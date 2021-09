News

"Zack Snyder's Justice League Trilogy" als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray-Box

Warner veröffentlicht die "Zack Snyder's Justice League Trilogy" auch noch in einer günstigeren Version auf Ultra HD Blu-ray. Nach der für den 14.10.2021 geplanten "Ultimate Collector's Edition" erscheint im November eine einfachere Ausführung. Das Box-Set mit "Zack Snyder's Justice League", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Man Of Steel" soll ab dem 25.11.2021 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein.

alternativ:

bereits erhältlich:

