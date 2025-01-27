XXL-Test: Marantz Model 60n - umfangreich ausgestatteter Zweikanal-Netzwerkreceiver im ästhetischen Design

Von der Traditionsmarke Marantz, die seit einiger Zeit ebenso wie die renommierten Brands Denon, Marantz, Polk, Definitive Technologie, Classe, HEOS sowie Boston Acoustics zu Masimo gehört, ist unser neuestes Testsample angeliefert worden.

Mit dem Model 60n haben wir einen potenten Stereo-Netzwerkverstärker mit HEOS-Modul erhalten, der in den Farbvarianten Schwarz oder Silber/Gold für eine UVP von 1.500 EUR im Handel erhältlich ist. Im Onlinehandel ist der Stereo-Netzwerkreceiver bereits für 1.250 EUR verfügbar.

Die verbauten Class A/B Endstufen liefern 60 Watt pro Kanal, und dank der neuesten Version der Marantz-eigenen HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module) wird eine Kombination aus außergewöhnlich geringer Verzerrung, einer tadellosen Leistungsausbeute und einer ausgezeichneten akustischen Transparenz ermöglicht, so verspricht es der Hersteller.

Um für Streaming-Aufgaben bestens gewappnet zu sein, verfügt der Netzwerkreceiver über ein HEOS-Modul, welches dem Nutzer ermöglicht, auf die bevorzugten Music On Demand-und Internet Radio-Plattformen zurückzugreifen. So steht u.a. TuneIn mit tausenden von Internetradiosendern zur Disposition, AirPlay 2, WiFi sowie Bluetooth werden ebenfalls unterstützt. Audio-Streaming-Plattformen wie Spotify-Connect, Tidal, Amazon Music, Deezer, Soundcloud sowie Mood:Mix sind natürlich nutzbar, für die vollumfängliche Verwendung ist ein Bezahl-Abo Voraussetzung. Der Model 60n ist Roon Ready, wird sofort von Roon erkannt und ohne jegliche Konfiguration nahtlos verbunden. Roon Ready-Geräte profitieren von der höchsten Stufe der Roon-Unterstützung. Diese bietet hochauflösendes Streaming mit der RAAT-Technologie von Roon.

Model 60n Schriftzug auf der Frontblende

Anzeige

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist der Model 60n in den Farbvarianten Silber/Gold oder schwarz erhältlich. Unser Testsample haben wir in klassischen Schwarz zugesandt bekommen. Die Verarbeitungsqualität des Marantz-Device ist als sehr sauber und akkurat zu bezeichnen. Unsaubere Übergänge oder scharfe Kanten sind bei unserem Testgerät nicht vorhanden. Der Gehäusedeckel des Model 60n besteht aus hochwertigen Metall und auf der Oberseite sind zahlreiche Lüftungsschlitze vorhanden - für eine thermische Entlastung der Bauteile.

Die Belüftungsschlitze im Detail

Tadellose Übergänge und Verarbeitungsqualität bei der Frontblende

Die Frontblende des Marantz Model 60n ist aus einem schwarz/grauen Kunststoff gefertigt und die äußere Blende besitzt ein gewelltes Oberflächenfinish. Beide Blenden sind hervorragend verarbeitet und störende Spaltmaße oder unsaubere Übergange sind nicht vorhanden.

Die Bedienelemente an der Frontpartie, Teil 1

Die Frontpartie des Model 60n sieht nicht nur gut aus, sondern beherbergt auch zahlreiche stationäre Bedienelemente sowie Anschlüsse, auf die wir nun etwas genauer eingehen möchten. Der erste Button, links im Bild ist für das Ein- sowie Ausschalten des Verstärkers zuständig. Darauf folgt ein Drehregler für die Eingangswahl. Dieser ist mit einer Rasterung ausgestattet und lässt sich dadurch hervorragend dosieren. Für eine sehr wertige Haptik sorgt die Metallveredelung des Reglers. Weiter gehen unsere Erläuterungen mit dem "Source Direct" Bedienelement. Wird diese Funktion aktiviert, durchläuft das Audiosignal nicht die Toneinstellungen wie BASS, TREBLE und BALANCE, was zu einer Wiedergabe mit besonders reiner Klangqualität führt.

