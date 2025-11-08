Mitteldeutsche HiFi-Tage 2025: Der Auftritt von B&W und Marantz inklusive Marantz Trade-in-Aktion

Naürlich ließen wir es uns nicht nehmen, im Verlauf unseres Besuchs der Mitteldeutschen HiFi-Tage auch bei Marantz & B&W vorbeizuschauen. Unter dem Motto "Affordable HiFi" präsentieren die beiden legendären Brands in der vierten Etage im Raum Leipzig eine preislich faire, aber dennoch hochwertige Kette. Sie besteht aus dem auch von uns mit großem Erfolg getesteten Streaming-Vollverstärker Marantz Model 60n und den attraktiven, akustisch stark auftretenden Bowers&Wilkins 703 S3, den mittleren Standautsprechern aus der 700 S3-Serie.

Große Marantz Trade-in-Aktion

Noch eine Anmerkung, bevor es weitergeht mit den Infos zu den Geräten: Im Mittelpunkt steht derzeit die Marantz Trade-in-Aktion. Hier kann man bis zum 31. Dezember 2025 seine HiFi- oder AV-Komponente, ganz gleich von welcher Marke, gegen ein hochwertiges und exzellent klingendes Marantz-Gerät eintauschen - zu sehr guten Konditionen.

Marantz Model 60n

Model 60n (unten) in der Vorführung

Der Marantz Model 60n ist entweder in Schwarz oder in besonders elegantem Silbergold verfügbar und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.600 EUR. Er beeindruckt auch hier in Leipzig wieder durch seine formschöne Gestaltung, von Marantz "Modern Musical Luxury Design" genannt. Im Sinne eines harmonischen, klaren Klangs setzt Marantz beim Marantz Model 60n auf klassische Class A/A-Endstufen, die 60 Watt pro Kanal liefern.

Nobles Design

Dass Marantz-typischer High Tech nicht fehlen darf, beweisen die Hyper Dynamic Amplifier Module, kurz HDAM. Durch sie wird eine Kombination aus extrem geringen Verzerrungen, einer ausgezeichneten Leistungsausbeute und einer enormen klanglichen Transparenz erzielt. Wir merken das auch hier vor Ort wieder, in Kombination mit der B&W 703 S3: Der Klang ist klar, homogen und für die Preisklasse des Model 60n außergewöhnlich detailliert.

Klarer Fokus beim Model 60n liegt auf dem eingebauten HEOS Streaming-Modul. Dieses erweist sich zum einen als äußerst flexibel, zum anderen als sehr einfach in der Handhabung. Einfach deie HEOS-App aufs Smartphone laden, und schon kann man den Model 60n betriebsfertig machen. Nach wenigen Minuten kann es dann gleich mit dem Streaming losgehen.

Startseite der HEOS-App

Die App erfreut mit frischer, moderner Optik, und bietet die Nutzung praktisch aller relevanter Streaming-Plattformen. Besonders einfach geht es dank Spotify Connect, TIDAL Connect und QOBUZ Connect - hier kann man den Model 60n direkt aus der App des jeweiligen Musikstreaming-Services kontaktieren, sodass er dann die Wiedergabe übernimmt.

Rechte Seite im Detail

Modern Musical Luxury-Design

Der Model 60 ist ist darüber hinaus Roon ready und unterstützt AirPlay 2. Innerhalb der App kann man z.B. auf die Internet Radio-Plattform TuneIn zutückgreifen und auf die enorme Vielfalt an weltweiten Internet Radio Stationen setzen. Zudem ist es mittels der HEOS App einfach, den Model 60n in einen Multiroom-Verbund mit mehreren Hörzonen und dort untergebrachten HEOS Komponenten zu integrieren.

Auch, wer nicht ausschließlich das flexible HEOS-Modul des Model 60n nutzen möchte, wird erfreut sein, denn die Anschlussauswahl auf der Rückseite ist beachtlich. Natürlich findet man dort auch die für Bluetooth und WiFi zuständigen Antennen und eine Buchse für eine kabelgebundene LAN-Verbindung.

