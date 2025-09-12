"TORSO - Die Säge des Teufels" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
12.09.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "TORSO - Die Säge des Teufels" (I corpi presentano tracce di violenza carnale) auf Ultra HD Blu-ray. Der italienische "Giallo" Horror-Thriller von Sergio Martino aus dem Jahr 1973 erscheint am 30.09.2025 in der "Italo Cinema Collection" auf Ultra HD Blu-ray. Die 4K-Edition ist mit DTS HD 2.0-Ton ausgestattet und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare und zahlreiche Interviews geplant.
