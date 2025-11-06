DALI bringt die Lautsprecher-Serien EPIKORE und MENUET SE in neuen Gehäusefarben

DALI kündigt an, die erfolgreichen Lautsprecherserien EPIKORE und MENUET SE in neuen Gehäusefarben auf den Markt zu bringen. Damit wird es neue Kaufimpulse geben, denn garantiert sind die jeweiligen neuen Ausführungen das, worauf viele Leute des typischen, homogenen und klaren DALI Sounds gewartet haben.

DALI EPIKORE

EPIKORE 9 in weiss

Hier die Rückseite

Weiß Hochglanz lautet die neue Farbgebung für die optisch sehr edlen und technisch enorm aufwändigen EPIKORE Lautsprecher. Die neue Oberfläche setzt ein zeitgemäßes, minimalistisches Designstatement und erweitert die bestehende Auswahl an Ausführungen – Schwarz, Nussbaum und Maroon – um eine natürliche und zugleich noble Option für anspruchsvolle Wohnumgebungen.

DALI EPIKORE 7 in weiß

Schräge Ansicht

Die neue EPIKORE Ausführung beeindruckt mit einer Premium-Hochglanzlackierung in Weiß sowie einem noblen in grau gehaltenen Frontgrill im Lieferumfang. Diese elegante Optik sorgt für eine nahtlose Integration auch ins edle Wohnambiente.

DALI EPIKORE 3 in weiss auf dem passenden Stativ und mit edlem grauen Gitter

DALIs EPIKORE Serie steht für über 40 Jahre DALI-Entwicklungskompetenz, kombiniert mit modernster Technologie, die auf kürzestem Weg aus dem DALI Flaggschiff KORE hervorgegangen ist. Zu diesen Merkmalen gerechnet werden können das patentierte EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul, leistungsstarke SMC Gen-2™ Magnetsysteme und auch die die akustisch optimierten Clarity Cone™ Treiber. Das Ergebnis ist ein dynamisches, authentisches Klangbild mit beeindruckender Detailtreue und einer realistischen, sauber gestaffelten Räumlichkeit.

EPIKORE 11 mit dem eleganten grauen Schutzgitter

Hier ohne Gitter

Wichtig zu erwähnen wäre die Fertigung in Dänemark. Sämtliche EPIKORE Lautsprecher-Modelle werden komplett in Nørager, dem DALI Werk im Norden Dänemarks, hergestellt. In vielen Arbeitsschritten und in aufwendiger Handarbeit entstehen hier alle Gehäuse und Komponenten in einem nachhaltigen Produktionsprozess mit größtmöglicher Akribie. Wir konnten uns bereits vor Ort ein Bild davon machen, wie durchdacht und sorgfältig alles vor Ort vonstatten geht und haben bereits direkt aus Nørager über die EPIKORE Serie berichtet. Darüber hinaus haben wir verschiedene Testberichte zur EPIKORE Baureihe: Test DALI EPIKORE 11, Test DALI EPIKORE 9 und Test DALI EPIKORE 3.

DALI EPIKORE 3 ohne Gitter

Die neue EPIKORE Ausführung Weiß Hochglanz kann man ab sofort bei autorisierten DALI ELITE Fachhändlern kaufen.

EPIKORE 11 - seitliche Ansicht in weißer Hochglanz-Ausführung

Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind unverändert und für alle Farbvarianten gleich: DALI EPIKORE 11 – € 21.999, DALI EPIKORE 9 – € 14.999, DALI EPIKORE 7 – € 9.999, DALI EPIKORE 3 – € 4.999.

DALI MENUET SE

DALI MENUET SE in neuer Farbvariante

Die dänische Lautsprechermanufaktur DALI – Danish Audiophile Loudspeaker Industries – präsentiert die DALI MENUET SE in der neuen Premium-Oberfläche Walnuss natur. Mit dieser nobel auftretenden, seidenmatten Echt-Holz-Ausführung erweitert DALI seinen erfolgreichen Kompaktlautsprecher um eine weitere verlockende Option, die eine hohe akustische Qualität und skandinavisches Design harmonisch vereint.

Die Wurzeln der MENUET gehen bis in die 1990er-Jahre zurück, als sie Teil der renommierten ROYAL Serie war. Seit ihrem Marktstart hat sie sich zu einer der beständigsten und auch beliebtesten Lautsprecherlinien der Marke entwickelt. Als MENUET SE wurde sie technisch auf hohem Niveau verfeinert – mit sorgfältig ausgewählten Bauteilen und penibel abgestimmter Ästhetik, um die Anforderungen anspruchsvoller Musikliebhaber von heute zu erfüllen.

Lautsprecher von hinten

Trotz ihrer kompakten Größe überzeugt die MENUET SE, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, mit einer enormen, fein modellierten Klangbühne, exaktem Bass, authentischer Stimmwiedergabe und akkurat durchzeichnenden Höhen.

Jedes Paar DALI MENUET SE wird aus hochwertigem Echtholzfurnier gefertigt und in der Oberfläche Walnuss natur seidenmatt mit größter Sorgfalt veredelt. Die Maserung wird paarweise sorgfältig abgestimmt und verleiht jedem Set eine unverwechselbare Optik. Im Inneren arbeiten ausschließlich exzellente Komponenten, darunter Mundorf™ Kondensatoren, Fiberglas-Schwingspulenträger sowie sorgfältig abgestimmte Frequenzweichen, im Sinne einer maximal exakten, transparenten und klaren Akustik.

Schräge Ansicht

Jede MENUET SE wird von Hand gefertigt und abschließend persönlich von einem DALI Techniker signiert – ein klares Zeichen für Handwerkskunst und akribisch genaue Fertigung.

Wichtige Merkmale der DALI MENUET SE:

Kompakter High-Performance-Regallautsprecher

Echtholz-Furnier in Walnuss natur seidenmatt

Premium-Bauteile, inkl. Mundorf™ Kondensatoren

Handgefertigt und einzeln signiert von DALI Technikern in Dänemark

Mit Gitter

Die bestehende MENUET SE in wildem Nussbaum Hochglanz ist weiterhin erhältlich und ergänzt mit einer dunkleren Variante die Auswahl optimal. Die unverbindliche Preisempfehlung der MENUET SE (beide Ausführungen "wilder Nussbaum Hochglanz" und "Walnuss natur seidenmatt") liegt bei € 849 / Stück. Die Lautsprecher sind ab sofort verfügbar. Zeitgleich hat DALI die unverbindliche Preisempfehlung der MENUET-Standardversion in den verfügbaren Ausführungen Schwarz und Weiß Hochglanz, sowie Rosso und Walnuss seidenmatt auf € 499 herabgesetzt.

Special; Carsten Rampacher

Fotos: DALI