Komplette Ausstattung

Als sehr nützlich dürfte sich das HDMI eARC-Terminal erweisen, denn mittels diesem verbindet man den Model 60n komfortabel mit dem Smart-TV. Ein USB-A-Anschluss für externe USB Flash-Laufwerke und auch ein dedizierter Phono MM Eingang stehen unter anderem bereit. Für weitere Zuspieler gibt es drei analoge Stereo Cinch-Eingänge. Die Stereo-Pre-Outs und der sehr praktische Subwoofer-Ausgang komplettieren die Anschlussbestückung

Bowers&Wilkins 703 S3

703 S3

Der perfekte Spielpartner zum Marantz Model 60n ist der zum Paarpreis von 5.200 EUR wahlweise in Satinweiß, Glanzschwarz oder Mocha angebotene B&W 703 S3, dessen optisches Kennzeichen die B&W-spezifische Tweeter-on-Top-Konstruktion des komplett ausgelagerten und in einem eigenen Gehäuse arbeitenden Hochtöners aufweist.

Tweeter-on-Top

Zum ersten Mal in der 700 S3 Serie setzt B&W bei der 703er Variante auf die Tweeter-on-Top-Konfiguration. Und das wirkt nicht nur optisch sehr nobel, sondern hat auch klare akustische Vorteile. Das Gehäuse, in dem der Hochtöner sitzt, wird aus einem einzigen, massiven Aluminiumblock hergestellt. Dadurch kommen Resonanzen oder Vibrationen praktisch nicht vor. Das längere Röhrensystem und die gestreckte Fprm ermöglichen einen besonders freien, räumlich realistischen Klang.

Tweeter-on-Top von hinten

Und genau das sind nicht nur "Marketing-Worte", sondern diese Formulierung trifft ins Schwarze: Der Carbon-Kalottenhochtöner, der hinter dem akustisch optimierten Gitter seiner Arbeit nachgeht, spielt filigran und mit enormer Klarheit sowie einer beeindruckenden Räumlichkeit auf.

Oberer Bereich

Für eine fein umrissende, stets authentische und lebendige Auskleidung des Mitteltonbereichs steht die Continuum-Membran des 703 S3. Sie wird in Verbundbauweise gefertigt und produziert praktisch keine plötzlichen Übergänge, sondern spielt stets in sich geschlossen, offen und ohne störende klangliche Verfärbungen. Zum Mitteltöner gehören auch die FST-Technologie, die biomimetrische Aufhängung sowie die Entkopplung des Mitteltontreibers, sodass Störgeräusche der Basschassis auf ein Minimum herabgesetzt werden können.

Für den Bassbereich kommt ebenfalls legendäre Technologie zum Einsatz, nämlich die Aerofoil-Membranen, die unter Zurhilfenahme hochkomplexer Computersimulationen entwickelt wurde. Dank ihrer variablen Dicke bietet sie an allen wichtigen Punkten maximale Steifigkeit und Stabilität. Der Bassbereich der B&W 703 S3 ist nicht umsonst sehr druckvoll, dynamisch und klar hinsichtlich der Struktur.

Erstklassige Kette zum fairen Preis

Das Setup

Wir haben der Kombination aus B&W 703 S3 und Marantz Model 60n gelauscht - und waren sehr beeindruckt vom Ergebnis. HiFi-Qualität, die man sich leisten kann, ehrlich, authentisch, zudem fesselnd. Denn die ausgezeichnete Räumlichkeit sorgt dafür, dass man sich richtig von Klang umgeben fühlt - und im Hochtonbereich brillieren die B&W 703 S3 durch den hochentwickelten, ausgelagerten Hochtöner, der praktisch keinerlei akustische Verfärbungen produziert.

