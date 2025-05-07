SPECIAL: Alles über die neuen Canton Luxus-Lautsprecher Reference Alpha 1 und Reference Alpha 2

Canton präsentiert auf der High End die ab sofort bestellbaren Luxus-Lautsprecher Reference Alpha 1 (30.000 EUR Stückpreis) und Reference Alpha 2 (20.000 EUR Stückpreispreis). Wählbare Farben für beide Modelle sind Warm Grey und Midnight Blue. In den nun kommenden Einzelvorstellungen der Lautsprecher haben wir uns entschieden, die große Reference Alpha 1 in Warm Grey und die etwas kleinere Reference Alpha 2 in Midnight Blue zu zeigen, sodass man beide Farbversionen sehen kann. Das Design der neuen Reference Alpha-Flaggschiffe orientiert sich an der Canton Reference GS, die für 50.000 EUR Paarpreis zum 50-jährigen Canton Firmenjubiläum in streng limitierter Auflage produziert wurde.

Wenden wir uns den Einzelheiten zu.

Reference Alpha 2, Vorder- und Rückseite

Reference Alpha 1, Vorder- und Rückseite

Die Reference Alpha 1 und die Reference Alpha 2 sind mit 10 Jahren Garantie ausgestattet und bringen ein Diamant-Keramik-Mittel- und Hochtonsystem mit. Das bedeutet, dass die in der aktuellen Reference-Baureihe verwendeten Black Ceramic Tungsten Membranen (BCT-Membranen) einet weiteren Überarbeitung unterzogen wurden, und zwar das nun diamantbeschichtete Mitteltonsystem betreffend.

Aufwändige Chassis-Technologie

Mehr Steifigkeit und mehr Präzision, das zeichnet laut der hessischen Marke die Neuentwicklung aus. Zunächst nimmt Canton einen Aluminium-Konus zur Hand, der zu 25 Prozent in Keramik umgewandelt wird. Zudem wird er mit Wolfram-Partikeln verstärkt, und dann, als krönender Abschluss, mit einer zusätzlichen Diamantschicht veredelt wird. Ein dreifach gekrümmter Membrankegel steht für exzellente Steifigkeit. Die zum ersten Mal verwendete „Point Invers“ Kalotte sichert eine hoch exakte Schallabstrahlung und eine überragende Räumlichkeit. Ergänzt wird das Chassis von der Wave-Sicke 3.0, die über drei Sickenbögen verfügt, was zu einer gleichmäßigen Schwingbewegung führt. Dadurch wird auch eine symmetrische Kraftverteilung bei hohem Pegel sichergestellt.

Reference Alpha 2: Einer der vier Tieftöne plus der Mitteltöner

Reference Alpha 1: Einer der vier Tieftöner und der Mitteltöner

Hochtöner Reference Alpha 1

Der identische diamantbeschichtete Hochtöner ist auch in der Reference Alpha 2 zu finden

Auch das Hochtonsystem präsentiert sich ebenfalls auf allerhöchstem Niveau. Die DCC-Kalotte wurde mit einer speziellen Diamantbeschichtung versehen, für eine nahezu perfekte Steifigkeit und ein optimiertes Schwingungsverhalten. Zusammen mit dem asymmetrisch aufgebauten Waveguide und dem neuen, am Computer perfektionierten Gitterdesign ist das Abstrahlverhalten besonders gut, ganz besonders im Übernahme- und im Hochfrequenzbereich bei über 15 kHz.

Reference Alpha 2, die drei unteren Basstreiber

Reference Alpha 1, die drei unteren Basstreiber

Gleich vier Basschassis mit Black Ceramic Tungsten Membranen sind bei beiden neuen Modellen für einen kräftigen, präzisen Bassbereich verantwortlich. Ein Basschassis ist oben auf der Schallwand angeordnet, die anderen drei unten.

Gehäuse

Die Reference Alpha 2 von der Seite

Reference Alpha 1 von der Seite

Natürlich sind bei den beiden neuen Reference Alpha Modellen auch die Gehäuse besonders edel und aufwändig gestaltet. Das Zusammenspiel aus feinster Qualität bei den lackierten Flächen und den noblen Nussbaumholz-Elementen ermöglicht eine Optik mit hohem Wiedererkennungswert. Die Modelle sind handgefertigt und stehen für höchste handwerkliche Standards – für ein langes Lautsprecher-Leben. Die gebogenen Seitenwände des Gehäuses sind aus mehrschichtigem Holz gefertigt, sind enorm stabil und mindern Resonanzen effektiv.

