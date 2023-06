News

Sony: Neuer "Insidious: The Red Door"-Trailer online

Sony hat den zweiten Trailer für "Insidious: The Red Door" veröffentlicht:

Der fünfte und voraussichtlich letzte Teil der Horror-Reihe soll am 06.07.2023 in den deutschen Kinos starten. Patrick Wilson steht bei "Insidious: The Red Door" nicht nur vor der Kamera sondern führt auch erstmals Regie.

Synopsis:

Um ihre Dämonen ein für alle Mal zur Ruhe zu bringen, müssen Josh (Patrick Wilson) und ein Dalton (Ty Simpkins) im College-Alter tiefer als je zuvor in "Die Weite" vordringen und sich der dunklen Vergangenheit ihrer Familie und einer Vielzahl neuer und schrecklicherer Schrecken stellen die hinter der roten Tür lauern.

