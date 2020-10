News

Weitere Japan-Artwork Steelbooks auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht weitere Steelbooks mit Japan-Artwork auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Bei Amazon.de werden ab sofort auch Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von "The Great Wall" und "Spartakus" zur Vorbestellung angeboten, die ab dem 10.12. in limitierter Auflage erhältlich sein sollen. "Spartacus" wird außerdem bereits ab dem 12.11. auch in einer Standard-Edition auf Ultra HD Blu-ray verkauft.

Bereits veröffentlicht wurden Blu-ray-Steelbooks mit japanischem Cover-Design von "Der weiße Hai" und "Duell". Weiterhin geplant sind u.a. Steelbooks von "Das Ding aus einer anderen Welt" und "Zurück in die Zukunft".

weitere Steelbooks mit japanischem Artwork:

