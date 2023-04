News

Verkaufsstart für erste Amazon Fire TV Omni QLED-Fernseher in Deutschland

Die ersten von Amazon selbst entwickelten Amazon Fire TV-Fernseher sind jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Die Spitzenmodelle der Fire TV Omni QLED-Serie mit Bilddiagonalen von 50, 55 und 65 Zoll verfügen über ein 4K-Quantum-Dot-Display (QLED) mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße) und freihändige Alexa-Sprachsteuerung. Nur beim 43 Zoll-Modell gibt es kein Full Array Local Dimming.

Die Fernseher unterstützen HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive und können mit dem integrierten Umgebungslichtsensor die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebung anpassen. Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist die erste Smart-TV-Modellreihe mit Ambient-TV-Funktion über die Widgets oder Bilder im Hintergrund anzuzeigt werden können. Die Mikrofone für die Alexa-Sprachsteuerung sind direkt in die Fernseher integriert und können optional abgeschaltet werden. Auch Alexa-Skills lassen sich auf den Fernsehern nutzen.

Die neuen Fire TV-Fernseher von Amazon verfügen über Tuner für DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2. Außerdem sind Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube an Bord, die sich wie bei den Fire TV-Sticks auch erweitern lassen.

Unterhalb der Omni-QLED-Serie sind noch zwei einfacher ausgestattete Fire TV-Serien angesiedelt:

Die Fire TV 4-Serie kombiniert 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG ist mit einer Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV ausgestattet. Die Produktreihe umfasst Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Display.

Die Fire TV 2-Serie ist in 32- und 40-Zoll erhältlich. Die Fire TV 2-Serie mit 32 Zoll bietet 720-HD-Auflösung, während das 40-Zoll-Modell über Full 1080-HD-Auflösung verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

Die Fire TV Omni QLED-Serie ist in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll ab 599,99 EUR erhältlich. Die Fire TV 4-Serie wird in 43, 50 und 55 Zoll ab 499,99 EUR angeboten. Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll ab 279,99 EUR verfügbar.

Die Modelle der Fire TV 4-Serie und der 2-Serie sind direkt lieferbar. Für den Fire TV Omni QLED-Fernseher in 65 Zoll gibt es derzeit eine längere Wartezeit. Für die QLED-Flagschiffe mit 43, 50 und 55 Zoll-Diagonale ist der Verkaufsstart am 1. Juni geplant.

