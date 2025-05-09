SPECIAL: Canton bringt den brandneuen Reference 5 GS Standlautsprecher als exklusive Sonderedition zur High End

Die Neuheiten der Canton Lautsprecher-Manufaktur aus dem Taunus werden immer umfangreicher: Nun stößt zur Präsentation auf der High End in München auch noch die Reference 5 GS Edition hinzu. Die im Bericht enthaltenen Fotos zeigen den Lautsprecher in der neuen, exklusiv für diese Edition vorgesehenen Farbton "Sand".

"Reference" Logo in Gold auf der Rückseite

Laut Canton stellt dieser elegante, hochentwickelte Dreiwege-Bassreflex-Standlautsprecher ein „besonderes Highlight im Portfolio“ dar. Es handelt sich um eine Sonderedition des beliebten Standlautsprechers Reference 5, die unter der Leitung von Firmengründer Günther Seitz entstanden ist.

Basschassis oben

Die Canton Reference 5 GS Edition setzt auf Bauteile aus den Flaggschiffen der Reference Alpha Modelle und verbindet diese Luxus-Techologie mit einem kompakten Design – für besten Klang, den der Audio-Gourmet schätzt.

Anzeige

Zeitlose Optik und edle Verarbeitung

Merkmale umfassen zunächst eine High-End-Frequenzweiche für höchste Klangqualität. Die Canton Reference 5 GS Edition wurde mit Komponenten aus den neuen Reference Alpha Modellen verfeinert. Besonders hervorzuheben ist die Premium-Frequenzweiche, die mit Mundorf MKP-Kondensatoren verdelt wurde. Sie sorgt für eine präzise Signalverarbeitung und eine über alle Maßen exakte Klangabbildung. Die Reference 5 GS Edition garantiert damit eine detailreiche Musikwiedergabe, die auch anspruchsvollste Hörer sehr glücklich machen dürfte.

Diamantbeschichteter Hochtöner

Auch das diamantbeschichtetes Hochtonsystem (DLC) für brillante Höhen ist an die Reference Alpha-Modelle angelehnt. Zusammen mit der neu entwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Wave Guide und „mechanisches Luftpolster“ fungiert, werden der Wirkungsgrad und die Bandbreite des Hochtonsystems deutlich gesteigert. Diese technischen Verbesserungen ermöglichen eine nochmals facettenreichere Präsentation des Hochtonbereichs, mit viel Brillanz und Strahlkraft sowie einer überragenden Räumlichkeit.

Sockel

Besonders hochwertige, vergoldete und langzeitstabile WBT-nextgen™-Anschlussklemmen garantieren eine optimale Signalübertragung. Zusätzlich ermöglicht die integrierte Room-Compensation eine individuelle Anpassung des Mittel- und Hochtons an die jeweilige Raumakustik sowie an den persönlichen Hörgeschmack. Mit diesem Paket offeriert die Reference 5 GS Edition ein Höchstmaß an Flexibilität.

Anzeige



In Sand ohne Abdeckungen

In Sand mit Abdeckungen

Zu erwähnen ist natürlich auch das elegante Design in exklusiven Farben. Die Sonderedition ist gleich in vier edlen Farbausführungen erhältlich: „Weiß Seidenmatt“, „Schwarz Piano Finish“, „Nussbaum“ sowie neu und exklusiv – in „Sand“. Dieser elegante, warme Farbton ergänzt die luxuriöse Farbpalette perfekt und macht die Reference 5 GS Edition auch optisch zu einem Highlight in jedem Wohnraum.

Unterer Bereich

Anzeige



Fehlen noch die Preise & die Verfügbarkeit. Die Canton Reference 5 GS Edition ist ab Sommer 2025 bei autorisierten Reference-Fachhändlern erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen pro Stück betragen: Weiß Seidenmatt: 4.800 €, Schwarz Piano Finish: 4.800 €, Sand: 4.800 € sowie Nussbaum: 5.250 €.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Canton

Datum: 09. Mai 2025