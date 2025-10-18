Deutsche HiFi Tage 2025 - Referenz-Kino mit Perlisten-Lautsprechern, Storm Audio AV-Receiver, JVC-Beamer und Stewart-Leinwand

Audio Reference holt zusammen mit leistungsstarken Partnern auf den Deutschen HiFi-Tagen 2025 zum großen Mehrkanal-Schlag aus: Ein Setup aus der Perlisten S-Serie mit nicht weniger als acht aktiven Subwoofern im Dolby Atmos Layout ist ein Muss für jeden Fan des mitreißenden Surround-Sounds. Der Magnetar UDP-900 als erstklassiger Universalplayer für nahezu jedes Disc-Format steht als Zuspieler bereit, und der hochleistungsfähige JVC DLA-NZ900 als Beamer für bestmögliche Bildqualität. Für den standesgemäßen Antrieb der Perlisten-Lautsprecher sorgt Equipment von StormAudio.

Das Highend-Kino ist stets ausgebucht bei den Vorführungen

Die Heimkino-Präsentationen mit immersiven Film- und Musik-Beispielen und unterhaltsamer Information zu den verwendeten Komponenten starten an beiden Messetagen um 10:30 Uhr und finden dann jeweils im halbstündigen Takt statt.

Heimkino-Highend live erleben

JVC-Beamer DLA-NZ900 (ab rund 21.000 EUR), StormAudio AV-Receiver ISR Fusion 20 (21.399 EUR)

JVC DLA-NZ900

Highend-AV-Receiver von StormAudio

Das technische Line-up fürs Messe-Kino besteht ausschließlich aus erlesenen Komponenten: Die Lautsprecher der Perlisten S-und der Perlisten R-Serie sind im Dolby Atmos Layout zusammen mit dem AV-Receiver von StormAudio für besten Ton verantwortlich.

Storm Audio AV-Receiver und Magnetar UDP-900 im Einsatz

Weitere Highlights im Kino sind der UHD-Player Magnetar UDP-900, der Projektor JVC DLA-NZ900 sowie eine überaus hochwertige Leinwand von Stewart. Hier in Darmstadt stellen aktuell Produktspezialisten die Komponenten vor und präsentieren die technischen Spezialitäten des hochklassigen Dolby Atmos-Kinos.

Klangeindrücke

Gewaltiges Bild, gewaltiger Sound

Perlisten S-Lautsprecher und Perlisten R-Subwoofer sorgen für enormen Nachdruck

Und die Klangeindrücke, die wir sammeln konnten, verdeutlichen, dass der getriebene Aufwand absolut Früchte trägt. Nur selten konnten wir gerade im Bassbereich eine solche Vehemenz, gepaart mit überwältigender Präzision wahrnehmen. Hier wird das Hören wirklich zum vollumfänglichen Erlebnis, man ist selbst Bestandteil des Geschehens und ist jede Sekunde aufs Neue erstaunt darüber, wie souverän und präzise das gesamte System selbst bei höchsten Lautstärken agiert. Die Immersivität beeindruckt ebenfalls zutiefst, Dolby Atmos-Effekte präsentieren sich als fließend eingebunden, die Überkopf-Hörebene veredelt die Gesamtakustik zu einem dreidimensionalen Meisterwerk.

Die verwendeten Perlisten-Lautsprecher

Wenden wir uns der Perlisten Lautsprechern zu, die ein besonders wichtiger Bestandteil des Highend-Kinos von Audio Reference in Darmstadt sind.

R18s

Der aktive Subwoofer ist der R18s, 4.995 EUR pro Stück kostend. Er bietet satte 1 kW Spitzenleistung und arbeitet mit einem geschlossenen Gehäuse für höchste Präzision. Eine 18 Zoll-Membran aus Glasfaser-Composite, aus dem Vollen gezogen (kein Dustcap), sorgt für extreme Belastbarkeit unter allen Bedingungen. Der R18s ist THX-zertifiziert und gibt demnach den typischen THX-Frequenzgang von 16 bis 340 Hz wieder.

