High End 2025: Live-Bilder der Canton Neuheiten Reference Alpha 1, Reference Alpha 2 und Reference 5 GS

Canton zeigt auf der High End 2025 die neuen Reference Alpha-Topmodelle sowie die besonders edle, besonders klangstarke Reference 5 G S (Günther Seitz-Edition). Wir haben bereits ausführlich berichtet:

Canton Reference Alpha 1 (außen) und Reference 5 GS (innen) in der Vorführung

In Wirklichkeit verharrt man zunächst ehrfürchtig schon vor der kleineren Reference Alpha 2 (40.000 EUR Paarpreis), die im Farbton Midnight Blue ausgestellt war. Die innen aufwändig versteiften, dickwandigen Gehäuse beider Reference Alpha Modelle sind makellos verarbeitet.

Diamantbeschichtet: Hoch- und Mitteltonsystem bei der Reference Alpha 1

Hier das System bei der Reference Alpha 2

Merkmale der neuen Reference Alpha Serie umfassen zunächst einen diamantbeschichteten Mitteltöner, basierend auf den aktuellen BCT Membranen. Mehr Steifigkeit sowie mehr Präzision, das zeichnet laut der hessischen Marke die Neuentwicklung aus. Zunächst verwendet Canton einen Aluminium-Konus, der zu 25 Prozent in Keramik umgewandelt wird. Zusätzlich wird er mit Wolfram-Partikeln verstärkt, und dann, als krönender Abschluss, mit einer Diamantschicht veredelt. Das Hochtonsystem mit DCC-Kalotte wurde ebenfalls mit einer speziellen Diamantbeschichtung versehen, für eine nahezu optimale Steifigkeit und ein perfektioniertes Schwingungsverhalten. Zusammen mit dem asymmetrisch aufgebauten Waveguide und dem neuen, am Computer perfektionierten Gitterdesign ist das Abstrahlverhalten besonders gut.

Drei untere Basschassis bei der Reference Alpha 2, das vierte Chassis sitzt oben

Vier Basschassis mit Black Ceramic Tungsten Membranen sind bei denn Reference Alpha Modellen für einen kräftigen, präzisen Bassbereich zuständig. Ein Basschassis ist oben auf der Schallwand angeordnet, die anderen drei unten. Klanglich ist die neue Reference Alpha 1, die im Farbton Warm Grey in München steht, eine wahre Wucht: Extrem schnell, zugleich räumlich überaus dicht, mit einer Wirkung hinsichtlich Tiefe und Weite, die überwältigend ist.

Rotel Michi Elektronik

Der Bass reicht tief nach unten, ist zugleich absolut sauber gestaffelt und kommt daher exakt auf den Punkt. Verzerrungen kommen auch bei enormen Pegeln nicht vor, die an Rotel Michi Elektronik laufende Reference Alpha 1 bleibt unerschütterlich klangrein und authentisch.

Feintuning für Höhen, Mitten und Bässe

Noble Terminals

Man kann bei den Reference Alpha Modellen übrigens den Klang hinten feintunen, und besonders edle WBT Nextgen-Terminals gehören ebenfalls zur feinen Ausstattung.

Innen steht die elegante Reference 5 GS

Auch in der Vorführung ist die ebenfalls brandneue Canton Reference 5 GS. Exklusiv für diese Edition vorgesehen ist der sehr attraktive neue Farbton "Sand", der die sanft gerundeten, edlen und unverwechselbaren Formen der Reference-Serie besonders gut zur Geltung kommen lassen. Noch feinere Stimmwiedergabe durch noch bessere Detaillierung, ein nochmals homogenerer, transparenterer Hochtonbereich: Das ist die Reference 5 GS.

Reference 5 GS, oberer Bereich

Merkmale des wunderschönen Lautsprechers umfassen zunächst eine High-End-Frequenzweiche für höchste Klangqualität. Die Canton Reference 5 GS Edition wurde mit Komponenten aus den neuen Reference Alpha Modellen verfeinert. Besonders hervorzuheben ist die luxuriöse Frequenzweiche, die mit Mundorf MKP-Kondensatoren auf ein neues Level wurde. Auch das diamantbeschichtetes Hochtonsystem (DLC) für brillante Höhen ist an die Reference Alpha-Modelle angelehnt.

Reference 5 GS, Basstreiber

Zusammen mit der ebenfalls neu entwickelten Schalllinse, die als weiterer Wave Guide und „mechanisches Luftpolster“ agiert, werden der Wirkungsgrad und die Bandbreite des Hochtonsystems deutlich gesteigert. Diese speziellen Verbesserungen ermöglichen eine weiter gesteigerte Präsentation des Hochtonbereichs, mit enormer Brillanz und hoher Strahlkraft plus einer exzellenten, atmosphärisch dichten Räumlichkeit. Extrem hochwertige, hartvergoldete sowie langzeitstabile WBT-nextgen™-Anschlussklemmen ermöglichen eine optimale Signalübertragung.

Klangstarke Zeiten bei Canton

Zusätzlich sichert die im Ausstattungsumfang enthaltene Room-Compensation eine individuelle Feinjustage des Mittel- und Hochtons an die jeweilige Raumakustik sowie an den persönlichen Hörgeschmack.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 16. Mai 2025