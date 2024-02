News

Warner: "Dune Part Two" bekommt Frühstart im Kino

Warner hat den Ticket-Vorverkauf für "Dune: Part Two" bereits freigegeben und wer es besonders eilig hat, kann den Film sogar bereits einen Tag früher im Kino sehen. Denis Villeneuves zweiter Teil der Neuverflimung des Science Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert wird offiziell am 29.02.2024 in den deutschen Kinos starten aber in vielen Kinos bereits ab Mittwoch Abend gezeigt.

Im Unterschied zum ersten Teil aus dem Jahr 2021 wird der Film nicht in 3D im Kino gezeigt und somit auch nicht als Blu-ray 3D erscheinen. Mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Dune: Part Two" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc ist im Frühsommer zu rechnen.