Anschlüsse beim R18s

Der R18s ist wie alle Perlisten Audio-Subwoofer per App steuerbar. Er eignet sich unseren Eindrücken nach trotz des großen Treibers nicht nur für die Wiedergabe von Filmton, sondern auch für die Wiedergabe von Musik exzellent, da er sich als außergewöhnlich präzise und impulstreu agierend erweist.

S7t

Vorne im 7.8.4 Setup in Darmstadt arbeitet zweimal der größte Standlautsprecher aus der Perlisten S-Serie, der S7t (19.000 EUR Paarpreis), in der Mitte ein S7c (Centerlautsprecher, 8.150 EUR/Stück).

S5t

Hinten für Surround- und Surround Back ist der S5t (kleinerer Standlautsprecher, 15.400 EUR Paarpreis) vorgesehen. Als Höhenlautsprecher arbeiten die R4s, diese Lautsprecher sind aus der Perlisten Audio R-Serie.

R4s

Der R4s (Paarpreis 3.400 EUR) ist THX Ultra-zertifiziert und vom Aufbau her mit DPC-Array, allerdings mit anderem Membranmaterial als bei der S-Serie, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Der R4s arbeitet nach dem Dreiwege-Prinzip, neben dem DPC-Array für den Hoch- und Mitteltonbereich kommt ein 165 mm Tieftöner zum Einsatz. Der R4s hat, wie es bei seinem Einsatzzweck üblich ist, ein geschlossenes Gehäuse.

Nun kommen wir zur Perlisten S-Serie im Detail. Die Lautsprecher-Baureihe erfüllt die THX Dominus Spezifikationen für Heimkinos mit größtmöglicher Performance. Und es wurde kein technischer Aufwand gescheut, um dieses Zertifikat zu bekommen: Die hochentwickelten Technologien der Perlisten S-Serie umfassen beispielsweise die Directivity Pattern Control und TeXtreme Carbon Fiber-Material.

Beste Lautsprechertechnik mit vielen exklusiven Lösungen

Maximale Verzerrungsarmut, höchste Linearität und überbordende Dynamik sollen damit gewährleistet werden. Die Directivity Pattern Control (DPC) steht für ein perfektes Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Die Ingenieure haben hier eine Technologie entwickelt, die Boden sowie Decke im Hörraum zu deutlich geringeren Reflektionen anregt als konventionelle Systeme. Gleichzeitig beeindruckt der breite Sweet Spot. Das Herzstück des DPC Systems ist die in 18-monatiger Entwicklungszeit entworfene, speziell aufgebaute Mittel-Hochtoneinheit. Zusätzlich zu den Praxistests wurde im Rahmen der Entwicklung umfangreich mit dem Comsol Acoustic Modeling System simuliert. Die Resultate hatten eine Anordnung zur Folge, die zwei 28 mm Mittelton-Carbon-Kalotten in den Waveguide eines Beryllium-Hochtöners integriert.

DPC-Einheit bei der S7t

Die DPC Mittel-Hochtoneinheit bietet zahlreiche klangliche Vorteile. Die Mitteltöner kann man durch die extrem steife und leichte Carbon-Membran eine volle Oktave tiefer ankoppeln im Vergleich zu konventionellen Kalotten. Zudem wird die störende Schallbündelung großer Konuslautsprecher eliminiert. Die Anordnung kann man mit dem D'Appolito-Prinzip vergleichen: Zwischen zwei Mitteltönern wird ein Hochtöner untergebracht, zusammen mit dem optimierten Waveguide für ein breites horizontales Abstrahlverhalten bei starker Bündelung auf vertikaler Ebene sorgt. Die DPC- Technologie setzt dadurch unerwünschte Erstreflektionen auf ein Minimum herab und offeriert auf allen Hörplätzen ein räumlich dichtes Klangbild mit überragender Wiedergabe von Stimmen. Alle diese Vorteile kann man in Darmstadt live erleben, der Klang ist von hoher atmosphärischer Dichte und enormer Präzision geprägt.

