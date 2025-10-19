Deutsche HiFi Tage 2025: Der Auftritt von B&W und Marantz

Zwei Größen der Branchen, die seit Jahrzehnten führend auf dem Premium-HiFi-Markt sind, dürfen natürlich auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt nicht fehlen: B&W sowie Marantz.

Die Vorführen finden enormen Zuspruch

Und daher verwundert es kaum, dass im Raum 3.05 Radon eine Zweikanal-Anlage aus den besten Komponenten der ikonischen Hersteller ihrer Arbeit nachgeht. Jede Vorführung ist komplett besetzt, und das nicht ohne Grund - der enorm machtvolle, zugleich detaillierte, dynamische und bis in die hinterste musikalische Ebene präsente Klang ist mit das Beste, was man auf der gesamten Messe hören kann.

801 D4

Im Fokus steht der Bowers & Wilkins 801 D4 Standlautsprecher für einen Paarpreis von 42.000 EUR. Erhältlich ist er in Glanzschwarz, Nussbaumrot, Satin Walnut oder Weiß. Das enorm robuste, steife Gehäuse verfügt über die B&W Matrix-Verstrebungen - hier werden die Gehäusewände des 801 D4 in jeder Richtung mit ineinandergreifenden Platten zusätzlich versteift. Weiteres spezielles Merkmal ist der "Turbine Head", vollständig aus Aluminium gefertigt.

Seperate Gehäuse für Hoch- und Tieftöner

Seitliche Perspektive

Darin ist der Mitteltöner eingelassen, zusätzlich ist das Gehäuse speziell gedämpft. Typisch für B&W ist zudem die biomimetrische Aufhängung. Sie optimiert die Leistungsfähigkeit im Mitteltonbereich - unerwünschter Luftdruck sowie Klangverfäbrungen werden spürbar herabgesetzt. Der 25mm Diamant-Hochtöner sitzt ebenfalls im eigenen Alu-Gehäuse, was für optimale Arbeitsbedingungen sorgt. Bei B&W heißt dieses Prinzip "Tweeter On Top" und kann getrost als wegweisende Konstruktion bezeichnet werden.

Mittel- und Hochtöner

Mächtige Basstreiber

Bestückt ist der 801 D4 mit dem 25 mm Diamankalotten-Hochtöner der 800 D4 Serie, einem 150 mm Mitteltöner mit Continuum-Membran, sowie zwei mächtigen 250 mm Basstreibern mit der legendären Aerofoil-Membran. Der 801 D4 stellt Frequenzen zwischen 13 Hz und 35 kHz dar - beeindruckend. Sein Wirkungsgrad liegt bei 90 dB (2,83 Vrms, 1m).

Perfekt für große Räume

Er ist perfekt für große Hörräume, mit seiner Höhe von 1.221 mm, einer Breite von 451 mm und einer Tiefe von 600 mm. Da eine Box satte 100,6 kg wiegt, sollte man die Aufstellung besser im Team bewerkstelligen.

Hinzu kommen die Premium HiFi-Komponenten der Serie 10 von Marantz.

Link 10n und SACD 10

Hier starten wir mit dem Marantz Link 10n, seines Zeichens Referenz-Musikstreamer, aber auch Vorstufe (hier kann man den passenden Marantz MODEL 10 direkt anschließen). HEOS built-in, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect,, Qobuz Connect sowie Roon ready sind mit dabei, da fehlt es an nichts. Der Marantz Link 10n besitzt eine extrem hochwertige Stromversorgung und MMM-D/A-Wandlersektion, ebenso wie der SACD-Spieler der 10er Baureihe. Das heißt: Zwei unabhängige Stromversorgungen stehen für enorme Performance, und das unter allen Bedingungen. Zusätzlich bringt der Marantz Link 10n auch einen überaus hochwertigen Kopfhörerverstärker mit. Zusätzlich zu Netzwerkverbindungen über Kabel oder WLAN ist der Marantz Link 10n mit zwei optischen Digitaleingängen, einem koaxialen Digitaleingang, einem USB-A- und einem USB-B-Eingang versehen. Für maximale Flexibilität sorgt ein HDMI-ARC-Anschluss. HiRes-audioseitig werden bis zu 11,2 MHz (DSD) beziehungsweise bis zu 384 kHz/32-Bit (PCM) unterstützt. Wie auch bei den anderen Modellen der Serie verarbeitet die weiter optimierte, bei Marantz selbst entwickelte HDAM-Technologie das Signal komplett symmetrisch, die Ausgabe erfolgt folgerichtig über den XLR-Ausgang.