Marantz 10er Serie - Link 10n und Model 10

Große Marantz Trade-in-Aktion - die Chance auf erstklassige Komponenten zu besonders interessanten Bedingungen

Link 10n

Auch die Luxus-Komponenten Link 10n und MODEL 10 sind an der Marantz Trade In-Kampagne beteiligt - vielleicht die Chance auf luxuriöses HiFi der Extraklasse?Wir beginnen mit dem Marantz Link 10n, Premium-Musikstreamer und auch als Vorstufe zu verwenden (hier kann man den passenden Marantz MODEL 10 direkt anschließen). HEOS built-in, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect sowie Roon ready zeigen die Flexibilität beim Thema Streaming. Kennzeichen des Marantz Link 10n umfassen eine sehr leistungsfähige Stromversorgung plus MMM-D/A-Wandlersektion. Das heißt: Zwei unabhängige Stromversorgungen ermöglichen eine enorme Performance. Zusätzlich verfügt der Marantz Link 10n über einen klanglich akribisch abgestimmten Kopfhörerverstärker. Zu den Netzwerkverbindungen über Kabel oder WLAN kommen weitere Verbindungdoptionen. So ist der Marantz Link 10n mit zwei optischen Digitaleingängen, einem koaxialen Digitaleingang, einem USB-A- und einem USB-B-Eingang ausgestattet. Für Flexibilität im Alltag steht ein HDMI-ARC-Anschluss. HiRes-audioseitig werden bis zu 11,2 MHz (DSD) und bis zu 384 kHz/32-Bit (PCM) nativ wiedergegeben. Wie auch bei den anderen Modellen der 10er Serie sorgt die weiter optimierte, bei Marantz selbst entwickelte HDAM-Technologie für eine komplett symmetrische Signalverarbeitung, die Ausgabe übernimmt dann der XLR-Ausgang.

MODEL 10

Der Marantz MODEL 10 steht in Leipzig in der Ausstellung. Sein gesamter Aufbau erfüllt höchste Ansprüche. So finden wir eine vollständig symmetrisch aufgebaute Dual Mono-Verstärkertopologie und ein komplett verkupfertes, dreischichtiges Gehäuse vor, das auch für eine komplette Separierung von Vor- und Endverstärkersektion Verantwortung trägt. Salopp ausgedrückt, ist der MODEL 10 ein Vor- und ein Endverstärker in einem Gehäuse. Innen untergebracht sind zwei zu 100 Prozent voneinander getrennte Abteilungen die mit jeweils separaten Netzteilen plus isolierten Hoch- und Niederspannungsschaltungen versehen wurden.

Die digitale Endstufeneinheit, die außergewöhnlich kraftvoll und lebendig aufspielen kann, wurde in Kooperation mit Purifi entwickelt, einem renommierten Anbieter digitaler Verstärkertechnologie auf dem Markt. Der MODEL 10 wurde als vollsymmetrischer Verstärker vom Eingang bis zum Ausgang konzipiert und ist in der Lage, mit Stromstärken von bis zu 30 Ampere zu arbeiten. Er verfügt über 2 x 250 Watt an 8 Ohm und 2 x 500 Watt an 4 Ohm. Es ist zudem möglich, gleich zwei MODEL 10 einzusetzen. Interessant: Der MODEL 10 kann als dedizierte Endstufe verwendet werden, in dem Vorstufensektion und Lautstärkeregelung umgangen wird. Die Anschlusssektion beinhaltet zum Beispiel zwei symmetrische XLR-Eingänge, drei analoge Cinch-Eingänge und auch eine extrem aufwändig konstruierte Phonostufe für MM- sowie MC-Systeme. Sie ist in drei Impedanzstufen anpassbar. Zusätzlich bietet der Vollverstärker einen Kopfhöreranschluss inklusive hochklassigem Kopfhörerverstärker.

Bowers&Wilkins 801 D4

801 D4

Als Gegenentwurf zum "Affordable HiFi" Konzept ist in Leipzig auch die Bowers & Wilkins 801 D4 zu sehen. Der hochklassige Standlautsprecher kommt auf einen Paarpreis von 42.000 EUR. Farblich ist er in Glanzschwarz, Nussbaumrot, Satin Walnut betiehungsweise Weiß. Das erstklassig verarbeitete Gehäuse besitzt die für B&W Lautsprecher der Luxusklasse typischen Matrix-Verstrebungen. Mittels dieser werden die Gehäusewände des 801 D4 in jeder Richtung mit ineinandergreifenden Platten zusätzlich versteift. Weiteres charakteristisches Merkmal ist der "Turbine Head", komplett aus Aluminium hergestellt.