Das Gehäuse der Reference Alpha 1 im Detail, oberer Bereich

Das Gehäuse der Reference Alpha 2 im Detail, oberer Bereich

Natürlich muss ein wirkliches High End-Gehäuse auch innen bis ins Detail penibel durchdacht sein. Daher setzt der Hersteller aus Weilrod im Taunus auf eine aufwändige Innenversteifung. Die sorgsame Auswahl von der speziellen Bug-Form der Box, zusätzliche antiparallel verlaufenden Reflektoreinheiten mit genau festgelegten Bedämpfungen aus Spezialflies garantieren, dass keine stehende Welle im Gehäuseinneren entstehen.

Room Compension

Room Compension Reference Alpha 1

Room Compension Reference Alpha 2

Merkmal ist auch die Pegelanpassung (Room Compension), die man von der Reference GS und von den anderen Reference Lautsprechermodellen her kennt. Bei den beiden Reference Alpha-Modellen können die Schalldruckpegel der Mittel- und Hochtöner präzise in 1,5 dB-Steps angepasst werden. Hinzu kommt, dass auch der Tieftonbereich in 1,5 dB-Schritten justiert werden kann. Im Inneren der Reference Alpha-Lautsprecher kommen aus zwei einzelnen Platinen bestehende, mit streng selektierten Bauteilen vom Premium-Anbieter Mundorf versehene Frequenzweichen zum Einsatz.

Frequenzweiche

Aufgrund der Displace Control Technology wird zudem ein unkontrolliertes Auslenken der Tieftöner vermieden. Damit die gesamte Signalübertragung extrem verlustarm ist, spart Canton auch nicht an einer extrem hochwertigen Innenverkabelung.

Terminals bei der Reference Alpha 2

Terminals bei der Reference Alpha 1

WBT Nextgen-Anschlussterminals stehen für eine grandiose Kontaktsicherheit. Single-, Bi-Wiring- und Bi-Amping-Betrieb sind möglich. Die nickelfreie Vergoldung der Kontakte garantiert einen erstklassigen Oberflächenschutz. Die äußerst edlen Kabelbrücke, bestehend aus den CantoLink 600 Kabeln von In-Akustik ermöglichen dank der Kabelschuhe aus Silber eine absolut langzeitstabile Verbindung.

Reference Alpha 1:

3-Wege-Bassreflexlautsprecher

145 kg/Box

46 cm breit, 163 cm hoch, 72 cm tief

25 mm Hochtöner (DCC, Diamant Ceramic Carbon)

174 mm Mitteltöner (Diamant Ceramic Carbon)

4 x 219 mm Tieftöner (Black Ceramic Wolfram, Wave-Sicke, Double Cone)

Musikbelastbarkeit 950 Watt

Impedanz 4 bis 8 Ohm

Übergangsfrequenzen: 160/3.100 Hz

Übertragungsbereich 18 Hz bis 40 kHz

Wirkungsgrad (2,83V/1m): 89 dB

Reference Alpha 2:

3-Wege-Bassreflexlautsprecher

91 kg/Box

41 cm breit, 142 cm hoch, 66 cm tief

25 mm Hochtöner (DCC, Diamant Ceramic Carbon)

174 mm Mitteltöner (Diamant Ceramic Carbon)

4 x 192 mm Tieftöner (Black Ceramic Wolfram, Wave-Sicke, Double Cone)

Musikbelastbarkeit 820 Watt

Impedanz 4 bis 8 Ohm

Übergangsfrequenzen: 160/3.100 Hz

Übertragungsbereich 18 Hz bis 40 kHz

Wirkungsgrad (2,83V/1m): 89 dB

Fazit

Canton beteiligt sich mit zwei neuen, extrem liebevoll gestalteten und mit High-Tech prall gefüllten Reference Alpha-Modellen am Luxus-Lautsprechermarkt. Wir sind schon jetzt sehr gespannt auf erste Höreindrücke der Serienversionen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Canton

Datum: 07. Mai 2025