MODEL 10

Der Marantz MODEL 10 ist ebenfalls in Darmstadt am Start. Highlights seiner Kontruktion umfassen eine komplett symmetrisch gehaltene Dual Mono-Verstärkertopologie und ein komplett verkupfertes, dreischichtiges Gehäuse, das auch für eine vollständige Trennung von Vor- und Endverstärkersektion sorgt. Man kann es so sehen, dass der MODEL 10 ein Vor- und ein Endverstärker in einem einzigen Gehäuse ist. Im Inneren finden sich zwei vollumfänglich voneinander getrennte Sektionen, die mit jeweils eigenen Netzteilen sowie isolierten Hoch- und Niederspannungsschaltungen ausgestattet sind.

Enorme Leistungsstärke

Das digitale Endstufenmodul, extrem dynamisch und leistungsstark, wurde in Zusammenarbeit mit Purifi entwickelt, einem führenden Anbieter digitaler Verstärkertechnologie weltweit. Der MODEL 10 arbeitet als vollsymmetrischer Verstärker vom Eingang bis zum Ausgang und kann mit Stromstärken von bis zu 30 Ampere umgehen. An Leistung bietet er 2 x 250 Watt an 8 Ohm und 2 x 500 Watt an 4 Ohm. Es ist, wie auch in Damrstadt geschehen, möglich, zwei MODEL 10 zu verwenden. Wichtig - der MODEL 10 kann als dedizierte Endstufe verwendet werden, in dem die Vorstufensektion inklusive der Lautstärkeregelung umgangen wird. Die Anschlusssektion umfasst beispielsweise zwei symmetrische XLR-Eingänge, drei analoge Cinch-Eingänge sowie eine außerordentlich hochwertige Phonostufe - auch dafür ist Marantz bekannt - für MM- und MC-Systeme, die in drei Impedanzstufen anpassbar ist. Auch ein Kopfhöreranschluss nebst hochklassigem Kopfhörerverstärker stehen bereit.

Marantz SACD 10 (unten)

Fehlt noch der Marantz SACD 10. Sein gesamter Aufbau basiert auf einem neuentwickelten, verkupferten Chassis mit drei Schichten und mit mehreren Kammern, die eine komplette Separierung einzelner Funktionsbereiche sicherstellen. Einer erstklassigen Klangqualität zuträglich ist auch eine leistungsfähige Stromversorgung, bestehend aus zwei Ringkerntransformatoren, die in verkupferten Kammern untergebracht sind und in symmetrischer Anordnung auf den zwei Seiten des Chassis montiert werden. Sie sind weiterhin für die vollständig getrennten Stromversorgungen für den digitalen und analogen Bereich verantwortlich. Diese sind an beiden Seiten des von Marantz entwickelten und gefertigten Disc-Transportmechanismus SACDM-3 aus Aluminium zu finden, der in der Mitte des Geräts angebracht wurde und komplett isoliert ist. Die digitalen Schaltungen des Marantz SACD 10 fußen auf der verbesserten Marantz Musical Mastering-(MMM-)Technologie. Eintreffende PCM-Signale werden in DSD umgewandelt sowie an einen Tiefpassfilter weitergeleitet, um daraus analoge Signale zu generieren.

High Tech pur

Dabei bietet MMM auch anpassbare digitale Filter, Dithering sowie Noise Shaping, um die Klangqualität passend zu den Vorlieben der Anwender zu optimieren. Im analogen Bereich wird das Signal mittlels der erneut optimierten Marantz HDAM-Technologie vollsymmetrisch verarbeitet. Im Anschluss erfolgt die Ausgabe am XLR-Ausgang, optional auch zusätzlich am Cinch-Ausgang. Neben einem koaxialen und einem optischen Ausgang finden sich auch eine Reihe digitaler Eingänge: Ein koaxialer, zwei optische, ein USB-A- und ein USB-B-Eingang sorgen hier für Flexibilität und machen den Marantz SACD 10 zum leistungsstarken digitalen Partner für den rein analogen Marantz MODEL 10. Hinzu kommt ein sehr hochwertiger Kopfhörerverstärker. Das Gehäuse ist auch beim Marantz SACD 10 aus Materialien in Luxus-Qualität gefertigt. Die robuste Abdeckplatte wird aus 12 mm starkem Aluminium hergestellt, die Seitenteile sind sogar knapp 16 mm dick.