Turbine Head + Tweeter on Top

Aus anderer Perspektive

In diesem, vollständig separierten und speziell gedämpften Gehäuse ist der Mitteltöner zu finden. Charakteristisch für B&W ist zudem die biomimetrische Aufhängung, welche die Leistungsfähigkeit im Mitteltonbereich hochsteht - störender Luftdruck sowie Verfärbungen im Klangbild können deutlich herabgesetzt werden. Der 25mm Diamant-Hochtöner ist ebenfalls im eigenen Alu-Gehäuse untergebracht, was für nahezu perfekte Arbeitsbedingungen sorgt. Das "Tweeter On Top" Prinzip kann man ohne Übertreibung als wegweisende Konstruktion bezeichnen.

Beeindruckende Erscheinung

Die Chassis des 801 D4 umfassen den 25 mm Diamankalotten-Hochtöner der 800 D4 Serie, einen 150 mm Mitteltöner mit Continuum-Membran, sowie zwei großformatige 250 mm Basstreiber mit Aerofoil-Membran. Der 801 D4 ist in der Lage, Frequenzen zwischen 13 Hz und 35 kHz darzustellen, und sein Wirkungsgrad liegt bei 90 dB (2,83 Vrms, 1m).

Einer der besten Luxus-Lautsprecher

Der 801 D4 ist exzellent für große Hörräume geeignet, mit einer Höhe von 1.221 mm, einer Breite von 451 mm und einer Tiefe von 600 mm. Ein Lautsprecher wiegt üppige 100,6 kg

Bowers&Wilkins Px8 S2

Edle Optik

Hochwertiger Klanggenuss über den Kopfhörer - auch das ist in Leipzig Thema bei B&W. Die britische Edel-Schmiede hat daher das aktuelle Topmodell Px8 S2 gleich mitgebracht. Der Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit ANC dürfte gerade vielen bekannt sein, denn auf einer Vielzahl an Plakaten wird er von der Fußball-Ikono David Beckham getragen. Zu haben ist der sehr edel wirkende Px8 S2 in den Farben Warm Stone oder Onyx Black. Ganz in der Tradition des Hauses B&W ist ein exzellenter Sound eine Haupttugend des Kopfhörers. Gerade für hochauflösende Hi-Res-Audio-Titel präsentiert er sich als der richtige Partner. Und man kann bis zu 30 Stunden seiner Lieblingsmusik, dem Lieblings-Hörbuch oder auch dem Lieblingsfilm lauschen, und wenn dann der Akku leer ist, reichen gerade einmal 15 Minuten Schnellladen für weitere sieben Stunden Hörgenuss. Und dieser Hörgenuss liegt auch deswegen auf so hohem Level, weil man nahezu ungetört ist. Denn die insgesamt 8 Mikrofone garantieren nicht nur eine bestechende Sprachqualität beim Telefonieren, sondern auch ein First Class-Noise-Cancelling.

Hinter den bequemen Ohrmuscheln sitzen klangstarke 40 mm Treiber

Dass der Px8 S2 so extrem lelstungsstark ist, verdankt er dem verbauten 24-Bit-DSP und den 40 mm messenden Treibern mit Kohlefaser-Membran, Präzise, räumlich dicht und mitreißend hören - das ist die Welt des B&W Px8 S2.

Sichtbare Kabelelemente

Natürlich würde all dies in der Praxis wenig nutzen, wenn nicht auch der Sitz des B&W Px8 S2 auf dem Kopf des Trägers hervorragend wäre. Die schlanke, ergonomische Formgebung und auch der optische Chic - mit Nappaleder-Elemeneten und bewusst sichtbaren Details an den besonders hochwertigen Kabeln erweist er sich als Premium-Produkt durch und durch.

Premium-Kopfhörer der legendären britischen Brand

Bleibt noch die praktische, attraktiv gestaltete Bowers & Wilkins Music App. Innerhalb dieser kann man z.B. den Modus für die aktive Geräuschunterdrückung wählen oder deaktivieren oder den Advanced EQ aufrufen - ein neuer Fünfband-EQ wurde hier integriert

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 08. November 2025