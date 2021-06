News

Warner verschiebt "Dune"-Kinostart

Warner verschiebt erneut den Kinostart von "Dune". Denis Villeneuves Neuverfilmung des Science Fiction-Romans von Frank Herbert sollte ursprünglich bereits am 01.10.2021 in den US-Kinos starten und wird dort jetzt erst voraussichtlich ab dem 22.10. zu sehen sein.

Die Änderung steht im Zusammenhang mit weiteren Verschiebungen von Warner. So rückt "Cry Macho" von Clint Eastwood vom 22.10. auf den 17.09. vor und das Sopranos-Prequel "The Many Saints of Newark" wird vom 24.09. auf den 01.10. nach hinten gezogen.

Der David Lynch-Klassiker "Dune - Der Wüstenplanet" aus dem Jahr 1984 erscheint bereits am 26.08.2021 auf Ultra HD Blu-ray und wird als Steelbook & Mediabook erhältlich sein.

