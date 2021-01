News

"Zack Snyder's Justice League" ab 18.03. auch in Europa

Warner hat in den USA den Start für den "Justice League - Snyder Cut" am 18.03.2021 beim Streaming-Dienst HBO Max angekündigt. Während dieser ursprünglich als Vierteiler geplant war, soll "Zack Snyder's Justice League" jetzt doch als Film präsentiert werden. Die genaue Laufzeit wurde noch nicht bekannt gegeben. Zeitgleich zum US-Start soll "Zack Snyder's Justice League" auch in Europa zu sehen sein - wenn auch zunächst nur Skandinavien, Osteuropa sowie Spanien und Portugal wo HBO bereits eigene Online-Services vermarktet.

Details zum internationalen Start in anderen Ländern will Warner zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. In Deutschland kooperiert HBO derzeit mit Sky. Der Pay TV-Sender hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, ob "Zack Snyder's Justice League" auch für Sky-Abonnenten erhältlich sein wird.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.