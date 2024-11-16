XXL-SPECIAL: Canton Reference-Event bei Euronics XXL Elsässer in Sindelfingen - Edle Lautsprecher im perfekten Rahmen

Wir sind heute in Sindelfingen, präziser bei Euronics XXL Elsässer, direkt gegenüber vom Breuningerland, und wohnen dem großen Canton Reference-Event 2024 bei. Cantons Luxus-Serie einmal "live" zu erleben, hat zahlreiche Freude des Spitzenklangs in die schwäbische Stadt gelockt, die besonders durch Mercedes-Benz und das firmeneigene Werk dort mit mittlerweile mehr als 100 Jahren Tradition deutschlandweit bekannt ist.

HiFi-Studios haben bei Elsässer eine lange Tradition. Hier das High-End-Studio

Nun geht es hier aber nicht um die ikonischen Fahrzeuge mit dem Stern, sondern um akustischen Genuss der Fünfsterne-Klasse. Elsässer wirbt selber mit der "größten HiFi-Auswahl in Süddeutschland", und wer, wie wir, vor Ort ist, ist geneigt, diesem Versprechen sofort Glauben zu schenken.

Zunächst zur Geschichte des Hauses Elsässer, das eine lange Tradition besitzt und weit über die Region hinaus bekannt und geschätzt ist.

Geschäftsführer Lorenz Elsässer (rechts im Bild) mit Canton-CEO Christoph Kraus

Im Jahre 1948 gründete der Großvater des heutigen Geschäftsführers Lorenz Elsässer das Unternehmen. Zunächst konzentrierte man sich in der Nachkriegszeit auf Elektroinstallationen. Lorenz Elsässers Vater legte dann den Grundstein für diie heutige Gesamtausrichtung des Hauses.

Elsässer eignet sich ideal, um die Canton Reference-Serie zu präsentieren

Somit ist Euronics XXL Elsässer in der mittlerweile dritten Generation in Familienbesitz, und schon seit den 60er Jahren gibt es vor Ort ein HiFi-Studio, damals eines der ersten in der Region. Optimal also für eine enge Kooperation mit Canton - denn auch bei den hessischen Lautsprecher- und Elektronikspezialisten stehen Tradition und Erfahrung weit oben in der firmeneigenen Philosophie. Aber dazu gleich mehr.

Jetzt möchten wir uns zunächst mit einigen Eckdaten zu Euronics XXL Elsässer befassen, die sich durchaus beeindruckend lesen. Verkauf und Service nehmen in Sindelfingen insgesamt rund 3.500 Quadratmeter Fläche ein. 30 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, das selbstverständlich Montage- und Lieferservice anbietet. Auch, wenn eine Kunde beispielsweise Unterstützung beim Lautsprecheraufbau zuhause benötigt, ist er beim kompetenten Elsässer-Team an der richtigen Adresse.

Geballte Audio-Kompetenz in einem Bild: Christoph Kraus, CEO Canton, und die beiden Sound-Experten Herr Linke und Herr Waberzinek von Elsässer

Mit Herrn Linke, dem Abteilungsleiter HiFi/Audio, und seinem Kollegen Herrn Waberzinek kann Lorenz Elsässer zudem auf technisch äußerst versierte HiFi-/Audio-Kenner zählen, die eine jahrzehntelange Erfahrung vorweisen können. HiFi ist seit jeder das große Hobby des kompetenten Duos, als Folge kennen sich die beiden Herren z.B. auch mit dem Innenleben hochwertiger Stereoverstärker bestens aus und können daher zahlreiche technische Probleme, die bei Kunden im Betrieb auftauchten, souverän lösen.

Viel Platz, tolles Sortiment: Auch bei modernen Smart TVs kann Elsässer voll punkten

Alles, was das Herz begehrt, gibt es an Audio-Komponenten, vom Kopfhörer bis zum Verstärker

Die erste Etage steht bei Elsässer ganz im Zeichen hochwertiger audiovisueller Kompetenz

Die bereits erwähnten 3.500 Quadratmeter sind angeordnet über drei Etagen, die in Schwerpunkte gegliedert sind: Da Elsässer ein Vollsortimenter ist, finden sich im Erdgeschoss nahezu alle Arten von Hausgeräten (Küchen, Haushaltsgeräte groß und klein).

Im ersten Obergeschoss macht sich unser Kernthema Unterhaltungselektronik breit - und das ist bei dem Angebot durchaus wörtlich zu nehmen: TV-Sortiment und der, Audiobereich (Audiobereich allein 700 Quadratmeter) sind dort mit reichlich "Entfaltungsspielraum" untergebracht.

Der Audiobereich umfasst vier HiFi Studios: 1 x High End, 1 x Lautsprecherstudio mit XXL-Auswahl und Umschaltanlage, 1 x Phono-Studio (alles rund ums Thema Vinyl, Plattenspieler und Zubehör), und 1 x Surround/Heinkino Studio.

Gerade auf das Angebot im Lautsprecherstudio ist Lorenz Elsässer stolz: "Im Normalfall kann man das, was wir im Lautsprecher-Sortiment haben, nur in unterschiedlichen anderen HiFii-Studios hören."

Im zweiten Obergeschoss finden sich die Bereiche PC/Computer sowie Smart Devices.