Hightech-Tieftöner bei der Perlisten S-Serie

Die Tieftöner der S-Serie greift ebenfalls auf das Material zurück, das auch für die Mitteltöner der DPC-Einheit zum Einsatz kommt. Die TeXtreme Kohlefasern (TPCD) weisen bei gleicher Dicke ein um 10% geringeres Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Kohlefaser-Werkstoffe auf, wobei die Festigkeit durch ein spezielles Layering-Verfahren zusätzlich hochgesetzt wird. Daher bieten die Standlautsprecher eine extrem gute Tieftonperformance, die beim Flaggschiff-Lautsprecher S7t bis unter 20 Hz reicht.

Wie bereits angesprochen, ist die S-Serie von Perlisten nach THX Dominus Spezifikationen zertifiziert. Die Legenden für Kinosound von THX aus San Francisco bieten für den Home-Cinema-Bereich unterschiedliche Zertifizierungslevels, so Compact, Select und Ultra. Mit Dominus fand die Einführung einer nochmals höheren Leistungsklasse statt, die den akustischen Brückenschlag zwischen Home-Cinema und professionellen THX-Kinos schlägt. THX Dominus-zertifizierte Systeme müssen in der Lage sein, Kinoräume bis zu einer Größe von 184 Quadratmetern mit Pegeln von 120 dB zu beschallen, bei niedrigsten Verzerrungswerten an jedem Hörplatz und mit jedem Material.

S7c

Die in Darmstadt eingesetzten S7t und S7c sind die Flaggschiffe und Topmodelle der S-Serie von Perlisten. Der S7 tower ist mit vier TPCD Tieftönern und einer DPC Mittel-Hochtoneinheit versehen und stellt die Speerspitze dar. Der Lautsprecher kann für die ideale Anpassung an den jeweiligen Raum wahlweise als geschlossene Box oder als Bassreflex-System betrieben werden. Der S7 tower arbeitet als S7 Center in identischer Bestückung als enorm leistungsstarker Centerlautsprecher. Der S5t ist, wie schon kurz erwähnt, der kleinere der Standlautsprecher aus der Perlisten S-Serie. Er arbeitet nach dem 3-Wege-Prinzip und weist zwei 165 mm Tieftöner plus das DPC-Array der S-Seroe auf (28-mm-Berylliumkalotte plus zwei besonders leichte, ebenfalls 28 mm messenden TPCD-Kalotten). Auch für die S5t gilt: Durch die ausgeklügelte Konstruktion präsentiert sich der Hoch- und Mitteltonbereich mit extrem präziser Richtwirkung, umfassender Detaillierung und mit exzellenter Dynamik. Ergänzend, für nachdrückliche Bässe, verwendet der US-Hersteller aus Wisconsin zwei 180 mm-Basstreiber aus dünnschichtigen Carbonmembranen (TPCD). Der Perlisten S5t kann als Bassreflex- oder Acoustic Suspension konfiguriert werden.

Die Lautsprecher S5m und S4b, beide nicht im Setup im Darmstädter Kino enthalten, sind die kompakteren Einheiten der Serie. Der S5 monitor ist trotz kompakter Abmessungen auf klangliche Höchstleistungen ausgerichtet und mit den identischen Technologien wie die Topmodelle versehen. Die untere Grenzfrequenz liegt bei beeindruckenden 29 hz und generell ist die Akustik auch für Studio-Monitoring geeignet. Der S4b ist ein echter Regallautsprecher und setzt ebenfalls auf akkurate Auflösung und ein perfektes Abstrahlverhalten. Er wird mit entsprechendem Subwoofer zum audiophilen Vollbereichssystem und eignet sich exzellent als Surround- oder Deckenlautsprecher. Alle Lautsprecherkomponenten sind THX Dominus zertifiziert.

Unser Fazit

Das Referenz-Kino mit den Perlisten-Lautsprechern ist sicherlich eine der Hauptattraktionen auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt. Auch wenn es kein klassisches HiFi, sondern eine Mehrkanal-Vorführung ist - der Klang beeindruckt auf ganzer Linie. Hochleistungsfähige Komponenten an jedem Platz der Kette gewährleisten den überwältigenden Gesamteindruck. Man fühlt sich inmitten des Geschehens, blendet alles außer dem audiovisuellen Eindruck dieses Highend-Kinos völlig aus. Wir können jedem nur einen Besuch empfehlen.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18. Oktober 2025