B&W PX8 S2 und PX7 S3 in neuer Farbe

B&W hat noch zwei Over-ear-Kopfhörer im Gepäck gehabt:; Den PX8 S2 (729 EUR) und der PX7 S3 in der neuen Farbe "Frost Blue" (429 EUR).

PX8 S2

Kommen wir zum PX8 S2. Er besitzt 40 mm Kohlefasertreiber, einen dedizierten Verstärker plus leistungsstarkem DSP, hoch wirksames ANC mit 8 Mikrofonen und die ADI Pure Voice Sprachverarbeitungstechnologie. Für Noblesse sorgen der Aluminium-Druckguss-Bügel mit sichtbaren Kabelelementen, Nappaleder auf dem Kopfband und auf den Ohrmuscheln.

Ohrmuschelnn außen

Sichtbare Kabelführung

Letztere sind zudem mit Memory Foam für höchsten Tragekomfort versehen. Der Kopfhörer kommt auf 30 Stunden Akkulaufzeit mit ANC und besitzt eine 15 Minuten Schnellladefunktion für 7 Stunden Musikhören. Der 5-Band-EQ ist über App steuerbar, und es gibt einen True Sound Modus, er schaltet den EQ komplett auf neutral. Lieferbar ist er in Onyx Black & Warm Stone.

PX7 S3

Der PX7 S3 ist schon länger im Programm, jetzt aber in der neuen Farbe "Frost Blue" zu haben. Auch er besitzt einen dedizierten Verstärker plus DSP, 8 Mikrofone und ANC sowie die ADI Pure Voice Technologie.

Ohrmuschel

Für einen verzerrungsarmen und dynamischen Sound sorgen 40 mm Treiber mit Biozellulose Membranen.

Beide Modelle verfügen über aptX Lossless und aptX Adaptive, beherrschen HiRes bis 96 kHz/24-Bit, und HiRes ist auch über Kabelverbindung möglich (USB-C-Schnittstelle). Multipoint und Google Fast Pair sowie Made for iPhone runden die Palette an Ausstattungsmerkmalen ab

B&W und McLaren

Partnerschaft zwischen B&W und dem McLaren Formel 1-Team

Zudem ist B&W als Audiopartner des McLaren Formel 1 Teams aktiv, und den Kopfhörer Pi8 (TWS) gibt es in einer McLaren Edition. Den PX8 gibt es zudem auch in einer exklusiven McLaren Edition.

Hotlap-Challenge

Hier ging es mit Höchstgeschwindigkeit und Präzision zur Sache

Bei den Deutschen HiFi-Tagen in der Gaming-Zone gab es zudem eine Hotlap Challenge, wer die schnellste Runde gefahren ist, bekam als Siegprämie einen Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition.

B&W Trade-In mit der 700er S3 Serie

Das Topmodell 702 S3

Noch bis Ende des Monats Oktober läuft noch eine exklusive Trade-In-Aktion mit der B&W 700er S3 Lautsprecher-Serie.

Wer sich für die Bowers & Wilkins 700er S3 Serie interessiert, sollte noch bis zum 31. Oktober 2025 ein Upgrade der aktuellen Lautsprecherkomponenten durchführen. Im Rahmen einer Trade-In-Aktion kann man seine alten Lautsprecher abgeben und beim Kauf eines neuen B&W 700 S3 Modells (inkl. Signature Lautsprecher) direkt Geld sparen. Die aktuelle 700 Serie bietet hoch entwickelte, modernste Technologien aus der Referenzklasse 800 D4, ein elegantes Design, überzeugt durch exzellente Klangqualität und eine attraktive Auswahl vom Kompaktlautsprecher bis zum Standmodell. Um vom Preisvorteil zu profitieren, bringt man seine alten Geräte im Zeitraum noch bis 31. Oktober zum teilnehmenden Bowers & Wilkins-Händler.

Fazit

Auf den Deutschen HiFi-Tagen sorgen Marantz und B&W für uneingeschränkte Begeisterung. Das Beste der ikonischen Marken, in einer Kette vereint - das hat unglaublich viele Besucher angelockt und in den Bann gezogen. Mit leistungsstarken Kopfhörern, dem McLaren F1 Team als Audio-Partner und einer interessanten Trade In-Aktion für die 700er S3 Serie trumpft B&W ebenfalls auf.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 19. Oktober 2025