonbereichs steht. Basstreiber sind an beiden Gehäuseseiten untergebracht.

Einer der beiden seitlichen Basstreiber

An ELAC-typischen Technik-Merkmalen, die noch zum JET 6c-Hochtöner hinzukommen, wäre der Push-Push/Pull-Pull Aufbau der beiden jeweilis 250 mm messenden Woofer mit AS-Konus zu nennen.

Einer der beiden Tiefmitteltöner

Auf der Schallwand vorne befinden sich zudem noch zwei 115 mm Tiefmitteltöner mit AS-XR-Konus (Aluminium-Sandwich-Membran mit Kristall-Oberflächenstruktur).

Hightech-Konzept

Nun kommen wir aber zum Kern des Konzepts des High End-Vierwege-Lautsprechers, und dabei handelt es sich um die bislang nur kurz angesprochene revolutionäre VXe-Technologie der Kieler Lautsprechermanufaktur. Hintergrund dazu: Nahezu kein Raum offeriert in der Praxis die Möglichkeit, die Lautsprecher perfekt symmetrisch im Raum zu positionieren.

Der "magische Schalter"

Mit Hilfe der VXe-Technologie (Variable Coax Electric) macht es ELAC nun möglich, dass für jeden der zwei Lautsprecher separat Einstellungen vorgenommen werden können. Dadurch ist der Anwender in der Lage, bei jeder Box einzeln die Ausprägung der akustischen Richtwirkung anzupassen und zu entsprechend zu optimieren. Wenn zum Beispiel auf einer Seite des Hörraums mehr Möbel stehen, die mehr Schallanteile absorbieren, kann man auf exakte Art und Weise eingreifen. Insgesamt bietet das VXe-System an beiden Lautsprechern zusammen 25 Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich der Schaltereinstellungen, was einen realistischen, detaireichen und klaren Klang in nahezu jeder Hörumgebung garantiert.

Die ELAC VXe - Technologie setzt auf eine Vielfachanordnung (Array) äußerst kompakter Lautsprecher-Chassis, die für die Wiedergabe des akustisch besonders fragilen, für die räumliche Wirkung von Musik sowie die Ortung von Schallereignissen extrem wichtigen Mitteltonbereiches. Wir sprechen hier über Frequenzen zwischen 800 und 3000 Hz. Durch eine hochentwickelte, elektrische Schaltungskonstruktion ist bei VXe möglich, die Richtcharakteristik - und somit das Verhältnis von Direkt- zu Diffusschall am Hörplatz - gezielt an raumakustische Anforderungen und den persönlichen Geschmack mittels des rückwertig positionierten Drehschalters anzupassen. Das Ganze geschieht in fünf Stufen. Das in der CONCENTRO M 807 eingesetzte VXe erweist sich als ein zwei-dimensionales, kreisförmig angeordnetes Lautsprecher-Array, das aus 6 ultra-kompakten (jeweils 40 mm) und hochleistungsfähigen Mitteltönern in A-XR Technologie (Aluminum - eXtended Range) zusammengesetzt ist. Die Chassis generieren zusammen einen akustisch optimalen Ringstrahler, und zusammen mit dem zentral angeordneten JET 6c Hochtöner entsteht ein nahezu perfektes koaxiales Mittel-Hochtonsystem. Neue Möglichkeiten in der Anpassung und Perfektionierung der räumlichen Abbildung, selbst in asymmetrischen und komplexen räumlichen Begebenheiten und Aufstellungssituationen, werden dank VXe Realität.

Klang

Klanglich herausragend

Natürlich konnten wir den CONCENTRO M 807 auch gleich ausgiebig hören - und wir hatten bei beiden Lautsprechern den Schalter in der Mittelstellung, da im ELAC Hörraum, der symmetrisch aufgebaut ist, sich diese Stellung empfiehlt. Anders sieht es in dem Fall aus, in dem z.B. auf der einen Seite Möbel stehen und auf der anderen Seite des Hörraums nicht, oder wenn auf der einen Seite, wo der erste Lautsprecher aufgestellt ist, eine große Fensterfront integriert ist und auf der anderen Seite, beim zweiten Lautsprecher, befindet sich eine Wand mit einem Bücherregal.

Billie Eilish, No Time To Die: Extrem präsent befindet sich Billies Stimme im Raum. Die ganze Durchzeichnung ist fabelhaft und man denkt, die Künstlerin steht direkt vor einem im Raum. Exzellente Trennung von den Instrumenten, zudem besitzt der Bass Macht, Tiefgang, Staffelung und eine hervorragende Präzision. Der CONCENTRO M 807 ist tonal sehr angenehm ausgelegt, wird auch bei deutlich gehobenem Pegel nie aggressiv oder harsch. Der Kieler Schallwandler spielt enorm weitläufig und dynamisch auf, sodass eine emotional fesselnde Wiedergabe Realität wird.

