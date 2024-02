News

Leak stellt die neue Sandwich-Lautsprecherserie vor

Bildquelle: Leak

Inspiriert vom ikonischen Vorgänger von 1961 stellt Leak die neue Sandwich Lautsprecherserie mit den beiden Lautsprechern Sandwich 150 und Sandwich 250 vor. Der namensgebende Sandwich-Schallwandler wurde für die neue Serie überdacht und mit neuen, innovativen Materialien versehen. Eine steife Aluminiumhaut für die Außenflächen wird in der Neuauflage mit einem flexiblen Kern aus PMI-Strukturschaum kombiniert, der häufig in der Luft und Raumfahrt zum Einsatz kommt. Das Ergebnis sind laut Hersteller dynamische und präzise Lautsprecher in nostalgischem Gewand.

Mit Abmessungen von 655 x 370 x 300 mm ist die Sandwich 250 das Flaggschiff der Serie. Der Drei-Wege-Lautsprecher ist mit einem 11" Tieftöner, 4,25" Mitteltöner und 1,2"-Hochtöner bestückt. Der kleinere Sandwich 150 verfügt über ein kompakteres Gehäuse mit 6,5" Sandwich-Tiefmitteltöner in Kombination mit einem 1,2"-Textil-Hochtöner. Die verwendeten Technologien und Materialien sind identisch. Beide Komponenten sitzen in einem MDF- und Verbundplatten-Gehäuse mit Walnuss-Echtholzfurnier. Im Lieferumfang der Sandwich 250 gibt es passende Ständer.

Die LEAK Sandwich 150 und Sandwich 250 Lautsprecher sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für die Sandwich 150 beträgt 1.199,00 Euro. Die Sandwich 250 inklusive passender Ständer sind für 2.999,00 Euro verfügbar.

