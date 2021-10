News

Weiterer StudioCanal-Film kostenlos auf YouTube

StudioCanal zeigt einen weiteren Kinofilm kostenlos auf YouTube. Seit kurzen kann man dort auch den Wesley Snipes-Film "Boiling Point" aus dem Jahr 1992 in 1080p ansehen. "Boiling Point" wurde bislang von StudioCanal nur auf DVD veröffentlicht.

Neben "Boiling Point" sind im YouTube-Kanal von Studio Canal auch bereits "Out of Reach", "Half Light" "Spartan" und "Rexx der Feuerwehrhund" in voller Länge kostenlos erhältlich.