Boris Blank, Resonance: Enormer Tiefgang und ein exzellenter Facettenreichtum herrschen an Beginn vor. Die Stimmen im Hintergrund werden ebenso exakt umrissen wie jeder Effekt, der neu hinzukommt. Das Klavier und der darunter liegende Bass kommen plastisch heraus, sodass man sich inmitten der Musik fühlt. Beeindruckend ist, wie klar jede einzelne musikalische Ebene herauskommt, zugleich aber ist das akustische Ganze kultiviert und nahtlos in seiner räumlichen Ausprägung. Bedingt durch die aufwändige Technik des Lautsprechers ist auch das Timing überragend, und der CONCENTRO M 807 ertönt straff, kraftvoll und ohne jedes störende Nebengeräusch.

John Williams, Imperial March, gespielt von den Wiener Philharmonikern: Das Gewaltige, Machtvolle dieses legendären Stücks wird sofort klar herausgestellt. Mit präziser Wucht treten die CONCENTRO M 807 hier an, schalten aber sofort um, wenn es darum geht, filigrane Details herauszufiltern. Mit viel Hingabe holen die edlen Schallwandler hier wirklich praktisch jede Einzelheit ans Tageslicht und bauen diese Facetten impulstreu und transparent in die Gesamtakustik ein. Natürlich spürt man den schon erwähnten Nachdruck besonders gut bei den lebendigen orchestralen Einsätzen.

Till Brönner, The Good Life: Hier bestechen der CONCENTRO M 807 einmal mehr durch einen enorm soliden, exakten Bassbereich mit überlegenem Tiefgang. Jede Nuance des virtuosen Trompetenspiels kommt darüber hinaus feingliedrig zur Geltung. Man fühlt sich auch hier wieder mittendrin, nimmt den ganzen Titel in sich auf und spürt den Rhythmus. Wie nahe der CONCENTRO M 807 an der Musik ist, plakativ gesprochen, ist immer wieder erstaunlich, ebenso, wie gut das Timing ist. Das ebenfalls an diesem Titel beteiligte Klavier wirkt zudem sehr realistisch durch die genaue Ausformung jedes Tastenanschlags.

Universal Nation - Charlotte de Wit Rework: Nun sind wir gespannt, wie der CONCENTRO M 807 mit gänzlich anderen Anforderungen zurecht kommt. Hier geht es um brutal harte Kickbässe und ein weites Effektspektrum, das trotzdem präzise auftreten sollte. Und unser Testkandidat enttäuscht uns nicht: Er liefert eine messerscharf auf den Punkt gebrachte Substanz im Bassbereich und eine überaus akkurat aufgebaute Staffelung aller Effekte. Die Wechsel bei Dynamik und Tempo arbeiten die ELAC Boxen mit Bravour heraus.

Erstes Fazit

Was für ein Lautsprecher! Wir konnten den ganzen Hightech mit den unterschiedlichen Schalterpositionen im Test-Hörraum zwar nicht komplett verwenden, haben aber natürlich trotzdem mal einiges ausprobiert, und die Ergebnisse sind frappierend! Beide Schalter auf mehr Diffussschall gestellt, ergibt gleich noch mehr das Gefühl, von Klang umgeben zu sein - hier fanden wir aber schon die Mittelstellung des Schalters im Hinblick auf die empfundene Räumlichkeit genial. Das High Tech-Wunderwerk aus Kiel glänzt zudem mit einer unglaublich vielschichtigen Wiedergabe des Präsenztonbereichs und beeindruckt durch einen mächtigen Bass, der Präzision mit enormen Tiefgang und viel Differenzierungsvermögen bei unterschiedlichen Bassstrukturen vereint. Der JET 6 Bändchenhochtöner glänzt natürlich auch in dieser anspruchsvollen Umgebung und realisiert eine exzellente Impulstreue sowie eine hohe Transparenz und eine fein dosierte Räumlichkeit. Somit ist der CONCENTRO M 807 aus preislicher Perspektive zwar purer Luxus und dieser dürfte nur relativ wenigen Glücklichen vorbehalten bleiben, aber er beweist mit Nachdruck, mit wieviel Elan und Erfindungsreichtum bei ELAC das Thema "bestmöglicher Klang" vorangetrieben wird.

Preview: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 31. Oktober 2025