Anzeige



Das Marantz-typische Bullauge sowie weitere Bedienelemente

Im Mittelteil der Frontblende, ist das markante und Marantz-typische Bullauge zu finden. Das Display informiert über die derzeitige Wiedergabe, den gewählten Eingang und bietet weitere Informationen, wie z.B. die Lautstärke. Das Display ist sehr gut ablesbar und ist über die Fernbedienung auch dimmbar. Eine Etage tiefer befinden sich die beiden Drehregler, mit denen wir den Bass- sowie den Hochtonbereich anpassen können. Die Drehregler sind straff ausgelegt und lassen sich dadurch sehr feinfühlig dosieren.

Die weiteren Bedienelemente im Detail, sowie die Kopfhörerbuchse

Den Abschluss der zentralen Bedienelemente an der Front des Marantz Model 60n bildet der Balance-Regler, mit dem wir die akustische Gewichtung des linken und rechten Lautsprecherkanal anpassen können. Abschließend befinden sich noch der Lautstärkedrehregler sowie Kopfhörerausgang auf der Front.

Anzeige



Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Für eine komfortable Steuerung aus der Ferne ohne Smartdevice befindet sich im Lieferumfang eine hochwertig wirkende Systemfernbedienung. Der Signalgeber liegt gut in der Hand und besitzt mit dem goldenen Ring um die Cursor-Tasten eine ansprechende Optik. Die Remote bietet sofortigen Zugriff auf die verschiedenen Eingänge sowie zahlreiche Taster für die Wiedergabesteuerung.

Teil 1 der Bedienknöpfe auf der Remote

.... sowie Teil 2

Die Rückseite des Marantz Model 60n

Anzeige



Wenden wir nun zur Rückseite des Model 60n und deren Anschlussbestückung zu. Im linken und im rechten Teil der Rückseite befinden sich die Bluetooth/WiFi-Antennen. Für eine stabile Netzwerkverbindung verfügt der Model 60n über zwei Antennen. Darauf folgt ein USB-Terminal fürs Abspielen von Titeln von USB-Flash-Laufwerken, und daneben positioniert sich eine LAN-Buchse für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Weiter geht es mit dem HDMI-Terminal, welches eARC sowie ARC unterstützt sowie den optischen und koaxialen Digitaleingängen.

Auch Vinyl-Fans kommen beim Model 60n auf ihre Kosten. Eine Etage tiefer befinden sich die dedizierten Cinch-Buchsen für den Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmersystem sowie der Signal-GND Anschluss für das Erdungskabel.

Für weitere Zuspieler stehen zudem drei analoge Stereo Cinch-Eingänge zur Verfügung. Die Stereo-Pre-Outs und der Subwoofer-Ausgang komplettieren die Anschlussbestückung. Über einen PC-Audioeingang (USB Typ B) verfügt das Marantz Device nicht.

Anschlusssektion im Detail, Teil 1

Die hochwertigen Lautsprecherterminals im Detail

Im Mittelteil der Rückseite befinden sich die hochwertigen Lautsprecherterminals, die sowohl herkömmliche Kabelverbindungen als auch Bananenstecker aufnehmen.

Die inneren Werte des Model 60n

Nachdem wir den massiven Gehäusedeckel entfernt haben, wird der Blick auf das hochwertige Innenleben des Netzwerkreceiver frei. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, setzt Marantz beim Stereo-Streaming-Verstärker Model 60n auf eine klassische analoge Class AB-Verstärkung. Diese liefert 60 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 80 Watt pro Kanal an 4 Ohm, und zusammen mit der HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module) von Marantz, wird eine Kombination aus außergewöhnlich geringer Verzerrung, einer tadellosen Leistungsausbeute und einer ausgezeichneten akustischen Transparenz erreicht. Der integrierte ESS Sabre DAC garantiert hohe Präzision bei der digitalen Signalverarbeitung und D/A-Wandlung. Über HEOS Built-in können Musiktitel in Hi-Res-Qualität gestreamt und verarbeitet werden. Maximal sind 192kHz/24-Bit & DSD 4X (11,2 MHz) möglich.

Für eine konstante Stromversorgung setzt Marantz beim Model 60n auf einen üppig dimensionierten Ringkerntrafo. Elektrolytkondensatoren mit 15.000 μF puffern Versorgungsspannungen bei plötzlichen Lastspitzen sehr effektiv.

Üppiger Ringkerntrafo im Detail

Die Elkos im Detail

Solider Kühlkörper aus Aluminium.

Weitere Detailaufnahme.

Anzeige

