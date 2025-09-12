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VDE "Real Black"-Zertifizierung für Samsung S95F OLED-TV

Samsung OLED-TV S95F

Der VDE (Verband der Elektrotechnik) vergibt die "Real Black"-Zertifizierung an den Samsung S95F OLED-Fernseher und bestätigt damit, dass der TV nicht nur eine enorm hohe Farbtreue, sondern auch tiefes Schwarz akkurat darstellt. Die Zertifizierung bestätigt, dass die scharfen, reflexionsarmen Bilder des OLED-Displays nahezu perfekte Schwarzwerte von unter 0,005 Nits in dunklen Umgebungen erzeugen. Außerdem erzielten die Displays eine ausgezeichnete Schwarzgenauigkeit in lichtdurchfluteten Räumen und sogar unter direkter Sonneneinstrahlung.

Dass die wirklich sehr gut funktionierende Glare Free-Technologie von Samsung auch in heller Umgebung ausgezeichnete Ergebnisse liefert, konnten wir auch bei uns im Test feststellen:

„Die „Real Black“-Zertifizierung des VDE wird nur an Displays vergeben, die unsere anspruchsvollen Kriterien mit Bravour erfüllen“, so Ansgar Hinz, Vorsitzender und CEO des VDE. „Die OLED-Displays von Samsung zeichneten sich durch ihre Fähigkeit aus, in einer Vielzahl von Lichtverhältnissen – vom Heimkino bis zum hell beleuchteten Wohnzimmer – satte, präzise Schwarztöne wiederzugeben. Diese Leistung spiegelt nicht nur technologische Exzellenz wider, sondern auch das Bestreben, unter realen Bedingungen eine konsistente Bildqualität zu liefern.“

Um die Zertifizierung zu erhalten, wurden folgende Kriterien unter verschiedenen Betrachtungsbedingungen beurteilt:

Einfluss des Umgebungslichts in hellen Räumen: Das Display wurde hinsichtlich des Ausmaßes der Ablenkung bewertet, das für die Zuschauer*innen durch Lichtreflexionen verursacht wird.

Schwarzwerte in dunklen Umgebungen: In einem dunklen Raum wurden die Schwarzwerte des Displays getestet und überprüft, inwieweit der Standard von 0,005 Nits oder weniger eingehalten wird.

Oberflächenglanzgrad: Die Reflexionen der Bildschirmoberfläche wurden gemessen, um den Blendungsgrad der Glare Free-Technologie von Samsung zu bestimmen.

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