Yamaha präsentiert neuen Wireless-Kopfhörer YH-E700B

Yamaha stellt mit dem YH-E700B einen neuen Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.2, Advanced Active Noise Cancelling und Listening Optimizer vor. Letzteres passt kontinuierlich das Klangerlebnis an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers, die Passform und die Umgebung an. In Kombination mit dem Advanced ANC und aptX Adaptive soll er erstklassigen Klang in jeder Situation liefern. Bei der Akkulaufzeit will der YH-E700B mit 32 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung überzeugen. Yamahas Listening Care-Technologie ist ebenfalls an Bord. Der Kopfhörer ist kompatibel mit der Headphone Control App für iOS und Android. Hier kann man den Equalizer konfigurieren und Firmware-Updates durchführen. Der Treiber ist 40mm groß und neben aptX Adaptive ist auch ein Gaming Mode integriert, der die Latenz nochmals verringern soll. Geladen wird per mitgeliefertem USB-C- auf USB-A-Kabel. Geht dem Akku mal die Puste aus, kann man den Kopfhörer auch per 3,5mm Klinke verwenden.

Die ersten Modelle des neuen Yamaha YH-E700B Kopfhörers sind in Deutschland ab sofort in den Farben Schwarz und Beige erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 349 Euro.

