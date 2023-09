IFA 2023 Special: Samsungs drei neue 98-Zöller und die Range an Micro LED-TVs

Samsung brachte zahlreiche Neuheiten mit nach Berlin - gerade waren wir auf dem Stand im City Cube und zeigten uns sehr beeindruckt von gleich drei Neuerscheinungen im riesigen 98 Zoll-Format - wir berichteten bereits über diese Modelle.

Q80C

QN98C

QN990C

Die drei 98-Zöller sind gut gestaffelt: Ein 8K Neo QLED.-Modell, ein 4K Neo QLED-Modell und ein klassisches QLED-Modell. Aufgrund dieser Spreizung des Sortiments kann man auch nicht sagen, dass alle drei Neuheiten aus preislicher Sicht komplett die Bodenhaftung verloren haben: Preislich geht es mit dem QLED-Modell Q80C und 8.000 EUR los. Hier, so denkt Samsung, werden die meisten Interessenten zuschlagen.

QN990C

QN90C

Q80C

Das 4K Neo QLED-Modell QN90C kommt auf 14.000 EUR, während der 8K Neo QLED-TV QN990C mit 40.000 EUR schon etwas weiter entrückt vom normalen Preisrahmen ist. Unterschiede bei den TVs finden sich nicht nur in der Auflösung und der Display-Technologie, sondern auch bei den Prozessoren. Der Q80C hat den einfachsten Quantum-Prozessor, während die Chips im QN90C und erst recht im QN990C auf deutlich mehr neuronale Netzwerke zurückgreifen können, sodass gerade das Upscaling niedriger auflösender Bildinhalte nochmals besser gelingt.

Samsung sieht im Markt mit den sehr großen XXXL-Bilddiagonalen ausgezeichnete Zukunftschancen und geht darum verstärkt in dieses Segment. Gerade im Premiumbereich wächst der Bedarf an TVs mit großen Bilddiagonalen. Samsung ist es aber sehr wichtig, dass auch ein "normaler" QLED-TV mit vertreten ist, da man sich voll bewusst ist, dass nicht jeder 14.000 oder gar 40.000 EUR in einen Fernseher mit großer Diagonale investieren kann und/oder möchte. Der Markt an TVs ab 75 Zoll wächst auf jeden Fall kontinuierlich, und darum bietet Samsung in Größen wie 75, 85 oder eben 98 Zoll auch verstärkt Modelle an, die diese Nachfrage stillen sollen.

Viel Rechenleistung gehört bei Samsung dazu

Und nicht nur der Filmfreund, auch der Gamer, vor allem hier die Generation 40+, die schon seit ihrer Jugend das Gaming mit Konsolen begleiten, steht bei Samsung im Mittelpunkt, geht es um die Rechtfertigung für enorme Bilddiagonalen. Jeder dritte Samsung-TV läuft zusammen mit einer Konsole, das ist ein Wert, der verdeutlicht, wie wichtig das Thema hochwertiges Gaming mittlerweile für einen TV-Hersteller wie Samsung geworden ist.

Die drei 98 Zoll-Modelle waren nebeneinander aufgebaut, und bereits der "normale" QLED-TV erzielt einen beeindruckenden Bildeffekt allein schon durch die schiere Größe. Das Bild - auf allen drei Geräten lief Samsungs Demo-Content, aber nicht immer überall der identische - erscheint schon beim QN80C sehr homogen und zugleich dynamisch, die maximale Helligkeit ist enorm. Unser Favorit ist der QN90C in 98 Zoll, da dieser noch sichtbar mehr Struktur auch in feine visuelle Details bringt, nochmals mehr Helligkeit und auch Plastizität erzeugt. Mit 14.000 EUR ist er zwar teuer, aber weit weit entfernt vom QN990C für 40.000 EUR. Klar, dieser begeistert durch die grandiose Detailtreue, die überwältigende Bilddynamik und durch unglaubliche Farbtreue, aber hier ist der Aufschlag gegenüber dem QN90C in 98 Zoll eben brutal hoch.

Features, die Samsung wichtig sind, ist das übergreifende Thema "Strom einsparen durch KI". Der TV kann mittels Smart Things anzeigen, wieviel Strom durch KI eingespart wird. Der TV misst mittels eines Sensors präzise das Umgebungslicht, er macht im Anschluss nur die Bereiche dunkler, die keinen negativen Einfluss auf die gesamte Bildqualität haben - sozusagen ein intelligenter Eco-Modus. Sektoren-selektiv wird hier gearbeitet, und der Detailkontrast bleibt erhalten.

Natürlich kommunizierte Samsung das gesamte Thema Neo QLED 8K auf der IFA erneut, ubahängig vom neuen Topmodell QN990C in 98 Zoll. Die zahlreichen Vorzüge wurden allen interessierten Besuchern nähergebracht. So das 8K AI Upscaling durch den mittels künstlicher Intelligenz arbeitenden Quantum-Prozessor der aktuellen Generation, der auf nicht weniger als 64 neuronale Netzwerke zurückgreifen kann. Das sorgt für ein äußerst authentisches Upscaling mit feiner Detaillierung, das heißt: Auch beispielsweise nativer 4K Content sieht brillant aus.

Weiterhin sieht Samsung den Real Depth Enhancer Pro als Vorteil, der ebenfalls auf Deep Learning-Algorithmen basiert, die mittels künstlicher Intelligenz agieren. Das Prinzip sieht folgendermaßen aus: Objekte im Bildvordergrund werden schärfer präsentiert, während die Objekte im Bildhintergrund nicht verändert werden. Das sorgt für einen äußerst plastischen Bildeindruck. Derjenige Bildinhalt, auf den sich die Augen fokussieren, wird besonders realistisch, wie greifbar, dargestellt.

Nächster Punkt - das Auto HDR Remastering. Auch hier kommt wieder künstliche Intelligenz zum Einsatz, sodass auch Inhalte, die nicht nativ in HDR vorliegen, mit großem, realistischem Kontrastumfang abgebildet werden. Alles wäre natürlich nicht so wirkungsvoll, wenn nicht die Quantum Matrix Technology Pro zum Einsatz käme. Eine Milliarde darstellbare Farben mit unglaublichem Kontrast, und all das wird durch Samsungs Mini-LEDs möglich, die sich ungemein zielgenau ansteuern lassen und für erstklassigen Gesamt- und Detailkontrast stehen. Deutlich mehr Dimmingzonen im Vergleich zur normalen Quantum Matrix Technologie stehen zur Verfügung.

Einfaches Handling des Smart Hubs 2023

Alle relevanten VoD-Portale an einem Ort

Auch thematisiert wurde erneut das Thema Smart Hub 2023. Vorzüge, die wir selbst auch bereits erleben durften, z.B. im Test des 4K OLED-TVs S90C, sind das einfache Finden gewünschter Inhalte und die Möglichkeit, sich Empfehlungen geben zu lassen. Zudem ist das System kompatibel zu 8K-Videoinhalten von YouTube.

