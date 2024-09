IFA 2024: LG präsentiert neue 4K-OLED-Smart-TV Serie M4 mit drahtloser Signalübertragung + Alpha 11-Prozessor

LG startet jetzt die deutschlandweite Markteinführung der neuen OLED evo M4 TV-Reihe, die sich durch kabellose Datenübertragung als besonders flexibel erweist. Die sogenannte "Zero Connect Box" sorgt dabei für kabellose 4K Bild- und hochwertige Tonübertragung ohne Qualitätsverluste, und der leistungsstarke α11 4K AI-Prozessor, der bereits bei unserem Test des OLED G4 in 77 Zoll für Begeisterung sorgte, stellt eine brillante Bildqualität im Heimkino und beim Gaming mit bis zu 144 Hz sicher. Auch kümmert sich der mittels KI arbeitende Hochleistungsprozessor um akustische Belange.

Beeindruckendes Bild und elegantes Design

Teil des 2024er OLED evo M4-Portfolios ist erstmals auch ein 65-Zoll-Fernseher. Zusätzlich sind wie schon bei der Vorgänger-Serie M3 die Größen 77, 83 und 97 Zoll verfügbar. Die Geräte der 2024er M4-Generation sind in Deutschland ab sofort im Handel verfügbar. Der UVP für das 65 Zoll-Modell liegt bei 4.499 Euro, die Varianten in 77 und 83 Zoll liegen bei einem UVP von 5.999 Euro beziehungsweise 9.199 Euro. Das Serien-Flaggschiff mit einer Bildschirmdiagonale von 97 Zoll wird mit einem UVP von 30.499 Euro in den Handel starten.

Erhältlich bis 97 Zoll

Die LG OLED evo TVs der M4-Serie sind laut LG die ersten Fernseher überhaupt, die drahtlos übertragene Video- und Audiosignale in 4K bis zu 144 Hz anzeigen können. Um dies zu realisieren, sendet die Zero Connect Box unter Nutzung einer proprietären 60-GHz-Funkverbindung verlustfrei Video- und Audiodaten an den selbstleuchtenden OLED-Bildschirm des Fernsehers, ohne dass eine direkte Kabelverbindung erforderlich ist (LG OLED evo M4 Serienfernseher von 2024 bis zu einer Bildschirmgröße von 83 Zoll unterstützen 4K@144Hz im Gaming Mode. Der OLED evo M4 in 97 Zoll unterstützt 4K@120Hz).

Anzeige



Größtmögliche Freoheiten dank der Zero Connect Box

Daher können der TV sowie die Zero Connect Box nahezu an jedem Ort im Raum platziert werden und dem Anwender frei von jeglichen Restriktionen, die Kabel auferlegen, flexible Optionen bei der Inneneinrichtung eröffnen.

Technisches Herzstück der neuen LG OLED evo M4-Reihe ist, wie bereits eingangs erwähnt, der auch im LG OLED evo G4 eingesetzte α11 4K AI-Prozessor, der über den selbstleuchtenden Bildschirm des TV für eine weit überdurchschnittliche Bildqualität sorgt – auch bei Videospielen. Selbstverständlich sind die M4-Modelle auch mit einer hochmodernen HDMI-Sektion (an der Zero Connect Box zu finden) ausgestattet, die sämtliche Gaming-Features wie ALLM oder VRR unterstützen und zu nVidia- und AMD-Normen kompatibel sind. Generell gilt: Dank vierfach höherer KI-Performance, gesteigerten Verarbeitungsgeschwindigkeiten und ausgeklügelten Software-Algorithmen holt der LG OLED evo M4 auch aus niedrig aufgelösten Inhalten das mögliche Optimum heraus und präsentiert sich als Premium-Fernseher für jede Anwendung.

M4 mit eleganten Standfüßen

In der Praxis glänzt der neue Alpha 11-Prozessor mit grandiosem Upscaling beispielsweise von FullHD-Inhalten einer Blu-ray. Diese werden mit natürlicher Bildschärfe, praktisch ohne Scalingrauschen und mit unglaublich feiner Detaillierung zum Ausdruck gebracht. Zusammen mit dem enorm hellen, kontrastreichen Panel wird die Bildgüte bei den neuen OLED evo M4-Modellen auf absolutem Spitzen-Level sein.

Dank zahlreicher Bildprogramme, unter anderem dem Filmmaker Mode, der bei LG 2024 erstmals mit Dolby Vision kombiniert wurde, kann der M4 exakt aufs jeweilige Quellmaterial feingetunt werden. Er supportet Dolby Vision, HDR10 sowie HLG, und aufgrund des schon erwähnten sehr hellen Panels gelingt die Darstellung von HDR-Inhalten bestimmt auch dem M4 überragend - beim G4 haben wir nicht schlecht gestaunt.

Anzeige



webOS 24

Mit personalisiertem Bildassistenten

Wie bei LGs Smart-TVs üblich, läuft der M4 unter dem hauseigenen Betriebssystem webOS 24, das durch enorme Übersichtlichkeit und einfache Bedienung zu überzeugen weiß. Es ist auch möglich, verschiedene individuelle Profile für unterschiedliche Anwender zu erstellen. Selbstverständlich unterstützt LG alle relevanten VoD-Dienste wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder Apple TV. Ebenfalls unterstützt wird Apple AirPlay 2. Zudem ist ins Betriebssystem ein praktischer Bildassistent integriert, der es dem Anwender mittels KI-Unterstützung möglich macht, aus verschiedenen Sets von jeweils 6 Bildern die beiden auszusauchen, die am ehesten dem eigenen Geschmack entsprechen. Die KI analysiert im Anschluss genau die Vorlieben des Anwenders und passt die Bildgüte entsprechend an. Akustisch gibt es ebenfalls ein KI-Tonprogramm sowie eine Mikrofon-basierte Raumanpassung des Lautsprechersystems.

Der OLED M4 steht auf der IFA 2024

Anzeige



Besucher der IFA 2024 in Berlin können sich vom 6. bis 10. September selbst ein Bild vom neuen Top-TV-Modell von LG machen. Der OLED evo M4 wird in der LG-Halle 18 ausgestellt sein.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: LG Presse

Datum: 04. September 2024

Anzeige



Tags: 4K OLED-TV